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Coimbatore Crime: காய்கறி தோட்டத்தில் 7 அடி கஞ்சா செடிகள்.. நைஸாக வளர்த்த ஒடிசா தொழிலாளர் கைது!

Coimbatore Crime News: கோவையில் வீட்டு தோட்டத்தில் காய்கறி செடிகளுக்கு நடுவே ரகசியமாக 7 அடி உயர கஞ்சா செடிகளை வளர்த்த ஒடிசா மாநில தொழிலாளியை போலீசார் கைது செய்து, 1.4 கிலோ கஞ்சாவைப் பறிமுதல் செய்தனர்.

Written ByR Balaji
Published: Jun 12, 2026, 11:04 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 11:04 PM IST
Coimbatore Crime: காய்கறி தோட்டத்தில் 7 அடி கஞ்சா செடிகள்.. நைஸாக வளர்த்த ஒடிசா தொழிலாளர் கைது!

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R Balaji

R Balaji

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காய்கறி தோட்டத்தில் 7 அடி கஞ்சா செடிகள்.. நைஸாக வளர்த்த ஒடிசா தொழிலாளர் கைது!
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