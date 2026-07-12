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'பசுமை கவுண்டம்பாளையம்'.. மரக்கன்றுகளால் பசுமையாகும் கோவை; குவியும் பாராட்டு!

முதலமைச்சர் விஜய்யின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு தொடங்கப்பட்ட ‘பசுமை கவுண்டம்பாளையம்’ திட்டம், அரசு அதிகாரிகளும் பொதுமக்களும் கைகோர்த்து மரக்கன்றுகளை நட்டு பராமரிக்கும் ஒரு மாபெரும் மக்கள் இயக்கமாக உருவெடுத்துள்ளது.

Written ByR Balaji
Published: Jul 12, 2026, 01:16 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 01:16 PM IST
'பசுமை கவுண்டம்பாளையம்'.. மரக்கன்றுகளால் பசுமையாகும் கோவை; குவியும் பாராட்டு!
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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