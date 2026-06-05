/நீலகிரி, கோவைக்கு இன்று ஆரஞ்சு அலர்ட்! கனமழை நீடிக்கும்.. Chennai IMD எச்சரிக்கை

கோயம்புத்தூர்: கேரளாவில் தென்மேற்கு பருவமழை அதிகாரப்பூர்வமாக தொடங்கியுள்ள நிலையில், அதன் எதிரொலியாக தமிழகத்தில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டி உள்ள பகுதிகளில் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. இதன் தொடர்ச்சியாக, தமிழகத்தில் அடுத்த 7 நாட்களுக்கு கனமழை நீடிக்கும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அதிரடி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
குறிப்பாக லகிரி மற்றும் கோவை மாவட்டங்களின் மலைப்பகுதிகளில் இன்று (ஜூன் 5) ஓரிரு இடங்களில் 'மிக கனமழை' பெய்யக்கூடும் என்பதால், இந்த இரு மாவட்டங்களுக்கும் 'ஆரஞ்சு அலர்ட்' விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளில் நிலவும் பலத்த காற்று மற்றும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக, தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இன்று மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது.
தமிழகத்தில் அடுத்த ஒரு வாரத்திற்கு மழை நீடிக்கும் என்று கூறியுள்ள வானிலை மையம், தேதிகள் வாரியாக எந்தெந்த மாவட்டங்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது என்ற விவரத்தையும் வெளியிட்டுள்ளது. இதில் அடுத்த மூன்று நாட்களுக்கு மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டி இருக்கும் மாவட்டங்களில் மிக கனமழைக்கான வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளது.
நாளை தமிழகத்தில் மழையின் வேகம் மேலும் அதிகரிக்கக்கூடும். சனிக்கிழமையான நாளை 6 மாவட்டங்களுக்கு மிக கனமழைக்கான எச்சரிக்கையும் (ஆரஞ்சு அலர்ட்), 8 மாவட்டங்களுக்கு கனமழைக்கான எச்சரிக்கையும் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக நீலகிரி, தேனி, திண்டுக்கல் ஆகிய மாவட்டங்களில் நாளை மிக பலத்த மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
ஜூன் 7-ம் தேதியும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் கனமழை தொடரும். அதனைத் தொடர்ந்து ஜூன் 8-ம் தேதி தமிழகத்தில் 7 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பருவமழை தீவிரமடைவதைப் பொறுத்து, அடுத்த வாரம் செவ்வாய் மற்றும் புதன்கிழமைகளிலும் (ஜூன் 9, 10) தமிழகத்தில் 7 மாவட்டங்களில் பலத்த மழை நீடிப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் உள்ளன.
தலைநகர் சென்னையைப் பொறுத்தவரை வானிலை முன்னறிவிப்பில் சற்று மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. நேற்று விடுக்கப்பட்ட அறிவிப்பில் சென்னைக்கு கனமழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், இன்றைய தற்போதைய நிலவரப்படி சென்னையில் மிதமான மழைக்கே வாய்ப்பு இருப்பதாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்பட்டாலும், நகரின் ஒருசில பகுதிகளில் மட்டுமே லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.
மழை ஒருபுறம் இருந்தாலும், சென்னையில் வெயிலின் தாக்கமும் அதிகமாகவே இருக்கும். நகரில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 40 டிகிரி செல்சியஸ் (அதாவது 100 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்டைக் கடந்து) பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. இதனால் காற்றில் ஈரப்பதம் அதிகமாகி உக்கsevere புழுக்கம் ஏற்படலாம்.
தென்மேற்கு பருவமழை கேரளாவில் தீவிரமடைந்துள்ளதால், தமிழக-கேரள எல்லையோரப் பகுதிகளில் பலத்த காற்று வீசி வருகிறது. குறிப்பாக, வால்பாறை, உதகை, கூடலூர் மற்றும் கொடைக்கானல் போன்ற மலைப்பிரதேசங்களுக்குச் செல்லும் சுற்றுலாப் பயணிகள் எச்சரிக்கையுடன் இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
மலைச்சரிவுகளில் திடீர் வெள்ளப்பெருக்கு அல்லது மரங்கள் முறிந்து விழும் அபாயம் இருப்பதால், இரவு நேரப் பயணங்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது என உள்ளூர் நிர்வாகங்கள் எச்சரித்துள்ளன. மீனவர்கள் அரபிக்கடல் மற்றும் குமரிக்கடல் பகுதிகளுக்குச் செல்ல வேண்டாம் என்றும் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளனர்.