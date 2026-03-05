திமுக 2வது முறையாக ஆட்சிக்கு வந்ததில்லை.. விஜய்யின் பேச்சுக்கு செந்தில் பாலாஜி பதில்!

Tamil Nadu Latest Political News: தமிழக முதலைமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் மார்ச் 01 ஆம் தேதி தனது பிறந்த நாளை கொண்டாடினார். முதலமைச்சர் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு தமிழகம் முழுவதும் திமுக சார்பாக பல்வேறு நல திட்ட உதவிகள் செய்து வருகின்றனர். அந்த வகையில், கரூர் மாவட்டத்தில் முதல்வர் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு கரூர் மாநகராட்சியில் உள்ள கோடங்கிபட்டி பகுதியில் பொதுமக்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி வழங்கினார்.
செந்தில் பாலாஜி பேட்டி
இதையடுத்து செந்தில் பாலாஜி செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினர். அப்போது, முதல்வர் பிறந்த நாளையொட்டி கரூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் உள்ள 4 சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும் சேர்த்து 3 லட்சத்து 30 ஆயிரம் குடும்பங்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. முதல்வர் பொறுப்பேற்று 5 வருடங்கள் ஆகிறது. இந்த 5 வருடங்களில் கரூர் மாவட்டத்திற்கு வரலாற்று சிறப்புமிக்க திட்டங்களை கொடுத்துள்ளார். கழக நிர்வாகிகள் ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் செல்லும் போது, அந்த வீட்டில் உள்ள பெரியோர்கள், பெண்கள், இளைஞர்கள் என அனைவரும் 2026 தேர்தலில் மீண்டும் திமுக வெற்றி பெற்று தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் ஆட்சி தான் அமையும் என மகிழ்ச்சியுடன் கூறுகிறார்கள்.
“திமுக மிகப்பெரிய வெற்றி பெறும்”
கடந்த 2021 தேர்தலில் கரூரில் உள்ள 4 சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும் உதயசூரியன் சின்னம் எப்படி மகத்தான வெற்றி பெற்றதோ, அதைவிட 2026 தேர்தலில் அதிக வாக்கு வித்தியாசத்தில் மாபெரும் வெற்றி அடையும். இரண்டாவது முறையாக மீண்டும் திமுக ஆட்சி அமையும். திமுக கூட்டணியில் குழப்பம் என எதிர் கட்சித் தலைவர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். அவருடைய கூட்டணி இன்னும் உறுதி செய்யப்படாமல் உள்ளது. முதல்வரை பொருத்தவரை கூட்டணி கட்சிகள் மரியாதையாக நடந்து கொள்பவர். திமுக கூட்டணி என்பது தேர்தலில் மட்டும் நின்று போவதில்லை. இறுதி வரை எங்கள் கூட்டணி தொடரும். இந்தியாவிலேயே ஆளுமை மிக்க முதல்வர் நம் முதல்வர் தான் என்றார்.
விஜய் குறித்த கேள்விக்கு செந்தில் பாலாஜி பதில்
தொடர்ந்து, திமுக இரண்டாவது முறையாக ஆட்சிக்கு வந்ததில்லை என விஜய் கூறுகிறார் என கேள்வி கேட்கப்பட்டது.
அதற்கு, மக்களை நேரில் சென்று பார்ப்பவர்களை பற்றி கேள்வி கேளுங்கள்.
எல்லா கட்சிகளுக்கும் தங்கள் இருப்பை காட்டுவதற்காக திமுகவை எதிர்த்து கருத்து சொல்லி வருகிறது. திமுகவிற்க்கு எதிர்ப்பு செய்தால்தான் தங்கள் கட்சியின் இருப்பை காட்ட முடியும் என பேசி வருகிறார்கள். எங்களைப் பொறுத்தவரை யார் எந்த கருத்து சொன்னாலும் அதை பற்றி கவலை கிடையாது.
“திமுக 200 தொகுதிகளில் வெற்றி பெறுவது உறுதி”
கரூர் மாவட்டத்தை பொருத்தவரை நான்கு சட்டமன்ற தொகுதியின் சேர்த்து 1000க்கும் மேற்பட்ட வாக்கு சாவடிகளில் ஸ்டாலின் பெண்கள் படை வீடு வீடாக சென்று திமுக அரசின் நலத்திட்டங்களை எடுத்துரைத்து வருகிறார்கள். ஒவ்வொரு வீட்டிலும் உள்ள பெண்கள் மற்றும் தாய்மார்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சியுடன் உள்ளனர். மற்ற கட்சிகளை பற்றி நான் குறைத்து மதிப்பிடவில்லை இருந்தாலும் இந்தத் தேர்தல் களம் என்பது 200 தொகுதிகளுக்கு மேலாக மாபெரும் வெற்றியை முதல்வர் பெறுவார் என கூறினார்.
