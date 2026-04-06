English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Coimbatore
  • கொங்கு மண்டலத்தில் ஆதிக்கம் செலுத்த போவது யார்? ஈபிஎஸ் கோட்டை உடைய வாய்ப்பு?

கொங்கு மண்டலத்தில் ஆதிக்கம் செலுத்த போவது யார்? ஈபிஎஸ் கோட்டை உடைய வாய்ப்பு?

தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் 2026: கொங்கு மண்டலத்தில் ஆதிக்கம் செலுத்த போவது யார்? இபிஎஸ் கோட்டையை உடைக்குமா மற்ற கட்சிகள்? முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Apr 6, 2026, 11:13 AM IST
  • தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026.
  • கொங்கு மண்டலத்தில் ஆதிக்கம் செலுத்த போவது யார்?
  • இபிஎஸ் கோட்டையை உடைக்குமா மற்ற கட்சிகள்?

கொங்கு மண்டலத்தில் ஆதிக்கம் செலுத்த போவது யார்? ஈபிஎஸ் கோட்டை உடைய வாய்ப்பு?

தமிழக அரசியல் களம் நாளுக்கு நாள் சூடுபிடித்து வருகிறது. வரும் ஏப்ரல் 23ம் தேதி வாக்குப்பதிவு நடைபெற உள்ள நிலையில், ஒவ்வொரு கட்சியினரும் தீவிரமான தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். தமிழக அரசியலில் எப்போதுமே தேர்தல் முடிவுகளை தீர்மானிக்கும் முக்கிய பகுதியாகக் கொங்கு மண்டலம் இருந்து வருகிறது. கோவை, திருப்பூர், ஈரோடு, சேலம், நாமக்கல், கரூர், தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி மற்றும் நீலகிரி ஆகிய மாவட்டங்களை உள்ளடக்கிய இந்த மண்டலத்தில் 50க்கும் மேற்பட்ட சட்டமன்ற தொகுதிகள் வருகின்றன. சென்னை எப்படி திமுகவின் கோட்டையாக இருந்து வருகிறதோ, அதேபோல கொங்கு மண்டலம் அதிமுகவின் அசைக்க முடியாத கோட்டையாக இருந்து வருகிறது. இந்நிலையில், இந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் கொங்கு மண்டலம் யாருக்கு சாதகமாக அமைய போகிறது என்பதை பற்றி தெரிந்துகொள்ள பலரும் ஆர்வமாக இருக்கின்றனர். அதிமுகவின் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி கொங்கு மண்டலத்தை சேர்ந்தவர் என்பதால், இந்த முறை அங்குள்ள அனைத்து தொகுதிகளிலும் அதிமுக வெற்றி பெறுமா என்ற எதிர்பார்ப்பும் எழுந்துள்ளது. இதற்கிடையில், தமிழக வெற்றிக் கழகம் இந்த தேர்தலில் புதிதாக களமிறங்கியுள்ளதால், அவர்களின் ஆதிக்கம் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் என்பது பலருக்கும் புரியாத புதிராகவே உள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

அதிமுகவின் கோட்டை கொங்கு மண்டலம்

எம்.ஜி.ஆர் காலத்தில் இருந்தே கொங்கு மண்டலம் அதிமுகவின் கோட்டையாக இருந்து வருகிறது. அவரை தொடர்ந்து ஜெயலலிதா காலத்திலும் இதே நிலை நீடித்தது; தற்போது எடப்பாடி பழனிசாமி காலத்திலும் கொங்கு மண்டலம் அதிமுகவிற்கு சாதகமான ஒரு இடமாகவே தொடர்ந்து வருகிறது. கடந்த 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக அதிக இடங்களை கைப்பற்றி ஆட்சி அமைத்தாலும், கொங்கு மண்டலத்தில் அதிமுகவே அதிக இடங்களை கைப்பற்றித் தனது ஆதிக்கத்தை நிலைநாட்டியது. எடப்பாடி பழனிசாமி அந்த பகுதியை சேர்ந்த ஒரு விவசாய குடும்ப பின்னணியை கொண்டவர் என்பதாலும், குறிப்பிட்ட சமூக வாக்குகள் பரவலாக உள்ளதாலும் அங்கு பெரும்பாலும் தேர்தல் முடிவுகள் அதிமுகவிற்கு சாதகமாகவே இருந்து வருகின்றன. மேலும், அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் கொங்கு மண்டலத்தில் பல்வேறு புதிய திட்டங்களும் கொண்டு வரப்பட்டன; இதுவும் அந்த பகுதி மக்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்றிருந்தது.

கொங்கு மண்டலத்தை டார்கெட் செய்யும் திமுக

கடந்த சில தேர்தல்களாக கொங்கு மண்டலத்தை பிடிக்க முடியாமல் தடுமாறி வரும் திமுக, இந்த தேர்தலில் அதனை சரிசெய்ய பல்வேறு வியூகங்களையும் அமைத்து வருகிறது. இதற்காகவே அந்த பகுதியில் உள்ள முக்கிய அமைச்சர்களை கூடுதலாக வேலை பார்க்கவும் கட்சி தலைமை அறிவுறுத்தியிருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. குறிப்பாக, அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியிடம் கொங்கு மண்டலம் எப்படியாவது இந்த முறை திமுக வசம் வர வேண்டும் என்று திமுக தலைமை பொறுப்பை ஒப்படைத்துள்ளது. கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் கோவை மற்றும் திருப்பூரில் பல்வேறு புதிய திட்டங்களையும் திமுக கொண்டு வந்துள்ளது; இது இந்த தேர்தலில் தங்களுக்கு கைகொடுக்கும் என்று திமுக தலைமை நம்புகிறது. மேலும், அதிமுகவில் அதிருப்தியில் இருந்த சில முக்கிய நிர்வாகிகளை திமுக தங்களது கட்சியில் இணைத்துள்ளது. இதுவும் தங்களுக்கு சாதகமாக அமையும் என்று திமுக கணக்குப்போடுகிறது.

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வருகை

திமுக மற்றும் அதிமுக என இரண்டு பெரிய கட்சிகளும் கொங்கு மண்டலத்தை பிடிக்க போராடி வரும் நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஒரு மாற்று சக்தியாக உருவெடுத்துள்ளது. விஜய்யின் அரசியல் வருகை தமிழக அரசியலில் பெரும் புயலை கிளப்பியுள்ளது. இந்த முறை கொங்கு மண்டலத்தில் இரண்டு பெரிய கட்சிகளின் வாக்குகளும் நிச்சயம் கணிசமாக சிதறும் என்று அந்த பகுதி அரசியல் நோக்கர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். குறிப்பாக, இளைஞர்கள் மற்றும் பெண்களின் வாக்குகள் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது. அதுவும் கோவை போன்ற தொழில் மாவட்டங்களில் இளைஞர்களின் சக்தி அதிகம் என்பதால், பல இடங்களில் தேர்தல் முடிவுகள் மாறலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது. ஒரு மாற்று சக்தியை மக்கள் விரும்புவதால், இந்த முறை தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு கூடுதல் வாக்குகள் விழும் என்றும், அது திமுக மற்றும் அதிமுகவின் வெற்றி வாய்ப்பை பெரிதும் பாதிக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

பாஜக மற்றும் பிற கட்சிகளின் தாக்கம்

இந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக தங்களது பாரம்பரிய வாக்கு வங்கியை கொங்கு மண்டலத்தில் தக்கவைத்துக்கொள்ளுமா அல்லது மற்ற கட்சிகளுக்கு விட்டு கொடுக்குமா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும். மேலும், தங்களது ஆட்சியை மீண்டும் தக்கவைத்துக்கொள்ள திமுகவும் தீவிர களப்பணிகளை செய்து வருவதால், அவர்களுக்கும் சில தொகுதிகளில் வெற்றி வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இவற்றையெல்லாம் தாண்டி, விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் யாருடைய வாக்குகளை அதிகம் பிரிக்கப் போகிறது என்பதை பார்ப்பது மிகவும் சுவாரஸ்யமாக இருக்கும்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்:

1. கொங்கு மண்டலத்தில் எந்தெந்த மாவட்டங்கள் உள்ளன? அங்கு மொத்தம் எத்தனை தொகுதிகள் உள்ளன?

கொங்கு மண்டலத்தில் கோவை, திருப்பூர், ஈரோடு, சேலம், நாமக்கல், கரூர், தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி மற்றும் நீலகிரி ஆகிய மேற்கு மாவட்டங்கள் அடங்கும். தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் வெற்றியைத் தீர்மானிக்கும் முக்கியப் பகுதியான இதில், ஒட்டுமொத்தமாக 50-க்கும் மேற்பட்ட சட்டமன்றத் தொகுதிகள் உள்ளன.

2. கொங்கு மண்டலம் ஏன் இன்றும் 'அதிமுகவின் கோட்டை' என அழைக்கப்படுகிறது?

எம்.ஜி.ஆர் மற்றும் ஜெயலலிதா காலம் தொட்டே இப்பகுதி மக்கள் அதிமுகவிற்குத் தொடர்ந்து பேராதரவு அளித்து வருகின்றனர். தற்போதைய பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி இதே பகுதியைச் சேர்ந்த விவசாயக் குடும்பப் பின்னணியைக் கொண்டவர் என்பதாலும், கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் அங்கு நிறைவேற்றப்பட்ட திட்டங்களாலும் இது இன்றும் அதிமுகவின் அசைக்க முடியாத கோட்டையாகத் திகழ்கிறது.

3. கொங்கு மண்டலத் தேர்தலில் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் யாருடைய வாக்குகளை அதிகம் பிரிக்கும்?

தொழில் நகரங்களான கோவை, திருப்பூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள இளைஞர்கள், தொழிலாளர்கள் மற்றும் முதல்முறை வாக்காளர்கள் தவெக-வை ஆதரிக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. இரு துருவ அரசியலுக்கு மாற்று தேடும் நடுநிலை வாக்காளர்களின் ஓட்டுகளும் தவெக பக்கம் சாயும் என்பதால், இது ஆளுங்கட்சியான திமுக மற்றும் பிரதான எதிர்க்கட்சியான அதிமுக ஆகிய இரு கட்சிகளின் வாக்குகளையுமே கணிசமாகப் பிரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
TN Assembly ElectionKongu RegionDMKADMKTVK

Trending News