சேலத்தில் பயங்கரம்.. தாயை காப்பாற்ற வந்த சிறுவனுக்கு நேர்ந்த சோகம்.. துடிதுடித்து கொலை!

Salem Crime News: தமிழகத்தில் கொலை, வன்கொடுமை சம்பவம் தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது. கொலை சம்பவங்களை தடுக்க தொடர் நடவடிக்கைகளை அரசு எடுத்து வந்தாலும் கொலை சம்பவங்கள் நடந்துக் கொண்டே வருகிறது. இந்த நிலையில், மற்றொரு அதிர்ச்சியூட்டும் சம்பவம் நடந்துள்ளது. அதாவது, சேலம் மாவட்டம் ஓமலூரில் 10 வயது சிறுவன் வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார். இந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
10 வயது சிறுவன் கொலை
சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் அருகே உள்ள பொட்டியபுரம் ஊராட்சி கருதானூரைச் சேர்ந்த சிவன் மகள் சத்யாவிற்கும் (33). காமலாபுரம் பூமாரியம்மன் கோவில் பகுதியை சேர்ந்த ராஜ்குமார் என்பவருக்கும் சத்யாவிற்கும் திருமணம் ஆகி மஹிஷா (13) என்ற மகளும் கிஷாந்த் என்ற(10) வயது மகனும் உள்ளனர். இவர்கள் இரண்டு பேருக்கு கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்ட நிலையில், இருவரும் பிரிந்து வாழ்ந்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் அவரது கணவருக்கும் வேறு ஒரு பெண்ணிற்கும் திருமணம் நடைபெற்ற நிலையில் கருத்து வேறுபாடு காரணமாக இருவரும் பிரிந்து வாழ்ந்து வருகின்றனர். இதனை அடுத்து, சத்யா ஓமலூரில் உள்ள தனியார் டிவி ஷோரூமிற்கு வேலைக்கு சென்ற போது அங்கு ஒரு ஆண் நபருடன் பழக்கம் ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
இப்படி இருக்கையில் இருவரும் பழகி வந்த நிலையில் நேற்று இரவு ஆண் நண்பர் சக்திவேல் சத்தியாவின் வீடு புகுந்து சத்தியா மற்றும் அவரது ஆண் குழந்தையை சரமாரியாக வெட்டியுள்ளார். இதில் சத்யாவின் ஒரு கை துண்டான நிலையில் சிறுவனும் வெட்டு காயத்துடன் இருவரும் உயிருக்கு போராடிக் கொண்டிருந்தனர்.
சேலத்தில் அரங்கேறிய கொடூரம்
அப்பொழுது உடனடியாக அவரது தந்தை மற்றும் உறவினர்கள் சென்று 10 வயது சிறுவன் மற்றும் சத்யாவை மீட்டு ஓமலூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். சிறுவனை சோதித்த மருத்துவர்கள் ஏற்கனவே இறந்து விட்டதாக தெரிவித்தனர். மேலும், பெண் சத்யாவை மேல் சிகிச்சைக்காக சேலம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இதனிடையே இருவரையும் கொடூரமாக வெட்டிய பின்பு ஆண் நண்பர் சக்திவேல் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
தொடர்ந்து சந்தியாவிற்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. சம்பவம் குறித்து ஓமலூர் போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். சத்யாவுக்கு சக்திவேல் பாலியல் தொல்லை கொடுத்தாக கூறப்படுகிறது. இதனை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்த 10 வயது சிறுவன் தடுக்க வந்துள்ளதாகவும், இதனால் ஆத்திரத்தில் சக்திவேல் தாய், சிறுவனை வெட்டியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இந்த சம்பவம் குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
