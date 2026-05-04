தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: சூலூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

சூலூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள சூலூர், தமிழக சட்டமன்றத்தின் 116 தொகுதியாகும். சூலூரின் முக்கிய தொழிலாக ஜவுளி உற்பத்தி, பொறியியல் மற்றும் தொழிற்சாலைகள் ஆகும். கோவை மாநகரத்தின் அருகில் அமைந்துள்ளதால், இங்கு பல பொறியியல் நிறுவனங்கள் உள்ளன. மேலும், SIPCOT தொழிற்சாலை பூங்கா இப்பகுதியின் வளர்ச்சிக்கு முக்கிய பங்காகும்.
சூலூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் சூலூர் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.
சூலூர் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): தளபதி முருகேசன்
அதிமுக (AIADMK): வி.பி. கந்தசாமி
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): ராஜசேகர்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): என்.எம். சுகுமார்
சூலூர் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 3,07,616
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,47,868
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,59,647
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 101
சூலூர் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 88.28% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
சூலூர் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: வி.பி. கந்தசாமி (அதிமுக) - 1,18,968 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: எம். செல்வம் காளிச்சாமி (கொங்கு நாடு மக்கள் தேசிய கட்சி - திமுக கூட்டணி) - 87,036 வாக்குகள்
நாம் தமிழர் கட்சி: G. இலங்கோவன் - 14,426 வாக்குகள்
சூலூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் சூலூர் தொகுதியில் 76.20% வாக்குகள் பதிவாகின.
கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்
