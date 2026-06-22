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கோவையில் தமிழக அரசு வேலை: 10ஆம் வகுப்பு போதும், ரூ.58,000 சம்பளம், ஜூலை 9 கடைசி தேதி

Coimbatore Job News: கோயம்புத்தூர் இளைஞர்களுக்கு அரிய வாய்ப்பு. 10 ஆம் வகுப்பு முடித்தவர்களே ரூ.58,000 வரை சம்பளம் வாங்கலாம். முழு விவரத்தை இங்கே காணலாம்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 22, 2026, 12:30 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 12:30 PM IST
கோவையில் தமிழக அரசு வேலை: 10ஆம் வகுப்பு போதும், ரூ.58,000 சம்பளம், ஜூலை 9 கடைசி தேதி
Image Credit: Coimbatore Job News (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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