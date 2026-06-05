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அண்ணாமலைக்கு என்ன வேதனை உள்ளதோ... அமைச்சர் செங்கோட்டையன் சொன்னது...!

Coimbatore News : தென்மேற்கு பருவமழையை முன்னிட்டு மாநிலம் முழுவதும் பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள், சட்டம் ஒழுங்கு நிலைமை, அண்ணாமலை புதிய இயக்கம் உள்ளிட்ட அரசியல் விவகாரங்கள் ஆகியவை குறித்து அமைச்சர் செங்கோட்டைன் தெரிவித்த கருத்துகள் இதோ...

Written BySudharsan G
Published: Jun 05, 2026, 10:37 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 10:37 PM IST
அண்ணாமலைக்கு என்ன வேதனை உள்ளதோ... அமைச்சர் செங்கோட்டையன் சொன்னது...!
Image Credit: Image Credit : Sengottaiyan, Annamalai | Image Source : X/@ANI

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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