/கோவையில் தமிழக அரசு வேலை: 10ஆம் வகுப்பு போதும், ரூ.58,000 சம்பளம், ஜூலை 9 கடைசி தேதி

Coimbatore Job News: கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் அரசு வேலைக்காக காத்திருக்கும் இளைஞர்களுக்கு மிகச்சிறந்த வாய்ப்பு ஒன்று வந்துள்ளது. 10ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்களே இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம். தமிழ்நாடு நில அளவை மற்றும் நிலப் பதிவேடுகள் துறையின் கோவை மண்டலத் துணை இயக்குநர் அலுவலகத்தில் காலியாக உள்ள பதிவுரு எழுத்தர் பதவிக்கு நேரடி நியமனம் மூலமாக ஆட்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள் என அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
|காலிப்பணியிடம்
|பதிவுரு எழுத்தர்
|சம்பளம்
|ரூ.15,900 முதல் ரூ58,500 வரை
|காலியிடம்
|01
|முக்கிய தகுதி
|கோவை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க முடியும்
|விண்ணப்பக் கட்டணம்
|இலவசம்
|விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி
|ஜூலை 9, 2026
தகுதியான விண்ணப்பதாரர்கள் கோவை மாவட்ட அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திலிருந்து விண்ணப்பப் படிவத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்து தேவையான விவரங்களை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும். அதனுடன் கல்விச் சான்றிதழ், வயதுச் சான்று, இருப்பிடச் சான்று, சாதிச் சான்று போன்ற ஆவணங்களின் நகல்களை இணைத்து அனுப்ப வேண்டும். விண்ணப்பத்தை அனுப்ப வேண்டிய முகவரி:
மண்டலத் துணை இயக்குநர்,
நில அளவை மற்றும் நிலப் பதிவேடுகள் துறை,
மாபட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகம்,
கோவை - 641018