தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: மேட்டுப்பாளையம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Mettupalayam Election Result 2026: கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் உள்ள மேட்டுப்பாளையம் (Mettupalayam) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியை தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலை குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.  

Written by - R Balaji | Last Updated : May 4, 2026, 07:49 AM IST
  • மேட்டுப்பாளையம் சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் 2026
  • மேட்டுப்பாளையம் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
  • மேட்டுப்பாளையம் வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை

மேட்டுப்பாளையம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள மேட்டுப்பாளையம், தமிழக சட்டமன்றத்தின் 111 தொகுதியாகும். பொல்லாதி, இலுப்பனத்தம் போன்ற பல கிராமங்களும் பகுதிகளும் இதில் அடங்கி உள்ளன.  மேட்டுப்பாளையத்தின் முக்கிய தொழிலாக விவசாயம் மற்றும் அது சார்ந்த சந்தைப்படுத்தல் ஆகும். நீலகிரி மலை காய்கறிகள் (உருளைகிழங்கு, இஞ்சி) மற்றும் நாட்டுக்காய்கறிகள் பெருமளவில் இங்கிருந்து கேரள மாநிலத்திற்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்றன. மேலும், சுற்றுலா (ஊட்டி மலை ரயில்) மற்றும் சிறிய அளவிலான ஆலைகளும் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. 

மேட்டுப்பாளையம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் மேட்டுப்பாளையம் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும். 

மேட்டுப்பாளையம்  வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

திமுக (DMK): கவிதா கல்யாணசுந்தரம் 

அதிமுக (AIADMK): ஓ.கே. சின்னராஜ்

நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): எஸ். கோபால கிருஷ்ணன்

தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): என். சுனில் ஆனந்த்

மேட்டுப்பாளையம் தொகுதி  வாக்காளர் எண்ணிக்கை

மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,82,179
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,34,220
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,47,924
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 35

மேட்டுப்பாளையம் தொகுதி  வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 85.90% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).

மேட்டுப்பாளையம் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி: ஏ.கே. செல்வராஜ் (அதிமுக) - 1,05,231 வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்: டி.ஆர். சண்முகசுந்தரம் (திமுக) - 102,775 வாக்குகள்

நாம் தமிழர் கட்சி: கே. யாஸ்மின் - 10,951 வாக்குகள்

அமமுக: பி. சரவணன் - 1,864 வாக்குகள்

மேட்டுப்பாளையம் தொகுதி  சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் மேட்டுப்பாளையம் தொகுதியில் 75.82% வாக்குகள் பதிவாகின.

கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்

