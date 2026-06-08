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கோயில்களில் இனி ஆன்லைன் டோக்கன்... எளிய வழியில் சாமி தரிசனம் - யார் யாருக்கு முன்னுரிமை?

Coimbatore Latest News Updates : கோயில்களில் தரிசன வசதிகளை மேம்படுத்தவும், இடைத்தரகர்கள் மூலம் நடைபெறும் முறைகேடுகளை முற்றிலுமாக ஒழிக்கவும் அரசு தீவிர நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் தெரிவித்துள்ளார். இதற்காக இணையவழி டோக்கன் முறை குறித்து ஆலோசனைகள் நடைபெறுவதாக அவர் தெரிவித்தார்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 08, 2026, 08:09 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 08:09 AM IST
கோயில்களில் இனி ஆன்லைன் டோக்கன்... எளிய வழியில் சாமி தரிசனம் - யார் யாருக்கு முன்னுரிமை?
Image Credit: Image Credits : Tiruchendur Temple | Image Source : X/Tiruchendur

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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