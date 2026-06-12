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தொடர் மின்வெட்டு ஏற்பட காரணம் என்ன? புட்டுபுட்டு வைத்த அமைச்சர் செங்கோட்டையன்

Tamil Nadu News Latest : தமிழ்நாட்டில் தொடர்ந்து பல்வேறு பகுதிகளில் மின்வெட்டு பிரச்னை இருக்கும் சூழலில், பொதுமக்கள் அரசை நோக்கி அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர். இந்நிலையில், மின்வெட்டு தொடர்பாக அமைச்சர் செங்கோட்டையன் அளித்த விளக்கத்தை இங்கு காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 12, 2026, 11:06 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 11:06 PM IST
தொடர் மின்வெட்டு ஏற்பட காரணம் என்ன? புட்டுபுட்டு வைத்த அமைச்சர் செங்கோட்டையன்
Image Credit: Image Credits : Sengottaiyan | Image Source : X

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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தொடர் மின்வெட்டு ஏற்பட காரணம் என்ன? புட்டுபுட்டு வைத்த அமைச்சர் செங்கோட்டையன்
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