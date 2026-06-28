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இனி பாட்டிலுக்கு ரூ. 10 கிடையாது.. அமைச்சர் விக்னேஷ் சொல்லும் புதிய MRP விதி!

டாஸ்மாக் மதுபாட்டில்களுக்கு கூடுதலாக ரூ.10 வசூலித்தால் பணிநீக்கம் வரை நடவடிக்கை பாயும் என்றும், சுற்றுச்சூழல் வரி இனி எம்.ஆர்.பி விலையிலேயே சேர்க்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் விக்னேஷ் அதிரடியாக எச்சரித்துள்ளார்.

Written ByR Balaji
Published: Jun 28, 2026, 10:06 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 10:06 PM IST
இனி பாட்டிலுக்கு ரூ. 10 கிடையாது.. அமைச்சர் விக்னேஷ் சொல்லும் புதிய MRP விதி!
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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