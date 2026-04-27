English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Coimbatore
5 மணிக்கு மேல் வெளியில் வரக்கூடாது! பொள்ளாச்சி சுற்றுலா பயணிகளுக்கு எச்சரிக்கை..

Pollachi Topslip Tourists Warning : பொள்ளாச்சி அருகே உள்ள டாப்ஸ்லிப் அம்புலி சுற்றுலா பயணிகள் தங்கும் விடுதி அருகே புலி நடமாட்டம் - டாப்ஸ்லிப் பகுதிக்கு வரும் சுற்றுலா பயணிகள் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் எனவும் மாலை 5 மணிக்கு மேல் தங்கும் விடுதிகளை விட்டு வெளியேறக் கூடாது என வனத்துறையினர் எச்சரிக்கை.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Apr 27, 2026, 05:17 PM IST
  • பொள்ளாச்சி டாப் ஸ்லிப்பில் புலி நடமாட்டம்!
  • மக்கள் அச்சம்..
  • சுற்றுலா பயணிகளுக்கு வனத்துறை எச்சரிக்கை!

Trending Photos

Pollachi Topslip Tourists Warning : பொள்ளாச்சியில் புலிகள் நடமாட்டம் இருப்பதால், சுற்றுலா பயணிகள் யாரும் மாலை ஐந்து மணிக்கு மேல் வெளியில் வரக்கூடாது என, வனத்துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.

Add Zee News as a Preferred Source

கோவை மாவட்டம் பொள்ளாச்சி அருகே புகழ்பெற்ற சுற்றுலா தளமாக உள்ளது ஆனைமலை புலிகள் காப்பகம் உலாந்தி வனசரகம் டாப்ஸ்லிப்  கோழிக்கமுத்தி யானைகள் முகம் உள்ளது. இந்தப் பகுதி  அடர்ந்த வனப்பகுதியில் அமைந்துள்ளதால் யானை, புலி, சிறுத்தை, கரடி, மான் உள்ளிட்ட வனவிலங்குகள் அதிக அளவில் வாழ்ந்து வருகின்றன. இந்த சுற்றுலா தளத்திற்கு வனவிலங்குகளை காண்பதற்காக தமிழகத்தில்  பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் வெளி மாநிலங்களில் இருந்தும் சுற்றுலா பயணிகள் அதிக அளவில் வருகின்றனர் 

இந்நிலையில் தற்போது பள்ளி கோடை விடுமுறை என்பதால் சுற்றுலா பயணிகளின் வருகை என்பது அதிகரித்து காணப்படுகிறது.  இந்நிலையில் டாப்ஸ்லிப் அருகே உள்ள அம்புலி சுற்றுலா பயணிகள் தங்கும் விடுதி அருகே புலி ஒன்று உலா வந்துள்ளது.

வைரலான வீடியோ:

அப்போது அங்கு இருந்த சுற்றுலா பயணி ஒருவர் தனது செல்போனில் வீடியோவாக பதிவு செய்யப்பட்ட நிலையில் தற்போது இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக பரவி வருகிறது. மேலும் அந்தப் பகுதியில் புலியின் நடமாட்டம் இருப்பதால் சுற்றுலா பயணிகள் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் எனவும் மாலை 5 மணிக்கு மேல் தங்கும் விடுதிகளை விட்டு வெளியே வரக்கூடாது எனவும் வாகனங்களில் சுற்றி பார்க்க வரும் சுற்றுலா பயணிகள் வனசாலையில் வாகனங்களை நிறுத்தி புகைப்படங்கள் எடுக்கக் கூடாது எனவும் வனத்துறையினர் கடும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்:

கேள்வி : டாப்ஸ்லிப் எங்கு உள்ளது?

பதில் : கோவை மாவட்டம் பொள்ளாச்சி அருகே உள்ள ஆனைமலை புலிகள் காப்பகத்தில் டாப்ஸ்லிப் அமைந்துள்ளது.

கேள்வி : ஏன் வனத்துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது?

பதில் : டாப்ஸ்லிப் பகுதியில் புலி நடமாட்டம் அதிகரித்ததால் பாதுகாப்பு காரணமாக எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

கேள்வி : சுற்றுலா பயணிகள் எப்போது வெளியே வரக்கூடாது?

பதில் : மாலை 5 மணிக்கு பிறகு தங்கும் விடுதிகளை விட்டு வெளியே வரக்கூடாது என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

கேள்வி : புலி எங்கு காணப்பட்டது?

பதில் : டாப்ஸ்லிப் அருகே உள்ள அம்புலி சுற்றுலா தங்கும் விடுதி பகுதியில் புலி சுற்றித்திரிந்தது.

கேள்வி : புலி வீடியோ எப்படி வெளியானது?

பதில் : ஒரு சுற்றுலா பயணி தனது செல்போனில் பதிவு செய்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகியுள்ளது.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
PollachiTopslipTigerForest Department

Trending News