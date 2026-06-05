/அண்ணாமலைக்கு என்ன வேதனை உள்ளதோ... அமைச்சர் செங்கோட்டையன் சொன்னது...!

Coimbatore Latest News Updates : கோவை விமான நிலையத்தில் வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் இன்று (ஜூன் 5) செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள், சட்டம்-ஒழுங்கு நிலைமை மற்றும் அரசியல் விவகாரங்கள் குறித்து கருத்து தெரிவித்தார்.
அப்போது பேசிய அமைச்சர் செங்கோட்டையன், "தென்மேற்கு பருவமழையை முன்னிட்டு மாநிலம் முழுவதும் பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் ஆய்வுக் கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டு, பேரிடர் மேலாண்மை தொடர்பான பணிகள் தீவிரமாக கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது.
தென்மேற்கு பருவமழையால் தமிழ்நாட்டிற்கு பெரிய அளவிலான பாதிப்புகள் ஏற்படும் வாய்ப்பு இல்லை. பொதுமக்கள் அச்சப்பட தேவையில்லை. வயநாட்டில் ஏற்பட்ட நிலச்சரிவு போன்ற சம்பவங்கள் தமிழ்நாட்டில் எங்கும் ஏற்படாத வகையில் தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
அமைச்சர்கள் கூட்டத்தில் துறைவாரியான பணிகள் ஆய்வு செய்யப்பட்டது. அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு சிறப்பான ஆட்சியை வழங்கும் நோக்கில் திட்டமிடல் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது" என்றார்.
மேலும், சட்டம் ஒழுங்கு குறித்து எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "கடந்த 20 நாட்களில் என்ன விதமான சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சினை ஏற்பட்டுள்ளது என்பதை கூறுங்கள், அதைப் பார்ப்போம். போதைப்பொருள் நடமாட்டத்தை கட்டுப்படுத்த அரசு தொடர்ந்து நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.
பாஜக முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை தொடர்பான கேள்விக்கு, "அண்ணாமலைக்கு என்ன வேதனை உள்ளது என்பது குறித்து நாம் பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்" என்று பதிலளித்தார்.
Coimbatore: On K. Annamalai quitting BJP, Tamil Nadu Minister K.A. Sengottaiyan says, "We will have to wait and see what concerns or grievances Annamalai has." pic.twitter.com/734BdKrGAZ— ANI (@ANI) June 5, 2026
மேகதாது அணைத் திட்டம் குறித்து செங்கோட்டையன் பேசுகையில், "அந்தத் திட்டத்தை தடுக்க தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் முதலமைச்சர் மேற்கொண்டு வருகிறது" கூறினார்.
கூட்டணி அரசியல் குறித்து கேட்கப்பட்டபோது, "கூட்டணி அமைச்சரவை அமைந்துள்ளது. நாங்கள் திறந்த மனதுடன் இருக்கிறோம். ஆனால் கூட்டணிக்கு எந்த பெயரும் வைக்கப்படவில்லை" என்றார்.
அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "செந்தில் பாலாஜி குறித்து நான் கருத்து சொல்ல முடியாது. அவர் ஏன் தொடர்ந்து அமைச்சரவையில் இருக்க முடியவில்லை என்பதற்கு அவரே பதில் சொல்ல வேண்டும். திமுகவின் முடிவுகளுக்கு நான் பதில் அளிக்க முடியாது" என்றார்.
மேலும் அவர் கடைசியாக பத்திரிகையாளர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வது அரசின் கடமை என்றும், அதற்கான அனைத்து நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்தார்.
2026 தமிழ்நாடு தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகி சுமார் ஒரு மாதக்காலம் நிறைவடைந்துள்ளன. விஜய் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற பின்னர் முதல்முறையாக அமைச்சரவை கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது. `வெற்றித் தமிழகம்' என்ற பெயரில் தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சர் விஜய்யின் முதல் அமைச்சரவை கூட்டம் தொடங்கியது. இந்த அமைச்சரவை கூட்டத்தில், டாஸ்மாக் நிர்வாகம் மறுசீரமைப்பு, மேகதாது, பயிர் கடன், தொழில் முதலீடு, புதிய திட்டங்கள், பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர், முக்கிய துறைகளில் மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து அமைச்சரவையில் முக்கிய ஆலோசனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
தொடர்ந்து, வரும் ஜூன் 18ஆம் தேதி ஆளுநர் உரையுடன் தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை கூடுகிறது என சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர் இன்று அறிவித்தார். இந்த கூட்டத்தொடரில், 2026-27ஆம் நிதியாண்டுக்கான புதிய அரசின் முழுமையான பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படும் என தெரிகிறது.