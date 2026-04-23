English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Coimbatore
சட்டமன்ற தேர்தல் 2026 : ஐந்து வாக்காளர்களுக்காக அமைக்கப்பட்ட வாக்குச்சாவடி!

TN Assembly Election 2026 : தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நடைப்பெற்று வருவதையொட்டி, ஐந்து வாக்காளர்களுக்காக அமைக்கப்பட்ட பிரத்தியேக வாக்குச் சாவடி : இந்திய அளவில் ஹாட் டாபிக்காக மாறி உள்ளது.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Apr 23, 2026, 05:45 PM IST
  • சட்டமன்ற தேர்தல் 2026
  • 5 பேருக்கு ஒரு வாக்குச்சாவடி
  • எங்கு தெரியுமா?

TN Assembly Election 2026 : ஆண்டிப்பட்டி சட்டமன்றத் தொகுதி கேரளா மாநில எல்லையில் ஸ்ரீ வில்லிபுத்தூர் மேகமலை புலிகள் சரணாலயத்திற்குள் ஐந்து வாக்காளர்களுக்காக அமைக்கப்பட்ட பிரத்தியேக வாக்குச் சாவடியில் வாக்குப்பதிவு.

Add Zee News as a Preferred Source

தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் 2026:

தமிழக சட்டசபை தேர்தல் இன்று  ஒரே கட்டமாக நடைபெற்று வருகிறது. ஏப்ரல் 23ஆம் தேதியான இன்று, தமிழகத்தில் உள்ள 234 தொகுதிகளிலும் விருவிருப்பாக வாக்குப்பதிவு நடைப்பெற்று வருகிறது. இதில், அதிகளவில் வாக்குப்பதிவை பெற்ற மாவட்டமாக நாமக்கல் இருக்கிறது. சென்னையை பொறுத்தவரை ஆர்.கே.நகர் தொகுதியில் அதிக வாக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இளைஞர்கள், நடுத்தர வயதினர், வயதானவர்களை தாண்டி, வாக்களிப்பதற்காகவே வெளிநாட்டிலிருந்து சொந்த ஊர் வந்திருப்பவர்கள், திருமணமான கையோடு வாக்களிக்க வந்திருப்பவர்கள் என பல நூறு பேர் வாக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர். எந்த தேர்தலிலும் இல்லாத அளவிற்கு, இந்த தேர்தலில் பல ருசிகரமான விஷயங்கள் நடைப்பெற்று வருகிறது. இதையடுத்து கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு தேர்தலை விட, இந்த தேர்தலில் அதிக சதவீதத்தில் வாக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு இருக்கிறது. இதையடுத்து, தமிழ்நாட்டில் ஐந்தே ஐந்து வாக்காளர்களுக்காக ஒரு வாக்குச்சாவடி வைக்கப்பட்டிருக்கும் சம்பவம் குறித்த விஷயங்கள் பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வருகிறது.

ஐந்து வாக்காளர்களுக்காக ஒரு வாக்குச்சாவடி:

சட்டமன்ற தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நடைப்பெற்று வரும்  நிலையில், தேனி மாவட்டம் ஆண்டிப்பட்டி சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட வெள்ளிமலை பகுதியில் 5 வாக்காளர்களுக்காக ஒரு வாக்குச்சாவடி அமைக்கப்பட்டுள்ளது இது இந்திய அளவில் ஹாட் டாபிக்காக மாறி உள்ளது. வழக்கமான நடைமுறைப்படி ஆண்டிப்பட்டி வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் இருந்து ஆண்டிபட்டி சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட 344 வாக்குச்சாவடிகளுக்கும் நேற்று வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டன 

இதில் முக்கிய அம்சமாக ஆண்டிபட்டியில் இருந்து 75 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள வனப்பகுதிக்குள் சேதம் அடைந்த கரடு முரடான  சாலை மின்சார வசதி இல்லாத  வெள்ளிமலை வாக்குச்சாவடிக்கு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் பலத்த பாதுகாப்புடன் வந்து சேர்ந்தன. இன்று  காலை 7 மணிக்கு வாக்குப்பதிவு தொடங்கி உள்ள நிலையில் இன்று மதியம் 12 மணி வரை நிலவரப்படி   மொத்தம் உள்ள ஐந்து வாக்காளர்களில்  நான்கு வாக்காளர்கள் வாக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.

இன்னும் ஒருவர் வாக்கு பதிவு செய்ய வேண்டும் என கூறப்படுகிறது. இந்த வாக்குப்பதிவு மாலை 6 மணி வரை நடைபெறும். வாக்குப்பதிவு நேரம் முடிந்தவுடன் வாக்குச்சாவடிக்கான வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் போலீஸ் பாதுகாப்புடன் வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும் மையமான தேனி அருகே உள்ள தனியார் கல்லூரிக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட உள்ளது. 

இவ்வாறு அனுப்பி வைக்கப்பட  உள்ள இந்த வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் மற்றும் அலுவலர்கள் இன்று மாலை ஆறு மணிக்கு மேல் வெள்ளிமலை வாக்குச் சாவடியில் இருந்து புறப்பட உள்ளனர். பிரத்தியேகமாக இந்த வெள்ளிமலை வாக்குச்சாவடிக்கு என தனியாக மண்டல அலுவலர், வாக்குப்பதிவு அலுவலர், சப் இன்ஸ்பெக்டர், துணை ராணுவ வீரர், மற்றும் உதவியாளர் என ஆறு நபர்கள் பணியில் அமர்த்தப்பட்டுள்ளனர். மேலும் கரடு முரடான மலைப்பாதையில் பயணம் செய்ய 4 x 4 ஜீப் என சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

About the Author
TN Assembly Election 2026AndippattiPolling BoothTN Election 2026 voting

Trending News