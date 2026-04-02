தமிழன் இந்து அல்ல... இந்துவாக ஆக்கப்பட்டவன் - கோவையில் சீமான் பரபரப்பு பேச்சு

Naam Thamizhar Katchi Seeman Speech: 234 தொகுதிகளுக்கான தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் வரும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி ஒரே கட்டமாக நடைபெற இருக்கிறது. வரும் ஏப்ரல் 6ஆம் தேதிதான் வேட்புமனு தாக்கலுக்கு கடைசி நாள் என்றாலும், இன்றுடன் சேர்த்து வெறும் 3 வேலை நாள்கள் மட்டுமே உள்ளன.
களத்தில் தீவிரம் காட்டும் சீமான்
இதனால், ஒவ்வொரு கட்சிகளும் தங்களின் வேட்பாளரை களத்தில் இறக்கி பிரச்சாரத்தை தீவிரப்படுத்தி உள்ளன. களத்தில் முன்னணி கட்சிகளான திமுக, அதிமுகவுக்கு இணையாக நாம் தமிழர் கட்சியும் ஓரளவு தீவிரமான பிரச்சாரத்தை மேற்கொண்டு வருகிறது. நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் மற்ற கட்சிகளுக்கு முன்னரே, 234 தொகுதிகளுக்கும் வேட்பாளர்களை அறிவித்து, தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டு, பிரச்சாரத்தை தொடங்கிவிட்டார்.
திமுக செய்தது ஜனநாயக படுகொலை
அந்த வகையில், கோவை மாவட்டத்தில் உள்ள மேட்டுப்பாளையம் தொகுதியில் தனது வேட்பாளர் கோபாலகிருஷ்ணனுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து, சீமான் நேற்று (ஏப். 1) பரப்புரை பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டார். அப்போது திமுக, அதிமுக, பாஜக, தவெக அனைத்து கட்சிகளையும் கடுமையாக விமர்சித்து உரையாற்றினார்.
மேடையில் பேசிய ஸ்டாலின், "இரண்டு திராவிட கட்சிகளும் நம்மை இழிவு நிலைக்கு தள்ளி உள்ளது. தமிழ்நாடு அரசுக்கு 10 1/2 லட்சம் கோடி ரூபாய் கடன் உள்ளது. இப்படி இருக்க,மகளிர் உரிமை தொகை ரூ.5,000 வழங்கியது ஏன்...? உங்கள் வாக்குகளை உறுதி செய்ய இப்படி அரசு பணத்தை செலவு செய்துள்ளீர்கள். இது மிகப்பெரிய ஜனநாயக படுகொலை. ஏமாற்றுபவன் யாரு, காப்பாற்றுபவன் யாரு என உங்களால் கண்டிப்பிடிக்க முடியவில்லை என்றால் உங்களை யாரும் காப்பாற்ற முடியாது.
சாதி, மத அரசியலுக்கு அதிரடி அட்டாக்
இஸ்லாமியர்கள் வேற்றுகிரகவாசிகள் இல்லை. தமிழன் இஸ்லாமியத்தை ஏற்றுக்கொண்டான். தமிழன் கிறிஸ்துவத்தை ஏற்றுக்கொண்டான். தமிழன் இந்து அல்ல, இந்துவாக ஆக்கப்பட்டவன். வெள்ளைகாரர்கள் போட்ட கையெழுத்தில் இந்துவாக ஆக்கப்பட்டவர்கள். சாதி பார்த்தால் எனக்கு ஓட்டு போடாதே, சாதிக்க துடிப்பவன் என நினைத்தால் எனக்கு ஓட்டு போடு" என அதிரடியாக அவரது ஸ்டைலில் சாதி, மத அரசியலை தாக்கி பேசினார்.
இலவசங்களை ஒழிப்பேன்
தொடர்ந்து பேசிய சீமான், "இங்கு இரண்டு பக்கம்தான் போட்டி. ஒருபக்கம் இலவசம். இன்னொரு பக்கம் இலவசம் தர மாட்டேன். பிறகு என்ன தருவேன். இலவசம் பெறாமல் இருப்பதற்கு ஏற்றவாறு வாழ்க்கை தரத்தை தருவேன். மறுபடியும் ஸ்டாலினிடம் நாட்டை கொடுத்தால் பெண்கள் வன்கொடுமை அதிகரிக்கும். இலவசங்களை என் ஆட்சியில் அழிப்பேன், கல்வி மாநில அரசின் உரிமை. கல்வி கொடுக்க வேண்டியது அரசு உரிமை" என ஆளும் திமுகவை சாடினார்.
தொடர்ந்து அதிமுக குறித்தும் பேசிய சீமான், "பிரிட்ஜ் இலவசமாக தருவேன் என சொல்கிறார்கள் (அதிமுக தேர்தல் வாக்குறுதி). அதில் வைக்கக்கூடிய காய்கறியை யார் தருவார்?, என் விவசாயிதான் தர வேண்டும். எனவே விவசாய சின்னத்திற்கு ஓட்டு போடுங்கள்" என்றார்.
5 தலைநகரங்கள்...
தொடர்ந்து பேசிய சீமான், "தமிழ்நாட்டிற்கு 5 தலைநகரங்கள். நிர்வாக தலைநகராக திருச்சியும், தொழில்நுட்ப தலைநகராக சென்னையும், தொழில் மற்றும் வணிக தலைநகராக கோவையும், மொழி மற்றும் பண்பாட்டிற்கு மதுரையும், தமிழர் மெய்யியல் தலைநகராக குமரியும் என 5 தலைநகர் உருவாக்கப்படும்.
அன்பான சர்வாதிகார ஆட்சி
திமுக அரசு செய்வது கொடுங்கோன்மை ஆட்சி. நான் ஓட்டுக்காக நிற்கவில்லை. நாட்டுக்காக நிற்கிறேன். தன்னலமற்ற அன்பான சர்வாதிகார ஆட்சியை தருவேன். நான் ரியல் பிக்பாஸ், தமிழ்நாட்டை கண்காணிப்பு கேமராக்களால் நிறைத்து கண்காணிப்பேன். ஓடவும் முடியாது, ஒளியவும் முடியாது. 10 ஆண்டுகளில் தமிழ்நாட்டை உலகின் தலைசிறந்த நாடாக மாற்றிக்காட்டுவேன். வேலையில்லை என்ற சொல்லுக்கே வேலையில்லை. கூட்டணிக்கு சென்றதால் அண்ணன் விஜயகாந்த், வைகோ போன்றவர்கள் தங்களது செல்வாக்கை இழந்தார்கள். வாக்கு வங்கி சரிந்தது. தனித்து நிற்பதால் என் மக்கள் என்னை நம்புகிறார்கள்" என சீமான் தனது உரையை நிறைவு செய்தார்.
நாம் தமிழரின் தேர்தல் வரலாறு - ஒரு பார்வை
சீமானின் நாம் தமிழர் கட்சி கடந்த 2016 தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தலில்தான் முதன்முதலாக களம்கண்டது. அன்று முதல் 2019 மக்களவை தேர்தல், 2021 சட்டப்பேரவை தேர்தல், 2024 மக்களவை தேர்தல் மற்றும் உள்ளாட்சி தேர்தல்கள் என அனைத்திலும் பல்வேறு சின்னங்களில் தனியாகவே களம் கண்டிருக்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
2016 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் 234 தொகுதிகளிலும் போட்டியிட்டு 1.07% வாக்குகளை நாம் தமிழர் பெற்றது. அப்போது மக்கள் நல கூட்டணி என மூன்றாவது அணியும் களத்தில் இருந்தது கவனிக்கத்தக்கது. 2019 மக்களவை தேர்தலில் நாதக 3.9% வாக்குகளை பெற்றது. 2021 சட்டப்பேரவை தேர்தலிலும் 234 தொகுதிகளில் தனித்து நின்று மொத்தமாக 6.58% வாக்குகளை நாதக பெற்றது. இதைத் தொடர்ந்து, 2024 மக்களவை தேர்தலில் 39 தொகுதிகளிலும் தனித்து நின்று 8.22% வாக்குகளை பெற்று, மாநிலக் கட்சி என்ற அங்கீகாரத்தை நாம் தமிழர் கட்சி பெற்றது.
2026 தேர்தலில் நாதக நிலவரம் என்ன?
ஆனால், கடந்த 10 ஆண்டுகளில் நாம் தமிழர் கட்சியில் இருந்து ஒருவர் கூட வெற்றிபெறவில்லை. மேலும் 2026 தேர்தலில் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகமும் திமுக, அதிமுகவுக்கு மாற்று சக்தியாக உருவெடுத்திருப்பதால், சீமானின் நாதகவின் வாக்கு வங்கி கடுமையாக அடிவாங்கும் என ஒரு தரப்பினர் கணிக்கின்றனர். ஆனால், சீமான் கொள்கை ரீதியாக பேசி வாக்கு வங்கியை வளர்த்திருக்கிறார் என்பதால், நாதகவுக்கு பிரச்னையாக இருக்காது என்றும் சிலர் கூறுகின்றனர். மேலும், இந்த முறை சீமான் காரைக்குடி தொகுதியில் களம் காண்கிறார். சீமான் இந்த முறை சட்டப்பேரவைக்கு செல்வதற்கான வாய்ப்புகளும் பிரகாசமாக இருப்பதாகவே பலரும் கருத்து தெரிவிக்கின்றனர்.
