/இளம்பெண்ணுடன் காதல்... கர்ப்பமாக்கி மிரட்டிய போலீஸ்காரர்! கோவையில் அதிர்ச்சி சம்பவம்

"வேலியே பயிரை மேய்ந்த கதையாக", பாதுகாப்புக் கொடுக்க வேண்டிய காவலரே ஒரு இளம்பெண்ணை ஏமாற்றி, மிரட்டல் விடுத்த சம்பவம் கோவையில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கோவையில் 27 வயது இளம்பெண்ணைத் திருமண ஆசை காட்டி ஏமாற்றி, அவர் கர்ப்பமானவுடன் கட்டாயக் கருக்கலைப்பு செய்த காவலர் உதயகுமார் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். பாதிக்கப்பட்ட பெண் அளித்த புகாரின் பேரில் பேரூர் மகளிர் போலீசார் இந்த நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளனர்.
கோவை மாவட்டம் பொள்ளாச்சி அருகே உள்ள ஆனைமலை பகுதியைச் சேர்ந்தவர் உதயகுமார். இவர் பில்லூர் அணை காவல் நிலையத்தில் காவலராகப் பணிபுரிந்து வந்தார். இவருக்கு ஏற்கனவே திருமணமாகி குழந்தைகள் உள்ள நிலையில், தனது திருமண வாழ்க்கையை மறைத்து பேரூர் பகுதியைச் சேர்ந்த 27 வயது இளம்பெண் ஒருவருடன் பழக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளார்.
தன்னை "முரட்டு சிங்கிள்" என நம்ப வைத்த உதயகுமார், அந்த பெண்ணை தீவிரமாக காதலிப்பதாகக் கூறி ஆசை வார்த்தைகளை அள்ளி வீசியுள்ளார். காவலர் என்பதால் அந்தப் பெண்ணும் அவரை முழுமையாக நம்பியுள்ளார்.
தொடர்ந்து அந்தப் பெண்ணுடன் நெருக்கமாக இருந்த உதயகுமார், அவரைத் தனி இடங்களுக்கு அழைத்துச் சென்றுள்ளார். இதில் அந்த இளம்பெண் கர்ப்பமடைந்தார். இந்த விவகாரம் தெரிந்ததும் தனது உண்மை முகம் தெரிந்துவிடுமோ என அஞ்சிய உதயகுமார், அந்தப் பெண்ணை கட்டாயப்படுத்தி வடவள்ளி மற்றும் அவிநாசி பகுதிகளில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைகளுக்கு அழைத்துச் சென்று கருக்கலைப்பு செய்துள்ளார்.
இதற்கிடையே, உதயகுமாருக்கு ஏற்கனவே திருமணமாகி குழந்தைகள் இருக்கும் கசப்பான உண்மை அந்தப் பெண்ணுக்குத் தெரியவந்தது. இதனால் ஆதிர்ச்சியடைந்த அவர், இதுகுறித்து உதயகுமாரிடம் நியாயம் கேட்டுள்ளார்.
நியாயம் கேட்ட பெண்ணை சமாதானப்படுத்துவதற்குப் பதிலாக, உதயகுமார் தனது விஸ்வரூபத்தைக் காட்டியுள்ளார். தங்களுக்குள் இருந்த நெருக்கமான வீடியோக்களை சமூக வலைதளங்களில் வெளியிட்டு விடுவேன் என்றும், கொலை செய்துவிடுவேன் என்றும் அந்தப் பெண்ணை மிரட்டியதாகக் கூறப்படுகிறது.
தொடர் மிரட்டல்களால் மனமுடைந்த அந்த இளம்பெண், இறுதியாக பேரூர் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் தஞ்சம் புகுந்தார். ஒரு போலீஸ்காரர் மீதே புகார் வந்ததால், உயர் அதிகாரிகள் இந்த வழக்கை தீவிரமாக விசாரித்தனர். முதற்கட்ட விசாரணையில் அந்த இளம்பெண்ணின் புகாரில் உண்மை இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது.
இதனைத் தொடர்ந்து, மோசடி, மிரட்டல் மற்றும் கட்டாயக் கருக்கலைப்பு உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார், காவலர் உதயகுமாரை அதிரடியாகக் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.
காவலர் உதயகுமார் கைது செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, அவர் மீதான துறை ரீதியான நடவடிக்கைகளும் முடுக்கி விடப்பட்டுள்ளன. காவல்துறையில் பணியாற்றும் ஒருவரே இத்தகைய கீழ்த்தரமான செயலில் ஈடுபட்டது கோவை மக்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
