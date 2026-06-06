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திமுக ஆட்சியில் ரூ.3,600 கோடி டாஸ்மாக் ஊழல்... தவெக ஆட்சியில் செய்தது என்ன? - அமைச்சர் பதில்

TASMAC Scam: கடந்த ஆட்சியில் ஆண்டுக்கு சுமார் ரூ.3,600 கோடி அளவுக்கு ஊழல் நடைபெற்றுள்ளதாக தகவல்கள் கிடைத்துள்ளன என்றும் மாதந்தோறும் ரூ.1000 கோடி வரை தனிநபர் கணக்குகள் மற்றும் கட்சிக்காரர்களுக்கு சென்றது தற்போது தடுக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் அமைச்சர் விக்னேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 06, 2026, 10:58 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 10:58 PM IST
திமுக ஆட்சியில் ரூ.3,600 கோடி டாஸ்மாக் ஊழல்... தவெக ஆட்சியில் செய்தது என்ன? - அமைச்சர் பதில்
Image Credit: Image Credit : TASMAC | Image Source : X

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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திமுக ஆட்சியில் ரூ.3,600 கோடி டாஸ்மாக் ஊழல்.. இப்போது நடப்பது என்ன? - அமைச்சர் பதில்
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