விஜய்யை வைத்து EPS... ரூ.5,000 கோடியை சம்பாதிக்க நினைத்தார் - செங்கோட்டையன் போட்ட குண்டு

Gobichettipalayam Latest News Updates: ஈரோடு மாவட்டத்தில் கோபிசெட்டிபாளையம் சட்டமன்றத் தொகுதிக்கு உட்பட்ட வரப்பாளையம், அஞ்சானூர், வேமாண்டாம்பாளையம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளரும், அக்கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளருமான செங்கோட்டையன் இன்று (ஏப். 9) பரப்புரையில் ஈடுபட்டார். மக்களை சந்தித்து தீவிரமாக வாக்குச் சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார்.
இபிஎஸ்-க்கு விட்டுக்கொடுத்தேன்
அப்போது மக்கள் மத்தியில் பேசிய செங்கோட்டையன், "மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் ஆட்சிக் காலம் ஒரு பொற்காலமாக இருந்தது. அவரது மறைவிற்குப் பிறகு, அடுத்த முதல்வர் யார் என்ற கேள்வி எழுந்தபோது தமிழ்நாட்டில் இரண்டு பெயர்கள்தான் முன்நின்றன. ஒன்று நான், மற்றொன்று எடப்பாடி பழனிசாமி.
அப்போது நான் அவரிடம் (இபிஎஸ்), எனக்கு முதல்வர் பதவியை விடக் கட்சி (அதிமுக) உடைந்துவிடக் கூடாது என்பதே முக்கியம் என்று கூறிவிட்டு, அனைவரும் இணைந்து பணியாற்ற வழிவகை செய்தேன். எடப்பாடி பழனிசாமி பொதுச் செயலாளர் ஆன பிறகும், நாம் ஒற்றுமையாக இருந்து பணியாற்ற வேண்டும் என்றுதான் நான் தெரிவித்தேன். ஆனால், 1989ஆம் ஆண்டில் கட்சியில் இணைந்து, அனைத்துப் பதவிகளையும் அனுபவித்துவிட்டு, இன்று கட்சிக்காக உழைப்பவர்களையே நீக்குகிறார்கள் என்றால் அதன் போக்கை நீங்களே பாருங்கள்..." என்றார்.
செங்கோட்டையனின் வேட்புமனு விவகாரம்
தொடர்ந்து, செங்கோட்டையனின் வேட்புமனுவில் தவறு இருப்பதாக சிலர் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர், இதனால் அவரது வேட்புமனு நிறுத்திவைக்கப்பட்டு, பின்னர் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. இதுகுறித்து பேசிய செங்கோட்டையன், "பத்து முறை வேட்புமனுத் தாக்கல் செய்த அனுபவம் கொண்ட எனக்கு, அதில் ஒரு சிறு குறை இருக்குமா என்பது தெரியாதா? வேண்டுமென்றே என் மீது புகார் அளிக்கின்றனர். ஆனால், மனு சரியாக இருப்பதாகத் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலரே தெரிவித்துவிட்டார்" என்றார்.
ரூ.5,000 கோடியை சம்பாதிக்க நினைத்தார்
தொடர்ந்து இபிஎஸ்-ஐ விமர்சித்த செங்கோட்டையன், "எடப்பாடி பழனிச்சாமி, விஜய்யை ஆதரித்து, அவர் மூலமாக முதல்வராகி ஐந்தாயிரம் கோடி ரூபாய் வரை சம்பாதிக்கலாம் என்று நினைத்தார். அதற்கு நான் விடவில்லை, அதனால்தான் என் மீது கொலை வெறியில் உள்ளார். பத்து முறை தோல்வியைக் கண்டவர்கள், இன்று என்னைப் பற்றிப் பேசுகிறார்கள்.
மக்களின் மனநிலை இபிஎஸ்-க்கு தெரியவில்லை
கோபிசெட்டிபாளையத்திற்கு வந்த எடப்பாடி பழனிசாமி என்னை துரோகி என்கிறார். நான் முதல்வர் பதவியையும், பொதுச்செயலாளர் பதவியையும் விட்டுக்கொடுத்ததுதான் அவருக்குத் துரோகமாகத் தெரிகிறதா? என்னை இந்தத் தொகுதியில் டெபாசிட் இழக்கச் செய்ய வேண்டும் என்று அவர் கூறுகிறார். ஆனால், மக்களின் மனநிலை என்னவென்று அவருக்குத் தெரியவில்லை. எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு எடை போடத் தெரியவில்லை. மக்கள் சக்தி இன்று விசில் சின்னத்தில் எனக்கு வாக்களித்து வெற்றி பெறச் செய்யத் தயாராக உள்ளனர்" என்றார்.
கோபிசெட்டிப்பாளையமும், செங்கோட்டையனும்...
கோபிசெட்டிப்பாளையம் 1957ஆம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது. முதல் மூன்று தேர்தலில் காங்கிரஸ் வெற்றிபெற்றது, 1967இல் சுதந்திரா கட்சி இங்கு வென்றது. அதன்பின், 1971 மற்றும் 1996 தேர்தல்களில் மட்டுமே திமுக இங்கு வென்றிருக்கிறது. 1977 - 1991, 2001-2021 என 10 தேர்தல்களில் அதிமுக வென்றிருக்கிறது. இதில் 1980, 1984, 1989, 1991, 2006, 2011, 2016, 2021 என 8 தேர்தல்களில் செங்கோட்டையனே வெற்றி பெற்றுள்ளார்.
மற்ற வேட்பாளர்கள் யார் யார்?
அந்த வகையில், கடந்தாண்டு அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிசாமி உடன் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு காரணமாக, அக்கட்சியில் இருந்து விலகி நடிகர் விஜய்யின் தவெகவில் இணைந்தார். தவெகவின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் பொறுப்பு அவருக்கு வழங்கப்பட்டது. இத்தனை ஆண்டுகளாக இரட்டை இலை சின்னத்தில் இங்கு போட்டியிட்ட செங்கோட்டையன் (1989இல் மட்டும் சேவல் சின்னம்), தற்போது 2026 சின்னத்தில் விசில் சின்னத்தில் போட்டியிடுகிறார். அதிமுக சார்பில் வி.பி. பிரபு, திமுகவின் என். நல்லசிவம், நாதக சார்பில் எம்.கே. சீதாலட்சுமி ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர். இங்கு மொத்தம் 2 லட்சத்து 37 ஆயிரத்து 581 வாக்குகள் உள்ளன.
