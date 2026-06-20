/மகளிர் உரிமைத் தொகை அப்டேட்: இவர்களுக்கு ரூ.2500 கிடையாது.. அமைச்சர் அருண்ராஜ் முக்கிய தகவல்!

Magalir Urimai Thogai Latest News: தமிழக அரசின் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டம் கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்டது. மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டம் மூலம் மாதந்தோறும் குடும்பத் தலைவிகளுக்கு ரூ.1,000 வழங்கப்பட்டு வருகிறது. ஒவ்வொரு மாதமும் 15ஆம் தேதி குடும்பத் தலைவிகளின் வங்கிக் கண்க்கில் நேரடியாக செலுத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்த திட்டத்தின் மூலம் மாநிலம் முழுவதும் சுமார் 1.31 கோடி பெண்கள் தொடர்ச்சியாக பயன் அடைந்து வருகின்றனர்.
இதற்கிடையில், தவெக தலைவரும், முதல்வருமான விஜய், மகளிர் உரிமைத் தொகை ரூ.2500 ஆக உயர்த்தி வழங்கப்படும் என வாக்குறுதியாக கொடுத்து இருந்தார். தற்போது தேர்தலில் வெற்றி பெற்று, ஆட்சிக்கு தவெக வந்துள்ளது. இதனை அடுத்து, மகளிர் உரிமைத் தொகை, ரூ.2500 எப்போது உயர்த்தி வழங்கப்படும் என்ற கேள்வி எழுந்து வருகிறது.
மே 10ஆம் தேதி முதல்வராக விஜய் பதவியேற்றதை அடுத்து, மே 15, ஜூன் 15ஆம் தேதி குடும்பத் தலைவிகளுக்கு மாதம் ரூ.1,000 மட்டுமே வரவு வைக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில், எப்போது பெண்ளுக்கு ரூ.2500 எப்போது வரவு வைக்கப்படும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. மேலும், புதிய பயனாளிகள் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தில் சேர்க்கப்படுவார்களா என்ற கேள்வியும் எழுந்துள்ளது.
இந்த நிலையில், மகளிர் உரிமைத் தொகை குறித்து சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் முக்கியமான தகவலை பகிர்ந்துள்ளார். கோவை மாவட்டம் அருகே உள்ள அன்னூரில் அதிமுக திமுக உள்ளிட்ட மாற்றுக் கட்சிகளை தமிழக வெற்றி கழகத்தில் இணையும் நிகழ்வு நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர்கள் கமலி, அருண் ராஜ் ஆகியோர் பங்கேற்றனர். இந்நிகழ்ச்சியில் அதிமுகவில் இருந்து விலகிய வசந்த் சண்முகம் தலைமையில் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் த.வெ.கவில் இணைந்தனர்.
அவர்களை அமைச்சர்கள் அருண் ராஜ் மற்றும் கமலி ஆகியோர் சால்வை அணிவித்து வரவேற்றனர். இந்த நிகழ்ச்சி முடிந்து வெளியே வந்த அமைச்சர் அருண் ராஜிடம் செய்தியாளர்கள் பல்வேறு கேள்விகளை முன்வைத்தனர். குறிப்பாக தேர்தல் வாக்குறுதி அளித்தப்படி அனைவருக்குமான மகளிர் உரிமைத்தொகை எப்போது வழங்கப்படும் கடந்த திமுக ஆட்சியில் வழங்கி வந்தவர்களுக்கு கடந்த மாதம் வழங்கப்பட்டது இதுவரை பெறாதவர்களுக்கு எப்போது வரும் என கேள்வி எழுப்பினர்
அதற்கு சிறிது நேரம் மெளனமாக இருந்த அமைச்சர் அருண் ராஜ், பின்னர் பேசிய அவர், மாநிலத்தின் நிதிநிலமை சரியில்லை. படிப்படியாக அதனை சரி செய்த பின்னர் தான் வழங்க முடியும். இப்போதைக்கு இல்லை என சூசகமாக தெரிவித்து விட்டு சென்றார்மேலும் அன்னூர் அரசு மருத்துவமனையில் போதிய மருத்துவ வசதிகள் இல்லை என்ற கேள்வி மருத்துவமனையை ஆய்வு செய்து பின்னர் பேசுகிறேன் என கூறிவிட்டு சென்றார்.