  • கோவையில் திமுகவிற்கு கமல் பிரச்சாரம்? செந்தில் பாலாஜி முக்கிய தகவல்

கோவையில் திமுகவிற்கு கமல் பிரச்சாரம்? செந்தில் பாலாஜி முக்கிய தகவல்

Tn Assembly Election 2026: கோவை காந்திபுரத்தில் ஆலோசனை நடைபெற்ற நிலையில், முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது அவரிடம் கமல்ஹாசன் பிரச்சாரம் மேற்கொள்வார என்ற கேள்விக்கு பதில் அளித்தார்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Apr 5, 2026, 06:07 PM IST
  • கோவையில் சேந்தில் பாலாஜி அனைத்து கூட்டணி கட்சிகளுடன் சேர்ந்து ஒன்றாக செயல்பட வேண்டும் என்றார்
  • தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில், மக்களை நேரில் சந்தித்து வாக்கு சேகரிக்க வேண்டும் என்றார்
  • மேலும், முதலமைச்சர் மீதுள்ள நம்பிக்கையே மக்களின் வரவேற்புக்கு காரணம் என்றும் தெரிவித்தார்

கோவையில் திமுகவிற்கு கமல் பிரச்சாரம்? செந்தில் பாலாஜி முக்கிய தகவல்

கோவை காந்திபுரம் பகுதியில் உள்ள திமுக தெற்கு தொகுதி தேர்தல் அலுவலகத்தில் மேற்கு மண்டல திமுக பொறுப்பாளரும் கோவை தெற்கு தொகுதி வேட்பாளருமான செந்தில் பாலாஜி தலைமையில் அனைத்து கூட்டணி கட்சி நிர்வாகிகளுடனான ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் கோவை மாவட்டத்தில் 10 சட்டமன்ற தொகுதி திமுக, காங்கிரஸ் வேட்பாளர்களும் பங்கேற்றனர். 

வீடு விடாக சென்று வாக்கு சேகரிக்க வேண்டும் 

இந்த கூட்டத்தில் பேசிய செந்தில் பாலாஜி, கூட்டணி கட்சியினர் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து செயல்பட வேண்டும். வெற்றி நம் அனைவருக்குமானது. நான் ஒவ்வொரு வீதியிலும் நடந்து சென்று வாக்குகளை சேகரிக்கிறேன். இங்குள்ள மற்ற வேட்பாளர்கள் யாரெல்லாம் நடந்து சென்று வாக்கு சேகரிக்கிறார்கள் என்று பார்க்கலாம்.  குறைந்த நாட்களே இருப்பதால் நம்மால் முடிந்த வரை அதிகப்படியான வாக்காளர்களை சந்தித்து வாக்குகளை பெற வேண்டும். அதற்கு தகுந்தார் போல் திட்டங்களை வகுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என தெரிவித்தார். 

தொடர்ந்து பேசிய அவர், வாக்குகளை பெறுவதில் ஒவ்வொரு வேட்பாளருக்கும் இடையே போட்டிகள் இருப்பது ஆரோக்கியமான விஷயம் தான். மேலும் ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் இதுபோன்ற அனைத்து கட்சி கூட்டங்களையும் கூட்டி தேவைகளையும் ஆலோசனைகளையும் பெறலாம். இங்குள்ள தோழமைக் கட்சிகளும் எங்களின் வெற்றிக்கு உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டார். 

செந்தில் பாலாஜி செய்தியாளர் சந்திப்பு 

பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து செந்தில் பாலாஜி பேட்டி அளித்தார். அப்போது, சட்டமன்றத் தேர்தலை எவ்வாறு எதிர்கொள்வது என்பது குறித்து தோழமைக் கட்சிகள் பல்வேறு ஆலோசனைகளையும் கருத்துகளையும் வழங்கி உள்ளேன். கோவை மாவட்டத்தின் தேர்தல் பணிகளை எடுத்து செல்வதற்கு இந்த ஆலோசனை கூட்டம் மிகவும் உதவியாக இருக்கும். 

முதலமைச்சரே காரணம் 

வாக்கு சேகரிக்க செல்லும் இடத்தில்  நல்ல எழுச்சியான வரவேற்பு அளிக்கிறார்கள். அதற்கு காரணம் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தான். முதலமைச்சர் மீது வைத்துள்ள நம்பிக்கை தான் நான் வாக்கு சேகரிக்க செல்லும் பொழுது உற்சாகமான வரவேற்பு தருவதற்கு காரணமாக உள்ளது. கோவை தெற்கு தொகுதியின் திட்டங்களை பொருத்தவரை கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் முதலமைச்சர் வழங்கி உள்ளார். 

பொறுப்பு அமைச்சராக நான் கோவைக்கு இருந்த பொழுது கூட பல்வேறு திட்ட பணிகளை முதலமைச்சரும் துணை முதலமைச்சரும் துவக்கி வைத்தார்கள். மேலும் கோவையின் வளர்ச்சிக்கு இன்னும் சிறப்பு கவனம் செலுத்துவதற்கான வாய்ப்பை முதலமைச்சர் எனக்கு வழங்கி உள்ளதாக தெரிவித்தார். 

கமல்ஹாசன் கோவையில் ஆதரவு பிரச்சாரம் 

வாக்காளர்களை சந்திக்கும் பொழுது புளியகுளம் பகுதியில் பட்டாக்கள், சமுதாயக்கூடம் வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகளை முன் வைத்துள்ளார்கள் என்றும் அவற்றையெல்லாம் நாங்கள் குறித்து வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அரசு அமைந்த உடன் அந்த கோரிக்கைகள் குறைந்த காலத்திற்குள் நிறைவேற்றுவதற்கான பணிகளை மேற்கொள்வோம். முதலமைச்சர் மேட்டுப்பாளையத்தில் பிரச்சாரம் மேற்கொள்வதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. துணை முதல்வரும் கோவைக்கு வருவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது. கமலஹாசன் கோவையில் ஆதரவு பிரச்சாரம் மேற்கொள்வாரா என்ற கேள்விக்கு அறிவிப்பு வந்தவுடன் அதனை அறிவிக்கிறோம் என்று பதில் அளித்தார்.

