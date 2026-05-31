/தேர் சக்கரத்தில் நசுங்கி இளைஞர் பலி... திருச்செங்கோட்டில் நடந்தது என்ன? - ரூ.5 லட்சம் நிவாரணம் அறிவிப்பு

Tiruchengode Ther Festival : திருச்செங்கோடு அர்த்தநாரீஸ்வரர் கோயிலில் இன்று நடந்த தேரோட்ட விழாவில், தேர் நகரும்போது துரதிருஷ்டவசமாக சுவருக்கும் தேருக்கும் இடையில் சிக்கி இளைஞர் உயிரிழந்தது பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
Tiruchengode Ther Festival Accident Latest News : நாமக்கல் மாவட்டத்தில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற திருச்செங்கோடு அர்த்தநாரீஸ்வரர் கோயில் தேரோட்டம் இன்று (மே 31) நடைபெற்றது. வைகாசி விசாக தேர்த்திருவிழாவின் பத்தாம் நாள் திருவிழாவான இன்று தேரோட்டம் நடைபெறுவது வழக்கம்.
வைகாசி விசாக தேர்த்திருவிழா மிக சிறப்பாக ஆண்டுதோறும் நடைபெறும். அதன்படி மலையில் இருந்து அர்த்தநாரீஸ்வரர் இந்த ஆண்டும் வெகுவிமரிசையாக கீழிறங்கி வந்து, இன்று (மே 31) ரதம் ஏறினார். அந்த வகையில், இந்துசமய அறநிலையத்துறை நிதி ஒதுக்கீட்டில் இந்தாண்டு புதிய தேர் செய்யப்பட்டது.
புதியதாக கட்டப்பட்ட தேர் கடந்த மூன்று மாதம் முன்பு வெள்ளோட்டம் விடப்பட்டது. புதியதாக கட்டப்பட்ட அர்த்தனாரீஸ்வரர் தேர் இன்று முதல்முறையாக நிலைப்பேற்கப்பட்டு தேர் இழுக்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. அதாவது, தேரின் நிலையத்தில் இருந்து சற்று தொலைவிற்கு பக்தர்கள் இணைந்து வடம் பிடித்து இழுத்துச் செல்வார்கள்.
இந்த நிகழ்ச்சியில், தமிழ்நாடு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ், பத்திரப்பதிவு மற்றும் வணிகவரித்துறை அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன், தமிழக பால்வளத்துறை அமைச்சர் விஜயலட்சுமி ஆகியோர் கலந்து கொண்டு அர்த்தநாரீஸ்வரர் திருத்தேரை திருவிழாவை வடம்பிடித்து இழுத்து தொடங்கி வைத்தனர்.
அப்போது அமைச்சர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் தேரை இழுக்கும்போது, தேர் நின்ற இடத்தில் உள்ள சுவர் மற்றும் சக்கரத்தின் நடுவில் சிக்கிக்கொண்ட இளைஞர் ஹர்ஷவர்தன் சிக்கிக்கொண்டு துடிதுடித்த காட்சி பார்ப்போரை கண்கலங்க செய்தது. இதேபோல், சஷ்டிகன் என்ற இளைஞர் சக்கரம் கால் மீது ஏறியதில் கால் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டது.
ஹர்ஷவர்தனுக்கு முதற்கட்டமாக திருச்செங்கோட்டில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் முதலுதவி சிகிச்சை பெற்றார். தொடர்ந்து, திருச்செங்கோடு அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டார். தொடர்ந்து, மேல் சிகிச்சைக்காக சேலம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டார். அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி தற்போது ஹர்ஷவர்தன் உயிரிழந்தார்.
அதேபோல் சஷ்டிகன் என்ற மாணவனும் படுகாயம் அடைந்து தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்தார். தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை எடுத்து வருகிறார். திருச்செங்கோடு தேர் திருவிழாவில் சுவர் மற்றும் சக்கரத்தின் மையப் பகுதியில் சிக்கிக் கொண்டு இளைஞர் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பையும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.
இச்சம்பவத்தில் இளைஞரின் மறைவுக்கு இரங்கல் தெரிவித்துள்ள முதலமைச்சர் விஜய் நிவாரணமும் அறிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்ட அறிவிப்பில், "நாமக்கல் திருச்செங்கோட்டில் இன்று காலை 10.30 மணியளவில் அருள்மிகு அர்த்தநாரீஸ்வரர் திருக்கோயில் தேர்த்திருவிழாவின் போது, தேரின் சக்கரத்திற்கும் அருகில் இருந்த சுவற்றிற்கும் இடையே எதிர்பாராதவிதமாக சிக்கிக்கொண்ட ஹர்ஷவர்தன் (18) பலத்த காயம் ஏற்பட்டு திருச்செங்கோடு அரசு மருத்துவமனையில் முதலுதவி சிகிச்சை பெற்று மேல் சிகிச்சைக்காக சேலம் அரசு மோகன் குமாரமங்கலம் மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு அங்கு அவர் உயிரிழந்துவிட்டார் என்ற துயரமான செய்தியினைக் கேட்டு வருத்தமும் வேதனையும் அடைந்தேன்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
நாமக்கல் மாவட்டம், திருச்செங்கோட்டில் நடைபெற்ற தேர்த்திருவிழாவில் ஏற்பட்ட விபத்தில் உயிரிழந்த நபரின் குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதல் மற்றும் நிதியுதவி மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு.ச.ஜோசப் விஜய் அவர்கள் அறிவிப்பு
இவ்விபத்தில் காயமடைந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் சஷ்டிகன் (19) என்பவருக்கு சிறப்பு சிகிச்சை அளிக்கவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாக முதலமைச்சர் விஜய் அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளார். மேலும் உயிரிழந்தவரின் குடும்பத்தினருக்கு அவரது உறவினர்களுக்கும் ஆழ்ந்த இரங்கலையும், ஆறுதலையும் தெரிவித்துக்கொண்டார். மேலும் உயிரிழந்தவரின் குடும்பத்தினருக்கு ரூ.5 லட்சம் நிவாரணமும் அறிவித்துள்ளார்.