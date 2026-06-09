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இளைஞர்களுக்கு ஓர் அரிய வாய்ப்பு.. ரூ. 1 லட்சம் கிடைக்கும்! விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

தமிழக அரசின் 2026-ஆம் ஆண்டிற்கான "முதலமைச்சர் மாநில இளைஞர் விருதுக்கு" தகுதியான 15-35 வயதுக்குட்பட்ட இளைஞர்கள் ஜூலை 6-க்குள் ஆன்லைனிலும், ஜூலை 7-க்குள் நேரிடையாகவும் விண்ணப்பிக்கலாம் என கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் பவன்குமார் கிரியப்பனவர் தெரிவித்துள்ளார்.

Written ByR Balaji
Published: Jun 09, 2026, 02:07 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 02:07 PM IST
இளைஞர்களுக்கு ஓர் அரிய வாய்ப்பு.. ரூ. 1 லட்சம் கிடைக்கும்! விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
Image Credit: Image Source: X

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R Balaji

R Balaji

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