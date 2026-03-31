"எல்லாராலும் எம்ஜிஆர் ஆகிவிட முடியாது” விஜயை விளாசிய அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்!

AIADMK SP Velumani On TVK Vijay: அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய்யை கடுமையாக சாடியுள்ளார். அனைவராலும் எம்ஜிஆர் ஆகிட முடியாது என விமர்சித்துள்ளார்.

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Mar 31, 2026, 06:29 PM IST

AIADMK SP Velumani On TVK Vijay: கோவை தெற்குத் தொகுதியின் அதிமுக வேட்பாளரான அம்மன் அர்ஜுனனை அறிமுகப்படுத்தும் கூட்டம், சுங்கம் பகுதியில் உள்ள ஒரு தனியார் திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற்றது. தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் (NDA) உறுப்பினர்கள் இந்நிகழ்வில் கலந்துகொண்டனர். இக்கூட்டத்தில் பேசிய முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி, அம்மன் அர்ஜுனன் 50,000 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெறுவதை உறுதி செய்யுமாறு கட்சித் தொண்டர்களை வலியுறுத்தினார். 

விஜயை விமர்சித்த மாஜி அமைச்சர்

கோவை தெற்குத் தொகுதி ஒரு "வி.ஐ.பி தொகுதியாக" மாறியிருந்தாலும், அம்மன் அர்ஜுனன் இன்றும் மக்களில் ஒருவராகவே திகழ்கிறார் என்று அவர் குறிப்பிட்டார். அமைக்கப்பட்டிருக்கும் "சிறப்பான கூட்டணி" மீது நம்பிக்கை தெரிவித்த அவர், வேறு யார் போட்டியிட்டாலும் சரி, அம்மன் அர்ஜுனனின் வெற்றி நிச்சயம் என்று உறுதியாகக் கூறினார்.

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவரான விஜய் குறித்து பேசிய வேலுமணி, "புதிய கட்சியைத் தொடங்கிய விஜய், 10 நாட்களிலேயே வெளியே வந்துவிட்டார். மக்கள் இதைச் சாதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள். அவர் வெறும் திமுகவை விமர்சித்துவிட்டுச் சென்றுவிடுகிறார். உங்கள் கொள்கை என்ன? திமுக வெற்றிபெறும் வகையில், திமுக எதிர்ப்பு வாக்குகளைப் பிரிப்பதற்காக மட்டுமே திமுகவை விமர்சிப்பதுதான் உங்கள் கொள்கையா? என விமர்சித்தார். 

"எல்லாராலும் எம்ஜிஆர் ஆகிவிட முடியாது” 

தொடர்ந்து, பிற கட்சிகளுக்கு ஒரு வாக்கு கூடச் சென்றுவிடக் கூடாது என்றும், அதிமுகவின் ஒவ்வொரு வாக்கும் தவறாமல் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார். மேலும், "அரசியல் என்பது சினிமா அல்ல. கேமராவிற்கு முன்னால் நடிப்பது என்பது நிஜ வாழ்க்கை அல்ல என்பதை விஜய் உணர வேண்டும்" என்று வேலுமணி கூறினார். சமீபத்தில் கரூரில் நிகழ்ந்த ஒரு துயரச் சம்பவத்தைக் குறிப்பிட்ட அவர், "கரூரில் 41 பேர் தங்கள் உயிரை இழந்தபோதிலும், அவர் அங்குச் செல்லவில்லை. உயிருக்குப் போராடிக்கொண்டிருந்தவர்களைப் பார்க்க மருத்துவமனைக்குக் கூட அவர் செல்லவில்லை. தன் சொந்தக் கட்சி உறுப்பினர்களையே அவரால் காப்பாற்ற முடியாவிட்டால், பொதுமக்களை அவரால் எப்படிப் பாதுகாக்க முடியும்? 

எல்லாராலும் எம்.ஜி.ஆர் ஆகிவிட முடியாது. இவர்கள் எந்தத் தொகுதியிலும் வெற்றிபெறப் போவதில்லை. திமுக எதிர்ப்பு வாக்குகளைப் பிரித்து, மறைமுகமாக திமுகவிற்கு உதவுவது மட்டுமே இவர்கள் செய்யும் காரியம். அந்த வாக்குகள் அனைத்தும் 'இரட்டை இலை' சின்னத்திற்கே வந்து சேர வேண்டும்" என்று கூறினார்.

தொடர்ந்து, திமுகவை தாக்கிப் பேசிய வேலுமணி,  ”திமுக கோவையில் எந்தப் புதிய திட்டங்களையும் செயல்படுத்தவில்லை என்றும், மாறாக அதிமுகவின் திட்டங்களையே ரிப்பன் வெட்டித் திறந்து வைத்துள்ளார்கள் என்றும் குற்றம் சாட்டினார். அவர்கள் குறிப்பிடத்தக்க எதையும் சாதிக்காமலேயே ஐந்து ஆண்டுகளை நிறைவு செய்துள்ளதாக அவர் கூறினார். சொத்து வரி உயர்வு, பால் விலை உயர்வு மற்றும் மின் கட்டண உயர்வு ஆகியவற்றையும் அவர் கடுமையாக விமர்சித்தார். மேலும், பெண்களுக்குப் பாதுகாப்பு இல்லாத நிலை நிலவுவதாகவும், கஞ்சா (போதைப்பொருள்) நடமாட்டம் அதிகரித்துள்ளதாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டினார்.

