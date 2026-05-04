தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: தொண்டாமுத்தூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

தொண்டாமுத்தூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள தொண்டாமுத்தூர், தமிழக சட்டமன்றத்தின் 119 தொகுதியாகும். இத்தொகுதியின் முக்கிய தொழிலாக விவசாயம் மற்றும் அது சார்ந்த தொழில்களே உள்ளன. குறிப்பாக தென்னை, வாழை மற்றும் காய்கறி சாகுபடிக்கு பெயர் பெற்றதாக உள்ளது.
தொண்டாமுத்தூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் தொண்டாமுத்தூர் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.
தொண்டாமுத்தூர் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): கார்த்திக்கேயன்
அதிமுக: எஸ்.பி. வேலுமணி
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): ராஜபு நிஷா
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): சதீஷ் ராஜு என்ற கே.பி.ஆர். சதீஷ்
தொண்டமுத்தூர் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,93,324
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,41,641
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,51,577
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 106
தொண்டாமுத்தூர் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 87.52% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
தொண்டாமுத்தூர் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: எஸ்.பி. வேலுமணி (அதிமுக) - 1,24,225 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: கார்த்திகேயா (திமுக) - 82,595 வாக்குகள்
மூன்றாம் இடம்: S. ஷாஜஹான் (மக்கள் நீதி மையம்) - 11,606 வாக்குகள்
நாம் தமிழர் கட்சி: கலையரசி - 8,042 வாக்குகள்
தொண்டாமுத்தூர் சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் தொண்டாமுத்தூர் தொகுதியில் 70.54% வாக்குகள் பதிவாகின.
