/ஜூன் 22ல் முதல் மகளிருக்கு ரூ. 2500? முதல்வர் விஜய் அதிரடி முடிவு.. அமைச்சர் செங்கோட்டையன் ஓப்பன் டாக்!

மகளிருக்கு ரூ. 2500 வழங்கும் திட்டம் என அனைத்து திட்டங்களையும் முதலமைச்சர் விஜய் படிப்படியாக நிறைவேற்றுவார் என்று அமைச்சர்
செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழக வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன், முழு உடல் பரிசோதனைக்கு பின்னர் மருத்துவமனையில் இருந்து டிஸ்ஜார்ஜ் ஆன நிலையில், செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது, மகளிர் உரிமை தொகை மற்றும் விடியல் பயணம் எப்போது அமலுக்கு வரும் என்ற கேள்விக்கு பதில் அளித்தார்.
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் மூத்த தலைவரும் தமிழக வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன். உடல்நலக்குறைவு காரணமாக கோவை அவிநாசி சாலையில் உள்ள பிரபல தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு கடந்த இரண்டு நாட்களாக சிகிச்சை பெற்று வந்தார். இந்த நிலையில், இன்று (மே 25) திங்கட்கிழமை மருத்துவமனையில் இருந்து டிஸ்ஜார்ஜ் ஆனார்.
இதையடுத்து தலைநகர் சென்னைக்கு புறப்பட்ட அவர், கோவையில் இருந்து விமானம் மூலம் வந்தடைந்தார். இதற்கிடையில், கோவை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேட்டி அளித்தார். அப்போது பேசிய அவர், தனது உடல்நலம் சிறப்பாக இருப்பதாக கூறினார். அதேபோல் தவெக கொடுத்திருக்கும் தேர்தல் வாக்குறுதிகள் குறித்து பேசினார்.
”கடந்த 8 மாதங்களாக தொடர் உழைப்பில் இருந்ததால், எனது வழக்கமான முழு உடல் பரிசோதனை செய்யவில்லை. அதனை தற்போது மருத்துவமனையில் தங்கி அனைத்துப் பரிசோதனைகளையும் செய்தேன். மருத்துவர்கள் உடல் நலம் நன்றாக இருப்பதாக தெரிவித்தனர். அடுத்தகட்ட பணிகளை தொடர உடனடியாக சென்னைக்கு விரைந்து கொண்டிருக்கிறேன்" என்றார்.
அரசு மருத்துவமனைக்கு செல்லாதது குறித்த கேள்விக்கு, "இது எனது நெருங்கிய உறவினருக்கு சொந்தமான மருத்துவமனை. எப்போதும் இங்குதான் பரிசோதனை செய்வதும், ஓய்வெடுப்பதும் வழக்கம். உறவினர் மருத்துவமனை என்பதால் அனைத்து சேவைகளும் எனக்கு இலவசமாகவே கிடைக்கிறது. இதனால் அரசிடம் இருந்து நான் எந்த சலுகையையும் பெற வேண்டிய தேவை எழவில்லை. இது காலங்காலமாக நான் பின்பற்றும் ஒரு நடைமுறை தான்" என்று விளக்கமளித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், கோவையில் நடந்த சிறுமி கொலை வழக்கு குறித்து காவல்துறை மேற்கு மண்டலத் தலைவர் விரிவான விளக்கம் அளித்துள்ளதாகக் குறிப்பிட்டார்.
மேலும், மகளிர் ரூ. 2,500 மற்றும் விடியல் பயணம் எப்போது தொடங்கும் என்ற கேள்விக்கு, "திமுக ஆட்சியில் இத்திட்டம் எப்போது கொண்டு வரப்பட்டது, எத்தனை ஆண்டுகள் ஆனது என்பது உங்களுக்கே தெரியும். நிதி நிலையைப் பொறுத்து, ஒவ்வொரு திட்டத்தையும் எப்போது, எப்படிச் செயல்படுத்த வேண்டும் என்பதை முதலமைச்சர் தான் முடிவு செய்ய வேண்டும். எனவே, இந்தக் கேள்வியை என்னிடம் கேட்பது சரியாக இருக்காது" என பதிலளித்தார்.
தமிழக வெற்றிக் கழகம் தலைவர் விஜய், தேர்தல் பரப்புரையின்போது, ஆட்சிக்கு வந்தால் மகளிருக்கு மாதம் ரூ. 2,500 வழங்கப்படும் என வாக்குறுதி அளித்தார். இந்த சூழலில், ஆட்சிக்கு வந்து முதலமைச்சராக பதவியேற்ற நிலையில், இன்னும் மகளிருக்கான ரூ. 2500 நிறைவேற்றப்படவில்லை. இதனை நிறைவேற்ற கால அவகாசமும் கேட்டு கொண்டார். மே மாதம் வர வழக்கம்போல் ரூ. 1000 ஒவ்வொரு குடும்ப தலைவிகளின் வங்கி கணக்கிலும் வரவு வைக்கப்பட்டது.
இதற்கிடையில், ஜூன் 22 ஆம் தேதி தமிழக முதலமைச்சர் விஜய்யின் பிறந்தநாள் அன்று மகளிர் உரிமை தொகையை 1500 அல்லது 2000 ஆக உயர்த்த திட்டமிட்டு வருவதாக தகவல்கள் வெளியானது குறிப்பிடத்தக்கது.