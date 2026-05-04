தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: பொள்ளாச்சி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

பொள்ளாச்சி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள பொள்ளாச்சி, தமிழக சட்டமன்றத்தின் 123 தொகுதியாகும். பொள்ளாச்சி தொகுதியின் முக்கிய பொருளாதாரமாக விவசாயம் மற்றும் தென்னை சார்ந்த தொழில்கள் விளங்குகின்றன. உலகத் தரம் வாய்ந்த தேங்காய்கள் மற்றும் இளநீர் இங்கிருந்து பல்வேறு மாநிலங்களுக்கும் நாடுகளுக்கும் அனுப்பப்படுகிறது. தென்னையை மூலப்பொருளாகக் கொண்டு இயங்கும் தேங்காய் நார் தொழிற்சாலைகள், கயிறு திரிக்கும் கூடங்கள், தேங்காய் எண்ணெய் ஆலைகள் மற்றும் கொப்பரை உலர்த்தும் களங்களும் அங்கு உள்ளன. இவை தவிர ஜவுளித் தொழில் சார்ந்த நூற்பாலைகள், விசைத்தறிகள் மற்றும் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையடிவாரத்தில் அமைந்துள்ளதால் இங்குள்ள காற்றாலைகள் மூலம் அதிக அளவில் மின் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது.
பொள்ளாச்சி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் பொள்ளாச்சி தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.
பொள்ளாச்சி வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சி (KMDK): கே.நித்யானந்தன் (திமுக கூட்டணி)
அதிமுக (ADMK): பொள்ளாச்சி வி. ஜெயராமன்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): செந்தில்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): ராமநாதன்
பொள்ளாச்சி தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,03,971
ஆண் வாக்காளர்கள்: 96,994
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,06,942
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 35
பொள்ளாச்சி தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 88.10% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
பொள்ளாச்சி சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: பொள்ளாச்சி வி. ஜெயராமன் (அதிமுக) - 80,567 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: கே. வரதராஜன் (திமுக) - 78,842 வாக்குகள்
மூன்றாம் இடம்: சதீஷ்குமார் (மநிம) - 7,589 வாக்குகள்
நான்காம் இடம்: லோகேஸ்வரி (நாதக) - 6,402 வாக்குகள்
பொள்ளாச்சி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் பொள்ளாச்சி தொகுதியில் 77.41% வாக்குகள் பதிவாகின.
