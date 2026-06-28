/இனி பாட்டிலுக்கு ரூ. 10 கிடையாது.. அமைச்சர் விக்னேஷ் சொல்லும் புதிய MRP விதி!

தமிழக டாஸ்மாக் நிர்வாகத்தில் வெளிப்படைத்தன்மையை கொண்டு வரவும், முறைகேடுகளை தடுக்கவும் புதிய சட்டங்கள் மற்றும் அதிரடி நடவடிக்கைகள் பாயும் என அமைச்சர் விக்னேஷ் எச்சரித்துள்ளார். இது தொடர்பாக கோவையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார்.
அப்போது, டாஸ்மாக் கடைகளில் மதுபாட்டில்களுக்கு தனியாக 10 ரூபாய் ஸ்டிக்கர் ஒட்டி வசூலிக்கும் நடைமுறை இனி முற்றிலும் தடை செய்யப்படுகிறது. இதற்கான சுற்றுச்சூழல் வரி, இனி தனியாக வாங்கப்படாமல் மதுபானத்தின் அதிகபட்ச சில்லறை விலையிலேயே இணைக்கப்படும். அரசின் வருவாயில் ஒரு பைசா கூட இடைத்தரகர்கள் அல்லது தனியார் கைகளுக்கு சென்றுவிடக் கூடாது என்பதில் அரசு மிக தீவிரமாக உள்ளது. மதுபாட்டில்களின் விலை நிர்ணயம் தொடர்பாக விரைவில் புதிய சட்டம் ஒன்று இயற்றப்படவுள்ளது.
அரசின் விதிகளை மீறி மதுபாட்டில்களுக்கு கூடுதலாக 10 ரூபாய் வசூலிப்பதாக தமிழகம் முழுவதும் பரவலான புகார்கள் வந்துள்ளன. அவ்வாறு அதிக விலைக்கு விற்கும் ஊழியர்கள் மீது உடனடியாக முதல்கட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். அதே தவறை மீண்டும் செய்யும் பட்சத்தில், சம்பந்தப்பட்ட பணியாளர்கள் பணிநீக்கம் செய்யப்படுவது வரை மிகக் கடுமையான ஒழுங்கு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும்.
கடந்த 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக டாஸ்மாக் பணியாளர்களின் நியாயமான கோரிக்கைகள் கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளது வேதனையளிக்கிறது. அதைத் தீர்க்க இந்த அரசு தொடர்ந்து முயன்று வருகிறது. ஊழியர்களின் ஊதிய உயர்வு கோரிக்கை தற்போது அரசின் பரிசீலனையில் உள்ளது; அது படிப்படியாக நிச்சயம் நிறைவேற்றப்படும். அதே நேரத்தில், டாஸ்மாக் நிறுவனத்தைத் தனியார்மயமாக்கும் எண்ணம் அரசுக்கு எள்ளளவும் இல்லை. டாஸ்மாக்கில் நடந்துள்ள முறைகேடுகள் வெட்டவெளிச்சமாகத் தெரியும் போது, அதற்குத் தனி வெள்ளை அறிக்கை தேவையில்லை. தவறு செய்தவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுப்பதற்காகவே குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்து வருகிறோம்.
ஏற்கனவே அடையாளம் காணப்பட்டுள்ள 717 கடைகள் மட்டுமின்றி, தமிழகத்தின் எந்த பகுதியிலாவது பொதுமக்களுக்கும் போக்குவரத்துக்கும் இடையூறாக டாஸ்மாக் கடைகள் அமைந்திருந்தால், அவற்றை மூடவோ அல்லது வேறு இடத்திற்கு மாற்றவோ அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. இதற்காக மாநிலம் முழுவதும் உள்ள கடைகளின் பட்டியல் தயாரிக்கும் பணி தற்போது விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது என அமைச்சர் விக்னேஷ் தெரிவித்தார்.