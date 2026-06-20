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மகளிர் உரிமைத் தொகை அப்டேட்: இவர்களுக்கு ரூ.2500 கிடையாது.. அமைச்சர் அருண்ராஜ் முக்கிய தகவல்!

Magalir Urimai Thogai: அனைவருக்கும் மகளிர் உரிமைத் தொகை என்பது இப்போதைக்கு இல்லை  என்றும்  நிதி நிலைமை சரியில்லாததால் அதனை சரி செய்ய வேண்டி உள்ளது என்றும் அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்துள்ளார். 

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 20, 2026, 03:58 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 03:58 PM IST
மகளிர் உரிமைத் தொகை அப்டேட்: இவர்களுக்கு ரூ.2500 கிடையாது.. அமைச்சர் அருண்ராஜ் முக்கிய தகவல்!
Image Credit: Magalir Urimai Thogai Latest News

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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