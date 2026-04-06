எல்.முருகனுக்கு துணை முதல்வர் பதவி? பாஜக மேலிடம் போடும் பிளான்.. கைகொடுக்குமா அவிநாசி தொகுதி?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Coimbatore
BJP L Murugan Avinashi constituency: 2026 தேர்தலில் அதிமுக ஆட்சி வரும் பட்சத்தில், மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகனுக்கு துணை முதல்வர் பதவி கிடைக்கலாம் என தகவல்கள் கசிந்துள்ளன. எனவே, அவிநாசி தொகுதியில் எல்.முருகன் வெற்றி வாகை சூடுவாரா என்று பார்ப்போம்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Apr 6, 2026, 02:13 PM IST
Tamil Nadu BJP L Murugan Avinashi constituency: தமிழகத்தில் வரும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கு இரண்டு வாரங்களே இருப்பதால் அரசியல் களம் நாளுக்கு நாள் சூடுபிடித்து வருகிறது. இந்த தேர்தலில் அதிமுக பாஜக கூட்டணி அமைத்து போட்டியிடுகிறது. அதிமுக 169 தொகுதிகளில் போட்டியிடும் நிலையில், மற்ற இடங்களை கூட்டணி கட்சிகளுக்கு அதிமுக ஒதுக்கியது. இதில் குறிப்பாக, பாஜகவுக்கு 27 இடங்களை அதிமுக ஒதுக்கியது. 

Add Zee News as a Preferred Source

பாஜக வேட்பாளர்கள்

நீண்ட இழுபறிக்கு பிறகு, கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு தான் பாஜக வேட்பாளர்களை பட்டியலை வெளியிட்டது. அதன்படி, தற்போதைய பாஜக எம்எல்ஏக்களாக இருக்கும் நயினார் நாகேந்திரன், வானதி ஸ்ரீனிவாசன், எம்.ஆர்.காந்தி என மூன்று பேருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.  இதில்  நயினார் நாகேந்திரன் மற்றும் வானதி ஸ்ரீனிவாசன் தொகுதி மாறியுள்ளனர்.  வானதி ஸ்ரீனிவாசன் கடந்த தேர்தலில் கோவை தெற்கு தொகுதியில் போட்டியிட்ட அவருக்கு, இந்த முறை கோவை வடக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அதே நேரத்தில், நயினார் நாகேந்திரனுக்கு நெல்லைக்கு பதில் சாத்தூர் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், எம்.ஆர் காந்தி நாகர்கோவில் தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார். மொடக்குறிச்சி தொகுதியில் சிட்டிங் எம்எல்ஏ சரஸ்வதி மருமகள் கிருத்திகாவுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.  இதற்கிடையில், மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகன் இம்முறை அவிநாசி தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார். அதே நேரத்தில், மயிலாப்பூர் தொகுதியில் தமிழிசை போட்டியிடுகிறார். நட்சத்திர வேட்பாளர்களாக கருதப்படும் இவர்கள், வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதே பாஜகவின் நோக்கமாக இருக்கிறது. 

எல்.முருகனுக்கு துணை முதல்வர் பதவி?

அதே நேரத்தில், கடந்த தேர்தலில் 4 இடங்களில் வெற்றி பெற்ற பாஜக, இந்த முறை இரட்டை இலக்கத்தில் வெற்றி பெற தீவிரம் காட்டி வருகிறது. அதேபோல, அதிமுகவும் இந்த முறை எப்படியாவது ஆட்சி அமைக்க வேண்டும் என முனைப்புடன் இருக்கிறது. ஒருவேளை அதிமுக ஆட்சிக்கு அமைக்கும் பட்சத்தில் அமைச்சரவையில் பாஜக கட்டாயம் பங்கு கேட்கும். அமைச்சர்கள், துணை முதல்வர் என ஆட்சியிலு பாஜக முக்கிய பங்கு வசிக்கும் என அரசியல் வட்டாரத்தில் சொல்லப்படுகிறது. 

அப்படி அதிமுக வெற்றி பெற்றால், துணை முதல்வராக எல்.முருகன் நியமிக்கப்படலாம் என பேச்சுக்கள் அடிப்பட்டு வருகிறது. இதுகுறித்து பாஜக நிர்வாகிகளே கூறி வருகின்றன.  ஆனால், அதிமுகவோ ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்கு என்பது குறித்து மவுனம் காத்து வருகிறது. ஆனால்,  அமித்ஷா மற்றும் பிரதமர் மோடி ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்கு வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அதற்கு ஏற்றவாறே காய்களை நகர்த்தி வருகின்றனர்.  

எனவே, அதிமுக வெற்றி பெற்றால், அது என்டிஏ அரசின் ஆட்சியாக தான் இருக்கும் என அரசியல் வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர்.  அதிமுக வெற்றி பெற்று, எல்.முருகன் துணை முதல்வராக நியமிக்கப்பட்டால் தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் தலித் சமூகத்தைச் சேர்ந்த ஒருவர் அந்த பதவியில் அமருவது இதுவே முதல் முறையாக இருக்கும். 

கைகொடுக்குமா அவிநாசி தொகுதி

திருப்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள அவிநாசி தொகுதி தனி தொகுதியாக உள்ளது.  அவிநாசி தொகுதி அதிமுகவின் கோட்டையாக பார்க்கப்படுகிறது.  1984ஆம் ஆண்டில் இருந்து 2021ஆம் ஆண்டு வரை அதிமுக இத்தொகுதியில் ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது.  இந்த தொகுதியில் 1996 தேர்தலில் மட்டுமே திமுக வெற்றி ருசி பார்த்தது. மேலும், கடந்த 2021,  2016 என இரண்டு தேர்தல்களில் முன்னாள் சபாநாயகர் தனபால் வெற்றி பெற்றார். அவிநாசி தொகுதியில் பட்டியல் சாதியினர், பழங்குடியினர்,  கவுண்டர் என பரவலாக இருக்கின்றனர். இந்த தொகுதியில் வெற்றி தோல்வியை தீர்மானிப்பவர்களாக  தலித் மற்றும் கவுண்டர்கள் இருக்கின்றனர். 

2021ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் அதிமுகவின் தனபால் 1,17,284 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார்.  திமுகவின் அதியமான் ராஜு 66,382 வாக்குகள் பெற்று தோல்வி அடைந்தார். கிட்டதட்ட 50 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் அதிமுக கடந்த தேர்தலை தன் பக்கம் வைத்துக் கொண்டது.  2016 தேர்தலிலும் அதிமுகவின் தனபால் 93,366 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார். 

திமுகவின் ஆனந்தன் 62,692 வாக்குகள் பெற்று தோல்வி அடைந்தார். அதேபோல, 2011, 2006, 2001, 1991, 1989, 1984 தேர்தல்களில் அதிமுக வெற்றி பெற்றது. 1996 தேர்தலில் மட்டுமே திமுகவின் இளங்கோ 66,6006 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார்.  இதுபோன்ற கடந்த 42 ஆண்டுகளாக அவிநாசி தொகுதியை அதிமுக ஆட்சி செய்து வருகிறது. இந்த நிலையிலி, இந்த முறை அவிநாசி தொகுதியை பாஜகவுக்கு விட்டுக் கொடுத்துள்ளது. இதற்கு காரணங்களும் உள்ளன. 

இந்த தொகுதியில் எல்.முருகன் போட்டியிடுகிறார். நட்சத்திர வேட்பாளர் களமிறங்கு காரணத்தால் தான், இந்த முறை அவிநாசி தொகுதியை அதிமுக பாஜகவுக்கு கொடுத்துள்ளது. எனவே, இத்தொகுதியில் பாஜக வெற்றி பெறுவது உறுதி தான். அதற்கு ஏற்ப, எல்.முருகனுக்கும் பாஜக மேலிடம் மாநில அரசியலுக்கு திரும்பும் படி அறிவுறுத்தியுள்ளது. அதன் காரணமாக, எல்.முருகன் வெற்றி பெற வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறார்.  இதனால், வேலைகளையும் அவர் தீவிரமாக பார்த்து வருகிறார். 

எல்.முருகன் கடந்த தேர்தல் முடிவுகள்

கடந்த 2021 சட்டப்பேரவை தேர்தலி ல் எல்.முருகன் தாராபுரம் (தனி) தொகுதியில் போட்டியிட்டார்.  தாராபுரத்தில் திமுகுவின் கயல்விழி போட்டியிட்டு 89,986 வாக்குகள் பெற்றார். அதே நேரத்தில், பாஜகவின் எல்.முருகன் 99,593 வாக்குகள் பெற்று, சுமார் 1,393 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் திமுக வெற்றி பெற்றது.  2024 மக்களவை தொகுதியில் நீலகிரி (தனி) தொகுதியில் எல்.முருகன் போட்டியிட்டு தோல்வியை தழுவினார். இந்த சட்டப்பேரவை தேர்தலில் எல்.முருகன் வெற்றி பெற கட்டாயத்தில் இருக்கிறார். இது அமித் ஷா, மோடியின் விருப்பமாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. 

திமுக VS பாஜக

அதே நேரத்தில், மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகனை, திமுகவின் 28 வயதான மருத்துவர் கோகிலாமணி எதிர்கொள்ள இருப்பது கொங்கு அரசியல் பெரும் எதிர்பார்ப்பை கிளப்பியுள்ளது. இவர் அருந்திய சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்.  திமுக பிளான் போட்டு தான், அருந்திய சமூகத்தைச் சேர்ந்த கோகிலமணியை களமிறக்கியது. ஏனென்றால், 2018ஆம் ஆண்டு அவிநாசி அருகே சத்துணவு கூடத்தில் அருந்ததியர் சமூகத்தைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர் சமையலராக இருந்தார். இவர் சமைத்த உணவை தங்கள் பிள்ளைகளுக்கு வழங்கக் கூடாது என தீண்டாமை சம்பவம் ஒன்று நடந்தது.

பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணின் சமூகத்தைச் சேர்ந்த அதே இளம்பெண் ஒருவரை ஸ்டாலின் இத்தொகுதியில் நிறுத்தியுள்ளார். ஒருவேளை எல்.முருகனை வீழ்த்தி, திமுகவின் கோகிலாமணி வெற்றி பெற்றால், இது பெரும் சாதனையாக பார்க்கப்படுகிறது. கோகிலாமணி வெற்றி பெற்றால், அவர் சட்டப்பேரவையில் இளம் எம்எல்ஏவாகவும் இருப்பார். அதே நேரத்தில், அவருக்கு அமைச்சர் பதவியும் கொடுக்க வாய்ப்புள்ளது. ஆனால், களம் என்னவோ பாஜகவுக்கு சாதகமாக இருப்பதாக அரசியல் வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர். 

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

About the Author
TN Assembly ElectionTN ElectionL MuruganNDA allianceAIADMK

Trending News