/'பசுமை கவுண்டம்பாளையம்'.. மரக்கன்றுகளால் பசுமையாகும் கோவை; குவியும் பாராட்டு!

கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், கவுண்டம்பாளையம் தொகுதியை பசுமை நிறைந்த பகுதியாக மாற்றும் நோக்கில், கவுண்டம்பாளையம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி சந்தோஷ் "பசுமை கவுண்டம்பாளையம்" என்ற புதிய திட்டத்தை அறிவித்திருந்தார். முதலமைச்சர் விஜய்யின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு தொடங்கப்பட்ட இந்த திட்டம், அறிவிக்கப்பட்ட நாள் முதல் தொகுதி மக்களிடையே மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் மரவளத்தை அதிகரிக்கும் இந்த முயற்சியில் பொதுமக்கள், இளைஞர்கள், சமூக அமைப்புகள் மற்றும் தன்னார்வலர்கள் என பல்வேறு தரப்பினரும் தாங்களாகவே முன்வந்து தங்களை இணைத்து கொண்டு செயல்பட தொடங்கி உள்ளனர்.
அரசு திட்டமாக தொடங்கப்பட்ட இந்த முயற்சி, இன்று ஒட்டுமொத்த தொகுதியிலும் ஒரு மாபெரும் "மக்கள் இயக்கமாக" உருவெடுத்து வருகிறது. இதன் தொடர்ச்சியாக, கவுண்டம்பாளையம் தொகுதியின் பல்வேறு பகுதிகளில் மக்கள் பங்களிப்புடன் மரக்கன்றுகள் நடுதல், நட்ட மரக்கன்றுகளை பராமரித்தல், காலியாக உள்ள பொது இடங்களை பசுமையாக்குதல் மற்றும் பூங்காக்களை மேம்படுத்துதல் உள்ளிட்ட பணிகள் மிகத் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.
இத்திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, நரசிம்மநாயக்கன்பாளையம் பேரூராட்சிக்குட்பட்ட சிறுவர் பூங்காவை பசுமையாக்கும் பணி அண்மையில் நடைபெற்றது. இப்பணியில், நரசிம்மநாயக்கன்பாளையம் பேரூராட்சி செயல் அலுவலர் ஆனந்தன், ஒரு அரசு அதிகாரியாக மட்டுமில்லாமல், ஒரு தன்னார்வலராக நேரடியாக களமிறங்கி பணிகளை மேற்கொண்டார்.
பூங்காவில் மரக்கன்றுகளை நடுதல், அவற்றை பராமரித்தல், முறையான நீர்ப்பாசன வசதிகளை ஏற்படுத்துதல் மற்றும் பூங்காவை சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த வகையில் மேம்படுத்தும் பணிகளில் அவர் காட்டிய ஆர்வம் பொதுமக்களிடையே பெரும் பாராட்டை பெற்றுள்ளது.
அரசு அதிகாரிகளும் பொதுமக்களும் கைகோர்த்து செயல்படும் இந்த ஒற்றுமை, "பசுமை கவுண்டம்பாளையம்" திட்டத்திற்குப் புதிய உத்வேகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதன் காரணமாக, தொகுதியின் மற்ற பகுதிகளிலும் பொதுமக்கள் தாங்களாகவே இதுபோன்ற பசுமை பணிகளில் ஈடுபடும் ஆர்வம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது.
"பசுமை கவுண்டம்பாளையம் என்பது வெறும் திட்டம் மட்டுமல்ல, இது நமது எதிர்கால தலைமுறைக்காக உருவாக்கப்படும் பசுமையான, ஆரோக்கியமான மற்றும் நிலையான சூழலுக்கான மக்கள் இயக்கம்" என்று தொகுதி மக்கள் பெருமையுடன் தெரிவித்து வருகின்றனர்.