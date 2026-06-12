/Coimbatore Crime: காய்கறி தோட்டத்தில் 7 அடி கஞ்சா செடிகள்.. நைஸாக வளர்த்த ஒடிசா தொழிலாளர் கைது!

கோயம்புத்தூர் அருகே குடியிருப்புப் பகுதியில் உள்ள ஒரு வீட்டு தோட்டத்தில், காய்கறிச் செடிகளுக்கு நடுவே ரகசியமாக கஞ்சா செடி வளர்த்து வந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இதுதொடர்பாக ஒடிசா மாநிலத்தை சேர்ந்த 46 வயது நபர் ஒருவரை தடாகம் போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
போலீசார் நடத்திய விசாரணையில், கைது செய்யப்பட்ட நபர் ஒடிசா மாநிலம் பத்ராக் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மாதபானந்தா ஜெனா (46) என்பது தெரியவந்தது. இவர் கடந்த 27 ஆண்டுகளாக கோயம்புத்தூரில் தங்கி, கட்டுமான துறையில் தொழிலாளியாக வேலை பார்த்து வந்துள்ளார். கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக பன்னிமடை, கணேஷ் நகர் பகுதியில் உள்ள ஒரு வாடகை வீட்டில் தனது மனைவியுடன் வசித்து வந்துள்ளார்.
சுமார் ஐந்து மாதங்களுக்கு முன்பு, ஜெனா தனது வீட்டுக்கு பின்னால் இருந்த காலியிடத்தில் வீட்டு உபயோகத்திற்காக சில காய்கறிச் செடிகளை நட்டுள்ளார். அப்போது, தனது சொந்தப் பயன்பாட்டிற்காக யாருக்கும் சந்தேகம் வராதபடி இரண்டு கஞ்சா செடிகளையும் ரகசியமாக வளர்த்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது. நாட்களாக ஆக, அந்த கஞ்சா செடிகள் சுமார் 7 அடி உயரம் வரை வளர்ந்துள்ளன.
இந்த நிலையில், குடியிருப்பு பகுதியில் கஞ்சா செடிகள் வளர்க்கப்படுவதாக போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. அதன்பேரில், தடாகம் காவல் ஆய்வாளர் சுமதி தலைமையிலான தனிப்படை போலீசார், பன்னிமடை நாகவல்லியம்மன் கோவில் எதிரே உள்ள ஜெனாவின் வீட்டிற்கு சென்று அதிரடி சோதனை நடத்தினர்.
இந்த சோதனையின் போது, வீட்டின் பின்புற தோட்டத்தில் இருந்த இரண்டு பெரிய கஞ்சா செடிகளை போலீசார் கண்டுபிடித்தனர். சுமார் 1.445 கிலோ எடை கொண்ட அந்த கஞ்சா செடிகள் வேரோடு பிடுங்கப்பட்டு, ஆதாரமாக பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
இதனைத் தொடர்ந்து, சட்டவிரோதமாக போதை செடிகளை வளர்த்த குற்றத்திற்காக மாதபானந்தா ஜெனாவை போலீசார் கைது செய்தனர். இதுகுறித்து தடாகம் காவல் நிலையத்தில் NDPS சட்டப் பிரிவு 8(b) r/w 20(a)(1)-ன் கீழ் (குற்ற எண்: 222/2026) வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
நெருக்கமான குடியிருப்புப் பகுதிக்குள்ளேயே, அதுவும் வீட்டு தோட்டத்தில் 7 அடி உயரத்திற்கு கஞ்சா செடிகள் வளர்க்கப்பட்ட சம்பவம் கோயம்புத்தூர் மக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.