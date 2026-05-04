தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: சிங்காநல்லூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

சிங்காநல்லூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: கோவை மாநகரின் கிழக்கு பகுதியில் அமைந்துள்ள இத்தொகுதி, தமிழக சட்டமன்றத்தின் 121 தொகுதியாகும். இத்தொகுதி நகரின் மிக முக்கியமான போக்குவரத்து மையங்களையும் (சிங்காநல்லூர் பேருந்து நிலையம்) குடியிருப்புகளையும் உள்ளடக்கிய ஒரு பரபரப்பான பகுதியாகும். இங்கு ஜவுளி மற்றும் பொறியியல் மைய தொழிலாக உள்ளது. அதேபோல் நூர்பு ஆலைகள் (Spinning Mills) அதிகம் இருப்பதோடு மோட்டார் உதிரிபாகங்கள் தயாரிப்பு மற்றும் வார்ப்புரு ஆலைகள் (Foundries) நிறைந்த முக்கியத் தொழில்பேட்டைகளும் இப்பகுதியில் அமைந்துள்ளன.
சிங்காநல்லூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் சிங்காநல்லூர் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.
சிங்காநல்லூர் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
அதிமுக (ADMK): கே. ஆர். ஜெயராம்
காங்கிரஸ் (INC): ஸ்ரீநிதி நாயுடு
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): நேருஜி
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): கே.எஸ். கிரிபிராத்
சிங்காநல்லூர் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,69,941
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,30,529
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,39,388
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 24
சிங்காநல்லூர் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 81.03% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
சிங்காநல்லூர் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: கே. ஆர். ஜெயராம் (அதிமுக) - 81,244 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: என். கார்த்திக் (திமுக) - 70,390 வாக்குகள்
மூன்றாம் இடம்: ஆர். மகேந்திரன் (மநீம) - 36,855 வாக்குகள்
சிங்காநல்லூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் கோவை தெற்கு தொகுதியில் 65.59% வாக்குகள் பதிவாகின.
