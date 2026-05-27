/நரகமாக மாறிய பொள்ளாச்சி முத்துநகர்! மக்கள் அச்சம், நடந்தது என்ன?

பொள்ளாச்சி: கோவை மாவட்டத்தின் மிக முக்கிய வணிக மற்றும் குடியிருப்பு நகரங்களில் ஒன்றான பொள்ளாச்சியில், தற்போது அரங்கேறி வரும் ஒரு அவல நிலை ஒட்டுமொத்தப் பகுதி மக்களையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. பொள்ளாச்சி நகராட்சிக்கு உட்பட்ட முத்துநகர் குடியிருப்புப் பகுதியில், பாதாள சாக்கடைக் கழிவுநீர் சாலைகளில் ஆறாக ஓடி, வீடுகளுக்குள் புகும் அவல நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் அப்பகுதி பொதுமக்கள் கடும் அதிர்ச்சியும், சொல்லொணா வேதனையும் அடைந்துள்ளனர்.
இந்த அவலத்தால் பல்வேறு தொற்றுநோய்கள் பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. மேலும், சேறும் சகதியுமாக உள்ள சாலைகளில் செல்லும் பொதுமக்களுக்கும், குழந்தைகளுக்கும் விபத்துகள் மூலம் உயிர்ச்சேதம் ஏற்படும் அச்சமும் நிலவி வருகிறது. நகராட்சி நிர்வாகம் உடனடியாக தலையிட்டு இப்பிரச்சினைக்கு நிரந்தர முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும் எனப் பொதுமக்கள் கண்ணீருடன் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
பொள்ளாச்சி நகராட்சியின் மிக முக்கிய மற்றும் விஐபி குடியிருப்புப் பகுதியாக விளங்குவது முத்துநகர் ஆகும். திட்டமிடப்பட்ட நகர்ப்புறக் கட்டமைப்பைக் கொண்ட இப்பகுதியில், நூற்றுக்கணக்கான குடும்பங்கள் பல வருடங்களாக வசித்து வருகின்றன. கடந்த சில நாட்களாக இப்பகுதியில் உள்ள பாதாள சாக்கடை (Underground Drainage) குழாய்களில் கடுமையான அடைப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. நகராட்சி நிர்வாகத்தின் முறையற்ற பராமரிப்பு மற்றும் அலட்சியப் போக்கு காரணமாக, கழிவுநீர் வெளியேற வழியின்றி, அங்குள்ள மேன்ஹோல் (Manhole) மூடிகள் வழியாக வீதிகளில் பொங்கி வழிந்து வருகிறது.
தற்பொழுது இந்தச் சாக்கடைக் கழிவுநீர் ஒட்டுமொத்த முத்துநகர் மெயின் ரோடுகளிலும், சந்துகளிலும் ஆறாக ஓடி வருவதால், அந்தப் பகுதியே கடுமையான துர்நாற்றத்தில் மிதக்கிறது. நிலைமை எவ்வளவு மோசமாக உள்ளது என்றால், மக்கள் தங்கள் வீட்டு ஜன்னல்களையும், கதவுகளையும் கூட திறக்க முடியாமல் வீட்டுக்குள்ளேயே முடங்கிக் கிடக்கும் சூழல் உருவாகியுள்ளது.
சாலையில் தேங்கி நிற்கும் இந்தக் கழிவுநீரால் அந்த வார்டு முழுவதும் கொசுத்தொல்லை பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. பகல், இரவு என எந்நேரமும் கொசுக்களின் ஆதிக்கம் நிறைந்துள்ளதால், அப்பகுதி நரகமாக மாறியுள்ளது.
இதன் காரணமாக:
"சாக்கடைக் கழிவுநீர் எங்கள் வீட்டு வாசலிலேயே தேங்கி நிற்கிறது. குழந்தைகளை வெளியே அனுப்பவே பயமாக இருக்கிறது. சாப்பாட்டு நேரத்தில் கூட வீசும் துர்நாற்றத்தால் எங்களால் நிம்மதியாக வாழ முடியவில்லை," என்று அப்பகுதியைச் சேர்ந்த இல்லத்தரசி ஒருவர் தனது வேதனையைப் பகிர்ந்துகொண்டார்.
பிரச்சினை துர்நாற்றத்தோடு மட்டும் நின்றுவிடவில்லை. இந்தச் சாக்கடை நீர் சாலைகளில் ஓடுவதால், சாலைகள் முழுவதும் பாசி பிடித்து வழுக்கும் தன்மையுடையதாக மாறியுள்ளன. இதனால், இருசக்கர வாகனங்களில் செல்வோர் நிலைதடுமாறி கீழே விழுகின்றனர். குறிப்பாக, பள்ளிக்கு நடந்து செல்லும் சிறுவர்கள் இந்தச் சாக்கடை நீரில் வழுக்கி விழுந்து விபத்துக்கு உள்ளாகும் அவலம் தினசரி வாடிக்கையாகிவிட்டது.
"ஏதேனும் ஒரு பெரிய உயிர்ச்சேதம் ஏற்பட்ட பிறகு தான் அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுப்பார்களா? அல்லது அசம்பாவிதம் நடக்கும் வரை காத்திருக்கிறார்களா?" என முத்துநகர் மக்கள் ஆவேசத்துடனும், ஆதங்கத்துடனும் கேள்வி எழுப்புகின்றனர்.
இதுகுறித்து அப்பகுதி மக்கள் நகராட்சி அதிகாரிகளிடமும், வார்டு கவுன்சிலரிடமும் பலமுறை புகார் அளித்தும், இதுவரை தற்காலிகத் தீர்வுகள் மட்டுமே வழங்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. வெறும் கம்பிகளை விட்டு அடைப்பை எடுப்பது போன்ற கண்துடைப்பு வேலைகளே நடக்கின்றன தவிர, ஒட்டுமொத்தக் குழாய்களையும் சீரமைக்கும் நிரந்தரப் பணிகள் இன்னும் தொடங்கப்படவில்லை.
தற்போது கோடை மழை ஆங்காங்கே பெய்து வரும் நிலையில், மழைநீரும் சாக்கடை நீரும் ஒன்றாகக் கலந்து குடியிருப்புகளுக்குள் புகுந்தால் நிலைமை இன்னும் மோசமாகும் எனப் பொதுமக்கள் அச்சப்படுகின்றனர். ஸ்மார்ட் சிட்டி, தூய்மை பாரதம் என்றெல்லாம் பேசப்படும் இந்தத் தற்காலச் சூழலில், ஒரு நகராட்சியின் மையப் பகுதியில் இப்படி ஒரு அவலம் நடப்பது உள்ளாட்சி நிர்வாகத்தின் மெத்தனப் போக்கையே காட்டுகிறது.
முத்துநகர் குடியிருப்போர் நலச் சங்கம் மற்றும் பொதுமக்கள் தரப்பில் நகராட்சி நிர்வாகத்திற்கு வைக்கப்படும் முக்கியக் கோரிக்கைகள் இதோ:
பொள்ளாச்சி நகராட்சி ஆணையர் மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகம் உடனடியாக முத்துநகர் பகுதியில் நேரில் ஆய்வு செய்து, போர்க்கால அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதே ஒட்டுமொத்தப் பொதுமக்களின் எதிர்பார்ப்பாகும். அதிகாரிகள் இதில் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுப்பார்களா? பாதாள சாக்கடை பிரச்சனை தீருமா? உயிர் பயம் போகுமா? மக்களின் குறைகள் தீர்க்கப்படுமா? பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்!