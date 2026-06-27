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ரயில் பயணிகளே உஷார்! நெல்லை யார்டு பணி.. கோவை, நாகர்கோவில் ரயில்கள் அதிரடி ரத்து! முழு விவரம்!

நெல்லை ரயில் நிலைய யார்டு பராமரிப்புப் பணி காரணமாக, ஜூன் 26, 27 ஆகிய தேதிகளில் கோவை - நாகர்கோவில் மற்றும் ஈரோடு - செங்கோட்டை வழித்தட ரயில்கள் முழுமையாகவும், பகுதியாகவும் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.

Written ByR Balaji
Published: Jun 27, 2026, 08:52 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 08:52 PM IST
ரயில் பயணிகளே உஷார்! நெல்லை யார்டு பணி.. கோவை, நாகர்கோவில் ரயில்கள் அதிரடி ரத்து! முழு விவரம்!
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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