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நீலகிரி, கோவைக்கு இன்று ஆரஞ்சு அலர்ட்! கனமழை நீடிக்கும்.. Chennai IMD எச்சரிக்கை

Coimbatore Rain Oorange Alert தமிழகத்தில் தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமடைந்து வருவதால், கனமழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இன்று நீலகிரி மற்றும் கோவைக்கு ஆரஞ்சு அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், தேனி, திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட 5 மாவட்டங்களில் கனமழையும், சென்னை உள்ளிட்ட 18 மாவட்டங்களில் மிதமான மழையும் பெய்யக்கூடும்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 05, 2026, 03:41 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 03:41 PM IST
நீலகிரி, கோவைக்கு இன்று ஆரஞ்சு அலர்ட்! கனமழை நீடிக்கும்.. Chennai IMD எச்சரிக்கை
Image Credit: Orange Alert Issued for Nilgiris and Coimbatore | Image: @Deltarains (X)

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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