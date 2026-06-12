/தொடர் மின்வெட்டு ஏற்பட காரணம் என்ன? புட்டுபுட்டு வைத்த அமைச்சர் செங்கோட்டையன்

Tamil Nadu Latest News Updates : கோவை விமான நிலையத்தில் வருவாய்த்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் இன்று (ஜூன் 12) செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது தொடர்ச்சியான மின்தடை விவகாரம், மேகதாது அணை விவகாரம், இடைத்தேர்தல் விவகாரம், மேட்டூர் அணை திறக்கப்படாதது விவகாரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு கேள்விகளுக்கு பதிலளித்தார்.
அப்போது பேசிய செங்கோட்டையன், "கடந்த 70 ஆண்டுகளாக திரைப் பிரபலங்களே ஆட்சி செய்கிறார்கள் என்று கூறுபவர்கள், ஆந்திரப் பிரதேசத்தின் துணை முதல்வர் யார்? என்பதை நினைத்து பார்க்க வேண்டும்" என்றார். ஆந்திராவில் நடிகர் பவன் கல்யாண் துணை முதல்வராக இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. தொடர்ந்து மாணவிகளுக்கான சிங்கப்பெண் படை திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும், அதை படிப்படியாக விரிவுபடுத்த நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என தெரிவித்தார்.
சேலம் மாவட்டத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழக நிர்வாகி மீது முன்வைக்கப்பட்ட பாலியல் குற்றச்சாட்டு தொடர்பான கேள்விக்கு, "எந்த குற்றச்சாட்டாக இருந்தாலும் விசாரணைக்கு பின்னரே நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும். ஊடகச் செய்திகளின் அடிப்படையில் கருத்து தெரிவிக்க முடியாது" என்றார்.
இடைத்தேர்தல் தொடர்பான கேள்விக்கு, "இன்னும் இடைத்தேர்தல் தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்படாத சூழலில் எந்த முடிவையும் கூற முடியாது. தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்ட பிறகு அந்தத் தொகுதியில் யாரை நிறுத்துவது என்பது கட்சித் தலைவர் விஜய் முடிவு செய்வார். இதுகுறித்து பனையூரில் ஆலோசனைக் கூட்டமும் நடைபெற்றது" என விளக்கம் அளித்தார்.
டெல்லியில் இருந்து நேரடியாக தமிழ்நாடு வராமல், கர்நாடக மாநிலத்தில் உள்ள மூகாம்பிகை கோவிலுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் சென்றது தொடர்பான கேள்விக்கு, "ஆலயங்களுக்கு அனைவரும் செல்வது வழக்கமான ஒன்று, அதேபோல் விஜய்யும் சென்றுள்ளார்" என்றார்.
மேட்டூர் அணை இன்னும் பாசனத்திற்கு திறக்கப்படாத சூழலில், எப்போது திறக்கப்படும் என்ற செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "நீர்வரத்து குறைவாக இருப்பதால், போதிய நீர் கிடைத்த பின்னரே திறக்க முடியும் என பொறியாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்" என்றார்.