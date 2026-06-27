/ரயில் பயணிகளே உஷார்! நெல்லை யார்டு பணி.. கோவை, நாகர்கோவில் ரயில்கள் அதிரடி ரத்து! முழு விவரம்!

நெல்லை ரயில் நிலைய யார்டில் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடு மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளதால், ஜூன் 26 மற்றும் 27 ஆகிய தேதிகளில் கோயம்புத்தூரிலிருந்து இயக்கப்படும் சில முக்கிய ரயில்கள் முழுமையாகவும், பகுதியாகவும் ரத்து செய்யப்படுவதாக தென்னக ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. இதனால் பயணிகள் தங்களின் பயண திட்டங்களை சரிபார்த்து கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
செங்கோட்டையிலிருந்து ஜூன் 27 அன்று காலை 5:20 மணிக்கு புறப்பட வேண்டிய செங்கோட்டை – ஈரோடு எக்ஸ்பிரஸ் (வண்டி எண்: 16846) முழுமையாக ரத்து செய்யப்படுகிறது.
மறுமார்க்கத்தில், ஈரோடு சந்திப்பிலிருந்து ஜூன் 27 மதியம் 2:00 மணிக்கு புறப்பட வேண்டிய ஈரோடு – செங்கோட்டை எக்ஸ்பிரஸ் (வண்டி எண்: 16845) ரயிலும் முழுமையாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
ஜூன் 26 அன்று இரவு 7:30 மணிக்கு கோவை சந்திப்பில் இருந்து புறப்பட்ட கோவை – நாகர்கோவில் எக்ஸ்பிரஸ் (வண்டி எண்: 22668) திண்டுக்கல் சந்திப்பு வரை மட்டுமே இயங்கியது. திண்டுக்கல் – நாகர்கோவில் இடையே இந்த ரயில் பகுதியாக ரத்து செய்யப்பட்டது.
அதேபோல், ஜூன் 27 அன்று காலை 8:00 மணிக்கு கோவையிலிருந்து புறப்பட வேண்டிய கோவை – நாகர்கோவில் எக்ஸ்பிரஸ் (வண்டி எண்: 16322) திண்டுக்கல் வரை மட்டுமே இயங்கும். திண்டுக்கல் முதல் நாகர்கோவில் வரை இயக்கப்படாது.
ஜூன் 27 அன்று காலை 8:00 மணிக்கு நாகர்கோவிலிலிருந்து புறப்பட வேண்டிய நாகர்கோவில் – கோவை எக்ஸ்பிரஸ் (வண்டி எண்: 16321) நாகர்கோவில் – திண்டுக்கல் இடையே ரத்து செய்யப்படுகிறது. இந்த ரயில் திண்டுக்கல்லில் இருந்து கோவைக்குப் புறப்படும்.
இதேபோல், ஜூன் 27 இரவு 9:55 மணிக்கு நாகர்கோவிலிலிருந்து புறப்பட வேண்டிய நாகர்கோவில் – கோவை எக்ஸ்பிரஸ் (வண்டி எண்: 22667) நாகர்கோவில் – திண்டுக்கல் இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்பட்டு, திண்டுக்கல் சந்திப்பில் இருந்து கோவைக்கு இயக்கப்படும்.
நெல்லை ரயில் நிலையப் பகுதியில் நடக்கும் இந்த அவசியமான மேம்பாட்டுப் பணிகளுக்காக தற்காலிக மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளதால், பயணிகள் ரயில் நிலையங்களுக்கு வரும் முன் தங்களின் ரயில் இயக்க அட்டவணையை மீண்டும் ஒருமுறை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுமாறு தென்னக ரயில்வே கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.