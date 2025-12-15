English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Coimbatore
  • டிசம்பர 23, 30.. கோவை மற்றும் சேலம் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அஞ்சல் துறை முக்கிய அறிவிப்பு

டிசம்பர 23, 30.. கோவை மற்றும் சேலம் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அஞ்சல் துறை முக்கிய அறிவிப்பு

Pensioners Latest News: அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் பயன்பெறக்கூடிய வகையில் அரசி பல தகவல்களை வெளியிட்டு வருகிறது. அந்த வரிசையில் தற்போது கோவை மற்றும் சேலம் மாவட்டத்தை சேர்ந்த ஓய்வூதியதாரர்கள் சார்ந்து இரண்டு முக்கியமான அறிவிப்பு வெளியாகி இருக்கிறது.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Dec 15, 2025, 10:11 AM IST
  • அஞ்சல்துறை ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு.
  • கோவை (டிச. 30) & சேலம் (டிச. 23) மாவட்டங்களில் குறைதீர் கூட்டங்கள்.
  • ஓய்வூதியம், தபால் சேவைகள் குறித்த குறைகளைத் தெரிவிக்க உடனே மனுக்களை அனுப்புங்கள்.

டிசம்பர 23, 30.. கோவை மற்றும் சேலம் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அஞ்சல் துறை முக்கிய அறிவிப்பு

Postal Pensioners Key Announcement: அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் பயன்பெறும் வகையில், தமிழ்நாடு அரசு பல முக்கிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்டு வருகிறது. அந்த வரிசையில், தற்போது கோவை மற்றும் சேலம் மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த அஞ்சல் துறை ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் சார்ந்து இரண்டு முக்கியமான அறிவிப்புகள் வெளியாகி இருக்கின்றன. இந்த அறிவிப்புகள் அஞ்சல் துறை மூலம் ஓய்வூதியம் பெறும் நபர்களுக்கு குறைகளைத் தெரிவிக்கும் வாய்ப்பை வழங்குகின்றன.

ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு

டிசம்பர் 20, 23 மற்றும் டிசம்பர் 30 ஆகிய நாட்களில் ஓய்வூதியதாரர்கள் குறைதீர் கூட்டம் குறித்து அப்டேட் வெளியாகி உள்ளது. இந்த அறிவிப்பு யாருக்கானது?, இந்த அறிவிப்பு எந்த வகையை சார்ந்த ஓய்வூதியதாரர்கள் பயன்பெற முடியும்?, ஓய்வூதியதாரர்கள் பின்பற்ற வேண்டிய வழிமுறைகள் என்ன? போன்ற விவரங்களை பார்ப்போம். 

கோயம்புத்தூர் அஞ்சல் ஓய்வூதியதாரர் குறைதீர் கூட்டம்

கோவை (Coimbatore)மாவட்டத்தில் உள்ள அஞ்சல் துறை ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான குறைதீர்க்கும் கூட்டம் குறித்த விவரங்கள் வெளியாகி உள்ளது. வரும் டிசம்பர் 30-ம் தேதி நடைபெற உள்ளது. இது குறித்து முதுநிலை அஞ்சல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகம் வெளியிட்டுள்ள செய்தி குறிப்பில், "அஞ்சல் ஓய்வூதியர்கள் குறைதீர்க்கும் கூட்டம் கோவை குட்செட்டு சாலையில் உள்ள தலைமை அஞ்சல் நிலையத்தில் டிசம்பர் மாதம் 30 ஆம் தேதி காலை 11 மணிக்கு நடைபெற உள்ளது. இதில் ஓய்வூதியர்கள் பங்கேற்று தங்களது ஓய்வூதியம் தொடர்பாக ஏதேனும் குறைகள் இருந்தால் தெரிவிக்கலாம் என்று கூறப்பட்டு உள்ளது. 

இந்த அஞ்சல் ஓய்வூதியதாரர் குறைதீர் கூட்டத்தில் நேரடியாக பங்கேற்க முடியாதவர்கள் தங்களது குறைகளை மனுவாக எழுதி "முதுநிலை அஞ்சல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகம் (Senior Superintendent of Post Offices)" கோவை 641001 என்ற முகவரிக்கு அஞ்சல் மூலமாகவோ, மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ அனுப்பி வைக்கலாம். மனுக்கள் டிசம்பர் 20 ஆம் தேதிக்குள் கிடைக்குமாறு அனுப்பி வைக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

அறிவிப்பு: முதுநிலை அஞ்சல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகம்
எந்த ஓய்வூதியதாரர்கள்?: அஞ்சல் ஓய்வூதியதாரர்கள்
நடைபெறும் தேதி: டிசம்பர் 30
நேரம்: காலை 11 மணி
இடம்: தலைமை அஞ்சல் நிலையம், குட்செட்டு சாலை, கோவை

சேலம் கிழக்கு கோட்ட அஞ்சல்  ஓய்வூதியதாரர் குறைதீர் கூட்டம்

சேலம் கிழக்கு கோட்டத்தை சார்ந்த ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கான இரண்டு முக்கிய கூட்டங்கள் பற்றிய தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. அதாவது டிசம்பர் மாதம் 23 ஆம் தேதி மதியம் 2 மணிக்கு கிழக்கு கோட்ட முதல்நிலை கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் நடைபெற உள்ளது. வரமுடியாத ஓய்வூதியர்கள் தங்கள் குறைகளை டிசம்பர் மாதம் 10  ஆம் தேதிக்கு முபே கிழக்குக்கோட்ட முதல்நிலை அஞ்சல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டு இருக்க வேண்டும் என்று சேலம் கிழக்கு கோட்ட தபால் முதல்நிலை கண்காணிப்பாளர் முனிராஜ் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார். 

அதேபோல சேலம் கிழக்குக்கோட்ட அளவில் தபால் குறித்து பொதுமக்கள் குறைதீர்ப்பு கூட்டம் டிசம்பர் 23 ஆம் தேதி மதியம் 12:30 மணி அளவில் நடைபெற உள்ளது. மணியாளர், விரைவு தபால், காப்பீட்டு தபால் போன்ற தபால் சேவைகள் சார்ந்து குறைகளை டிசம்பர் 10 ஆம் தேதிக்குள் சம்பந்தப்பட்ட அலுவலகத்தில் தெரிவித்ஹ்டி இருக்க வேண்டும் சேலம் கிழக்கு கோட்ட தபால் முதல்நிலை கண்காணிப்பாளர் அலுவலகம் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. 

அறிவிப்பு: சேலம் கிழக்கு கோட்ட தபால் முதுநிலை கண்காணிப்பாளர் முனிராஜ்
எந்த ஓய்வூதியதாரர்கள்?: சேலம் கிழக்கு கோட்ட அஞ்சல் ஓய்வூதியதாரர்கள்
நடைபெறும் தேதி: டிசம்பர் 23
நேரம்: மதியம் 2 மணி
இடம்: கிழக்கு கோட்ட முதுநிலை கண்காணிப்பாளர் அலுவலகம்

இந்தக் கூட்டங்களின் மூலம் ஓய்வூதியம் தொடர்பான அல்லது அஞ்சல் சேவைகள் தொடர்பான தங்களது குறைகளை சம்பந்தப்பட்ட ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் சரியான நேரத்தில் மனுக்களாக அனுப்பி அல்லது நேரடியாகப் பங்கேற்றுத் தீர்வு காணலாம்.

