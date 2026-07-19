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4 வயது சிறுவனை கடித்து குதறிய 5 தெருநாய்கள்! குழந்தைக்கு என்ன ஆச்சு?

Stray Dogs Attacked Child : ஐந்து தெருநாய்கள் சேர்ந்து, 4 வயது சிறுவனை கடித்து குதறியதில் தலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 19, 2026, 05:24 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 05:24 PM IST
4 வயது சிறுவனை கடித்து குதறிய 5 தெருநாய்கள்! குழந்தைக்கு என்ன ஆச்சு?
Image Credit: Stray Dogs Attacked Child | Zee SourceSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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