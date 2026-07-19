/4 வயது சிறுவனை கடித்து குதறிய 5 தெருநாய்கள்! குழந்தைக்கு என்ன ஆச்சு?

Stray Dogs Attacked Child : அவிநாசி அருகே ஐந்து தெருநாய்கள் சேர்ந்து, 4 வயது சிறுவனை கடித்து குதறியதில் தலையில் பலத்த காயம். கோவை அரசு மருத்துவ மனையில் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதித்து, சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
திருப்பூர் மாவட்டம், அவிநாசியை அடுத்து ராயர்பாளையம் பகுதியை சேர்ந்தவர் கணேசன் (27). இவர் தனது மனைவி யோகேஸ்வரி (21) மற்றும் ஆறு மற்றும் நான்கு வயதில் இரண்டு ஆண் குழந்தைகளுடன் வசித்து வருகிறார். சேயூர் அருகே புஞ்சைதாமரைக்குளம் பகுதியில் உள்ள தனியார் பனியன் நிறுவனத்தில் தம்பதியர் இருவரும் வேலை செய்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் நேற்று முன்தினம் இவர்களது நான்கு வயது மகன் ஜஸ்வந்த் அருகிலுள்ள அங்கன் வாடி மையத்துக்கு சென்று விட்டு பிற்பகல் நேரத்தில் தனது பெற்றோர் வேலை செய்யும் பனியன் நிறுவனத்திற்கு வந்து, அந்நிறுவன வளாகத்தில், விளையாடிக் கொண்டிருந்தான்.
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இந்நிலையில் அப்பகுதியில் சுற்றித்திரிந்த சுமார் ஐந்து தெருநாய்கள், திடீரென பனியன் நிறுவன வளாகத்திற்குள் நுழைந்து, சிறுவனை சூழ்ந்து கடித்து குதறின. சிறுவனின் அலறல் சத்தம் கேட்டு ஓடி வந்த தொழிலாளர்கள், நாய்களை விரட்டியடித்து பலத்த காயம்பட்ட சிறுவனை மீட்டு, அவிநாசி அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர்.
அங்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு, மேல் சிகிச்சைக்காக திருப்பூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். அங்கு மருத்துவர்கள் பரிசோதனை செய்ததில், சிறுவனின் தலையின் பின் பகுதியில் தோல் கிழிந்து பலத்த காயமும், முகம், உடல் மற்றும் கைகள் உள்ளிட்ட உடலின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் பலத்த காயங்கள் இருந்ததால், உடனடியாக கோவை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனர்.
அங்கு சிறுவன் அதி தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டு, தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. தெரு நாய்கள் கடித்துக் குதறியதில் சிறுவன் பலத்த காயமடைந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியது.