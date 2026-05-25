/காதலிக்க மறுத்த பெண்... கோவையில் பட்டப்பகலில் அரங்கேறிய பெட்ரோல் குண்டு சம்பவம்.!

Coimbatore Petrol Bomb News: கோவை மாவட்டம் தொண்டாமுத்தூர் அருகே காதலிக்க மறுத்த இளம்பெண் வீட்டில் பெட்ரோல் குண்டு வீசிய இளைஞரை போலீஸார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.
Coimbatore Petrol Bomb Thrown Incident News: கோவை, தொண்டாமுத்தூர் அருகே காதலை மறுத்த இளம்பெண்ணின் வீட்டின் மீது பட்டப்பகலில் பெட்ரோல் குண்டு வீசப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 3 இளைஞர்கள் இருசக்கர வாகனங்களில் வந்து பெட்ரோல் குண்டு வீசி செல்லும் சிசிடிவிக் காட்சிகள் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.
தொண்டாமுத்தூர் அடுத்த கலிக்கநாயக்கன்பாளையத்தைச் சேர்ந்த சுந்தரமூர்த்தி என்பவரது மகள் கோவையில் உள்ள கல்லூரியில் படித்து வந்தார். அவர் படித்து வந்தபோது சென்னையை சேர்ந்த கார்த்திக் என்ற இளைஞருடன் பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. இவர்கள் ஒரு கட்டத்தில் நன்றாக பழகி வந்த நிலையில், கார்த்திக் அந்த பெண்ணை ஒருதலையாக காதலித்து வந்துள்ளார். இந்த நிலையில், அந்த நபர் குறித்த சில குற்றச் செயல்கள் குறித்த தகவல்கள் பெண்ணின் காதிற்கு வரவே அதிர்ச்சியடைந்துள்ளார்.
மேலும், கார்த்திக் ஒரு மிகப்பெரிய குற்றவாளி என்பதும், அவர் மீது தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு குற்ற வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன என்பதும் தெரியவந்துள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து அந்த பெண்ணிற்கு போன் செய்த அந்த நபர் நான் உன்னை காதலிக்கிறேன் என்று கூறியுள்ளார். இதற்கு அந்த பெண் மறுப்பு தெரிவித்து போன் காலை துண்டித்துள்ளார்.
அந்த பெண்ணிடம் நேரில் சென்று வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட கார்த்திக், அவரை மிரட்டும் தோணியில் பேசியுள்ளார். கார்த்திக்கின் உண்மையான குணம் என்னவென்று தெரிந்த அந்த பெண் அவருடனான முழுமையாக நட்பை துண்டித்துள்ளார். மேலும் அவர் போனில் தொடர்பு கொண்டபோது சரிவர பதிலளிக்காமல் அவரது தொடர்பை துண்டித்துள்ளார்.
இதனால் கடும் கோபத்திற்குள்ளான அந்த நபர் நேரிடையாகவும், செல்போன் மூலமாகவும் அடிக்கடி தொந்தரவு செய்து வந்துள்ளார். இந்த நிலையில் தனக்கு சரிவர பதிலளிக்காமல் இருந்த அந்த பெண்ணை எப்படியாவது பழிவாங்கியாகி வேண்டும் என்று யோசித்த அந்த நபர் தனது நண்பர்களை வைத்து திட்டம் தீட்டியுள்ளார்.
இதன் உச்சகட்டமாக நேற்று மாலை (மே 24) கார்த்தி மற்றும் அவரது நண்பர்கள் மூன்று பேருடன் 2 இருசக்கர வாகனங்களில் வந்து அந்த பெண்ணின் வீட்டு வாசலில் நின்றுக் கொண்டிருந்த அவரது தந்தை சுந்தரமூர்த்தியை தகாத வார்த்தைகளால் திட்டி, கொலை மிரட்டல் விடுத்துள்ளார்.
அதோடு மட்டுமல்லாமல் அவர்கள் கொண்டு வந்த பெட்ரோல் நிரப்பிய பீர் பாட்டிலில் தீ பற்றவைத்து அவரது வீட்டின் மீது வீசியுள்ளார்.இதில் பயங்கர சத்தத்துடன் வெடித்ததில் போர்டிகோ பகுதியில் இருந்த சில பொருட்கள் எரிந்து சேதமடைந்தது. இந்த விபத்தில் நல்வாய்ப்பாக வீட்டில் இருந்த யாருக்கும் எந்த வித பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை.
வீட்டின் மீது பெட்ரோல் குண்டு வீசப்பட்ட சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட 3 பேர் மீது பெண்ணின் தந்தை சுந்தரமூர்த்தி தொண்டாமுத்தூர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். புகாரின் பேரில் 4 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்த போலீஸார், அருகிலிருந்த சிசிடிவிக் கேமராக்களை ஆய்வு செய்ததில் அவர்கள் எரிபொருள் வாங்கிச் செல்வதும், வீட்டின் மீது பெட்ரோல் குண்டு வீசுவதும் தெளிவாக பதிவாகி இருந்தது.
பட்டப்பகலில் அரங்கேறிய இந்தச் சம்பவம் அந்த பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மேலும், இந்த சம்பத்தில் ஈடுபட்ட ஏற்கனவே குற்றம் வழக்குகள் நிலுவையில் இருக்கும் நபர் உட்பட 3 நபர்களை சிசிடிவி ஆதாரங்களை வைத்து தனிப்படை அமைத்து போலீஸார் தீவிரமாக தேடிவருகின்றனர்.