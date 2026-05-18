/சிறப்புப் பேருந்துகள்… ஊட்டி போறீங்களா? தமிழக அரசு சொன்ன குட் நியூஸ்!

TNSTC Special Bus Ooty: 128-வது ஊட்டி மலர்க் கண்காட்சி இன்று தொடங்கிய நிலையில், சுற்றுலாப் பயணிகளின் வசதிக்காக 50 சிறப்புப் பேருந்துகள் மற்றும் 'பார்க் அண்ட் ரைடு' வசதிகளை மாவட்ட நிர்வாகம் செய்துள்ளது.
சுற்றுலாப் பயணிகளின் நீண்ட நாள் எதிர்பார்ப்பான உலகப் புகழ்பெற்ற 128-வது ஊட்டி மலர்க் கண்காட்சி, நீலகிரி மாவட்டம் அரசு தாவரவியல் பூங்காவில் இன்று (மே 18) வெகுவிமரிசையாகத் தொடங்கியது. இன்று முதல் மே 28-ம் தேதி வரை மொத்தம் 11 நாட்களுக்கு இந்த வண்ணமயமான மலர் திருவிழா நடைபெற உள்ளது.
மலர்க் கண்காட்சியின் முதல் நாளான இன்றே தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்தும், அண்டை மாநிலங்களில் இருந்தும் ஆயிரக்கணக்கான சுற்றுலாப் பயணிகள் ஊட்டிக்கு படையெடுக்க தொடங்கிவிட்டனர். லட்சக்கணக்கான மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ள பூங்காவைக் கண்டு ரசிக்கவும், குடும்பத்துடன் புகைப்படங்கள் எடுத்து மகிழவும் மக்கள் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.
மலைப் பாதைகளில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுவதைத் தவிர்க்க, மாவட்ட நிர்வாகம் ஏற்கனவே ஏப்ரல் மாதம் முதல் வட்டாரப் பேருந்துகளை இயக்கி வருகிறது. தற்போது மலர்க் கண்காட்சி தொடங்கியுள்ளதால், பயணிகளின் வசதிக்காக போக்குவரத்துத் துறை அதிரடி ஏற்பாடுகளைச் செய்துள்ளது.
அதன்படி, ஊட்டியில் இருந்து கோவை, திருப்பூர், ஈரோடு மற்றும் மேட்டுப்பாளையம் ஆகிய முக்கிய நகரங்களுக்கு ஐந்து நிமிடத்திற்கு ஒருமுறை என மொத்தம் 50 சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதேபோல், சமவெளிப் பகுதிகளில் இருந்தும் ஊட்டிக்குச் சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.
சொந்த வாகனங்களில் வரும் சுற்றுலாப் பயணிகளின் வசதிக்காக, குறிப்பிட்ட இடங்களில் வாகனங்களை நிறுத்திக் கொண்டு, அங்கிருந்து பூங்காவிற்குச் செல்ல பிரத்யேக 'ஷட்டில்' (Shuttle) பேருந்து வசதிகளும் செய்யப்பட்டுள்ளன.
மேலும், குன்னூர் - மேட்டுப்பாளையம் மற்றும் கோத்தகிரி மலைப் பாதைகளில் திடீரென வாகனங்கள் பழுதானால், அவற்றை உடனே சரிசெய்ய நடமாடும் பழுதுபார்க்கும் வாகனங்களும், சாலையைச் சீரமைக்கக் கிரேன் வாகனங்களும் தயார் நிலையில் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன.
சுற்றுலாப் பயணிகளின் பாதுகாப்பான மற்றும் வசதியான பயணத்தை 24 மணி நேரமும் கண்காணிக்கச் சிறப்புப் போக்குவரத்து அதிகாரிகள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். ஒட்டுமொத்தமாக, இந்த ஆண்டு நீலகிரி மாவட்ட நிர்வாகத்தின் முறையான திட்டமிடல் மற்றும் போக்குவரத்து வசதிகள் ஊட்டிக்கு வரும் சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு ஒரு மறக்க முடியாத கோடைக்கால அனுபவத்தைத் தரும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.