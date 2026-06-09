/இளைஞர்களுக்கு ஓர் அரிய வாய்ப்பு.. ரூ. 1 லட்சம் கிடைக்கும்! விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

தமிழகத்தில் சமுதாய வளர்ச்சிக்கு ஆர்வத்துடன் பாடுபடும் தகுதியுள்ள இளைஞர்களுக்கு, ஒவ்வொரு ஆண்டும் சுதந்திர தினத்தன்று முதலமைச்சர் மாநில இளைஞர் விருது வழங்கி கெளரவிக்கப்படும். அந்த வகையில், 2026 ஆம் ஆண்டிற்கான விருதுக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான தகுதிகள், காலக்கெடு மற்றும் ஆன்லைன் விண்ணப்ப வழிமுறைகளை தமிழக அரசு தற்போது வெளியிட்டுள்ளது.
இத்திட்டத்தின் கீழ் தேர்வு செய்யப்படும் 3 ஆண்கள் மற்றும் 3 பெண்களுக்கு தலா 1 லட்ச ரூபாய் ரொக்கம் மற்றும் பதக்கங்கள் வழங்கப்படவுள்ள நிலையில், இதற்கான தகுதிகள் மற்றும் விண்ணப்பிக்கும் முறைகள் குறித்து கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் பவன்குமார் கிரியப்பனவர் வெளியிட்டுள்ள முக்கிய தகவல் இங்கே.
சமூக மேம்பாட்டிற்காகத் தங்களை அர்ப்பணித்து சேவை செய்யும் இளைஞர்களை ஊக்குவிக்கும் பொருட்டு, ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 15 அன்று நடைபெறும் சுதந்திர தின விழாவில் இவ்விருது முதலமைச்சரால் வழங்கப்படும்.
இதற்காக தலா 3 ஆண்கள் மற்றும் 3 பெண்கள் என மொத்தம் 6 சிறந்த இளைஞர்கள் மாநில அளவில் தேர்வு செய்யப்படுவர்.
பரிசு விவரம்: தேர்வு செய்யப்படுபவர்களுக்கு தலா ரூ. 1 லட்சம் ரொக்கப் பணம், பாராட்டு பத்திரம் மற்றும் பதக்கம் வழங்கப்படும்.
வயது வரம்பு: விண்ணப்பதாரர்கள் 15 வயது முதல் 35 வயதுக்கு உட்பட்ட ஆண்/பெண்ணாக இருக்க வேண்டும். அதாவது, கடந்த 01.04.2025 அன்று 15 வயது நிரம்பியவராகவும், 31.03.2026 அன்று 35 வயதுக்குள்ளாகவும் இருத்தல் அவசியம்.
கடந்த நிதியாண்டில் (01.04.2025 முதல் 31.03.2026 வரை) மேற்கொள்ளப்பட்ட சமூக சேவைகள் மட்டுமே விருதுக்கு கணக்கில் கொள்ளப்படும்.
விண்ணப்பதாரர் செய்த தொண்டு, வெளிப்படையாக கண்டறியப்படக்கூடியதாகவும், அளவிடக்கூடியதாகவும் இருக்க வேண்டும்.
இருப்பிடச் சான்று: விருதுக்கு விண்ணப்பிக்கும் முன்பாக, குறைந்தபட்சம் 5 ஆண்டுகள் தமிழகத்தில் தொடர்ந்து குடியிருந்தவராக இருக்க வேண்டும் இதற்கான இருப்பிடச் சான்று இணைக்கப்பட வேண்டும்.
சமுதாயப் பணிகளைச் செய்யும் விண்ணப்பதாரருக்கு உள்ளூர் மக்களிடம் இருக்கும் நற்பெயரும், செல்வாக்கும் இவ்விருதிற்கான பரிசீலனையில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கும்.
மத்திய மற்றும் மாநில அரசு ஊழியர்கள், பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் பல்கலைக்கழகங்கள், கல்லூரிகள் மற்றும் பள்ளிகளில் பணியாற்றுபவர்கள் இவ்விருதிற்கு விண்ணப்பிக்க இயலாது.
தகுதியும் ஆர்வமும் உள்ள இளைஞர்கள் தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் வழியாக மட்டுமே விண்ணப்பிக்க முடியும்.
ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டிய இணையதளம்: www.sdat.tn.gov.in
ஆன்லைனில் சமர்ப்பிக்க கடைசி நாள்: 06.07.2026 அன்று மாலை 5.45 மணிக்குள்.
இணையதளத்தில் விண்ணப்பித்த பிறகு, அதன் நகல் மற்றும் தேவையான சான்றிதழ்களை மாவட்ட அலுவலகத்தில் நேரடியாகச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
சமர்ப்பிக்க வேண்டியவை: இணையதள விண்ணப்பப் படிவ நகல், உரிய ஆவணங்கள், 3 பாஸ்போர்ட் சைஸ் புகைப்படங்கள் மற்றும் காவல்துறையிடம் இருந்து பெறப்பட்ட சரிபார்ப்பு சான்றிதழ் (Police Verification Certificate).
சமர்ப்பிக்க வேண்டிய இடம்: மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலர் அலுவலகம்.
நேரடியாகச் சமர்ப்பிக்க கடைசி நாள்: 07.07.2026 அன்று மாலை 4.00 மணிக்குள்.
எனவே, சமுதாய நலனுக்காகத் தன்னார்வத்துடன் பாடுபட்ட தகுதியுள்ள இளைஞர்கள் இந்த நல்வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தி, உரிய காலக்கெடுவுக்குள் விண்ணப்பிக்குமாறு கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் பவன்குமார் க.கிரியப்பனவர் தனது செய்திக்குறிப்பில் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.