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கோவை மருதமலை முருகன் கோவிலில் குவிந்த காணிக்கை! உண்டியல் திறப்பில் ரூ.1.05 கோடி வசூல்

Coimbatore News: கோவை மருதமலை முருகன் கோவில் உண்டியல் திறப்பில் ரூ.1.05 கோடி ரொக்கம், தங்கம் மற்றும் வெள்ளிப் பொருட்கள் காணிக்கையாக வசூலாகியுள்ளதாக கோவில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

Written ByR Balaji
Published: Jun 25, 2026, 07:11 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 07:11 PM IST
கோவை மருதமலை முருகன் கோவிலில் குவிந்த காணிக்கை! உண்டியல் திறப்பில் ரூ.1.05 கோடி வசூல்
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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