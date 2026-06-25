/கோவை மருதமலை முருகன் கோவிலில் குவிந்த காணிக்கை! உண்டியல் திறப்பில் ரூ.1.05 கோடி வசூல்

கோவை அருகே உலக புகழ்பெற்ற மருதமலை சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில் உள்ளது. இந்த கோவிலுக்கு தமிழக பக்தர்கள் மட்டுமல்லாமல் வெளிமாநில பக்தர்களும் வருகை தருகின்றனர். இந்த நிலையில், அக்கோவிலில் நேற்று (ஜூன் 24) உண்டியல்கள் திறக்கப்பட்டு பக்தர்கள் செலுத்திய காணிக்கைகள் எண்ணப்பட்டன.
அதில் ரூ. 1 கோடிக்கும் அதிகமான ரொக்கப் பணம் மற்றும் கிலோ கணக்கில் தங்கம், வெள்ளி பொருட்கள் காணிக்கையாக கிடைத்துள்ளன. அதாவது ரொக்கமாக 1,05,52,486 ரூபாய் வசூலாகி உள்ளது. இது தவிர, 105 கிராம் தங்கம், 5.502 கிலோ வெள்ளி மற்றும் 25.7 கிலோ பித்தளை ஆகியவற்றை பக்தர்கள் காணிக்கையாக செலுத்தி உள்ளனர்.
இந்த காணிக்கை எண்ணும் பணிகள் கோவில் தக்காள் ஜெயக்குமார், செயல் அலுவலர் விமலா மற்றும் கோவில் நிர்வாக அதிகாரிகள் முன்னிலையில் நேற்று நடைபெற்றது.
மருதமலை முருகன் கோவிலுக்கு கோயம்புத்தூர் மட்டுமின்றி, தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்தும், அண்டை மாநிலங்களான கேரளா, ஆந்திரா மற்றும் கர்நாடகாவில் இருந்தும் நாள்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வந்து தரிசனம் செய்து செல்கின்றனர். அவ்வாறு வரும் பக்தர்கள் தங்களது நேர்த்திக்கடனாக இந்த ரொக்கம் மற்றும் நகைகளை உண்டியலில் செலுத்தியுள்ளனர்.
பக்தர்களின் இந்த அமோக காணிக்கை வரவு குறித்து கோவில் நிர்வாகம் தங்களது மகிழ்ச்சியையும் நன்றியையும் தெரிவித்துள்ளது. இந்த காணிக்கை நிதி, கோவிலின் பராமரிப்பு பணிகள், உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடுகள் மற்றும் ஆண்டு முழுவதும் நடைபெறும் பல்வேறு ஆன்மீக திருவிழாக்களை சிறப்பாக நடத்துவதற்கும், கோவிலுக்கு வரும் பக்தர்களுக்கான வசதிகளை மேம்படுத்துவதற்கும் பயன்படுத்தப்படும் என்று கோவில் நிர்வாகம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.