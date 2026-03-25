TN Election: அதிமுகவை விழுங்கும் பாஜக.. கோவையின் கள நிலவரம் என்ன? யாருக்கு சாதகம்!

Coimbatore Latest News: 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு வரும் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி நடைபெற இருக்கும் நிலையில், கோவை மாவட்ட தொகுதிகளின் கள நிலவரம் எப்படி இருக்கிறது எந்த கட்சிக்கு சாதகமாக இருக்கிறது என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Mar 25, 2026, 12:44 PM IST
  • 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் ஏப்ரல் 23ல் நடக்கிறது
  • கோவையில் இரண்டு, மூன்று தொகுதிகளில் போட்டியிடும் பாஜக?
  • கோவை தொகுதிகளின் கள நிலவரம் என்ன?

Trending Photos

8வது ஊதியக்குழு: அரியர் தொகை மீது அரசு ஊழியர்களின் கவனம்... யாருக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும்?
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: அரியர் தொகை மீது அரசு ஊழியர்களின் கவனம்... யாருக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும்?
சொத்து பாத்திரம் தொலைந்தால் என்ன செய்வது? நகல் பத்திரம் வாங்கும் வழிகள்!
camera icon6
document
சொத்து பாத்திரம் தொலைந்தால் என்ன செய்வது? நகல் பத்திரம் வாங்கும் வழிகள்!
8வது ஊதியக்குழு: குரூப் A, B, C, D மத்திய அரசு ஊழியர்கள்... யாருக்கு எவ்வளவு சம்பள உயர்வு?
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: குரூப் A, B, C, D மத்திய அரசு ஊழியர்கள்... யாருக்கு எவ்வளவு சம்பள உயர்வு?
டாஸ்மாக்கில் திடீர் கட்டுப்பாடு.. இனி ஒருவருக்கு இவ்வளவு தான் லிமிட்.. அதிரடி அறிவிப்பு
camera icon7
Tasmac
டாஸ்மாக்கில் திடீர் கட்டுப்பாடு.. இனி ஒருவருக்கு இவ்வளவு தான் லிமிட்.. அதிரடி அறிவிப்பு
Tamil Nadu Assembly Election 2026: தமிழக அரசியல் களம் நாளுக்கு நாள் சூடுபிடித்து வருகிறது. ஆளும் கட்சி திமுகவை வீழ்த்த அதிமுக, தவெக, நாதக போன்ற கட்சிகள் துடித்து வருகிறது. மறுபக்கம் அமைதியாக தமிழகத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆக்கிரமிக்க மத்தியில் ஆளும் பாஜக அதிமுகவின் கூட்டணியின் மூலம் வேலை பார்த்து வருகிறது. அதற்கு முக்கிய உதாரணமாக கோவை மாவட்ட தொகுதிகள் உள்ளன. இத்தொகுப்பில் கோவை மாவட்டத்தில் உள்ள தொகுதிகள் குறித்து தெரிந்துக்கொள்ள இருக்கிறோம். 

தலைநகர் சென்னைக்கு அடுத்தபடியாக தமிழகத்தின் இரண்டாவது பெரிய நகரமாக கோயம்புத்தூர் இருந்து வருகிறது. இம்மாவட்டத்தில் கோவை தெற்கு, கோவை வடக்கு, சூலூர், கவுண்டம்பாளையம், பொள்ளாச்சி, கிணத்துகிடவு, தொண்டாமுத்தூர், சிங்காநல்லூர், மேட்டுப்பாளையம், வால்பாறை என மொத்தம் 10 தொகுதிகள் உள்ளன. இதில் கோவை தெற்கு தொகுதியை தவிர்த்து மற்ற அனைத்து தொகுதிகளிலும் கடந்த தேர்தலில் அதிமுகவே வென்றுள்ளன. பாஜகவுடன் கூட்டணி வைத்த அதிமுக கோவை தெற்கு தொகுதியை பாஜகவிற்கு ஒதுக்கியது. பாஜக சார்பாக வானதி ஸ்ரீனிவாசன் களம் கண்டார். அவருக்கு எதிராக நின்ற நட்சத்திர வேட்பாளரான மக்கள் நீதி மையம் கட்சி தலைவர் கமல்ஹாசனை வென்றார். கடந்த தேர்தலில் பாஜக 20 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு 4 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது. அதில் கோவை தெற்கு தொகுதியும் ஒன்று. 

வரலாற்றை புரட்டி பார்க்கையில், கோவையில் பாஜக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காலூன்ற ஆரம்பித்துள்ளது. உதாரணத்திற்கு கோவை தெற்கு தொகுதியின் 2011, 2016 மற்றும் 2021 சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகளை பார்க்கலாம். 

கோவை தெற்கு 2011 சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள்

1) அதிமுக: துரைசாமி - 80,637 வாக்குகள்
2) திமுக: பொங்கலூர் என். பழனிசாமி - 52,841 வாக்குகள் 
3) பாஜக: நந்த குமார் - 5,177 வாக்குகள் 

கோவை தெற்கு 2016 சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் 

1) அதிமுக: அம்மன் கே. அர்ஜூனன் - 59,788 வாக்குகள் 
2) காங்கிரஸ்: மயூரா ஜெயகுமார் - 42,369 வாக்குகள் 
3) பாஜக: வானதி ஸ்ரீனிவாசன் - 33,113 வாக்குகள் 

கோவை தெற்கு 2021 சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் 

1) பாஜக: வானதி ஸ்ரீனிவாசன் - 53,209 வாக்குகள் 
2) மக்கள் நீதி மையம்: கமல்ஹாசன் - 51,481 வாக்குகள் 
3) காங்கிரஸ்: மயூரா ஜெயக்குமார் - 42,383 வாக்குகள் 

பாஜகவின் வளர்ச்சி 

இந்த மூன்று சட்டமன்ற தேர்தலை பார்க்கையில், பாஜகவின் வளர்ச்சி அபரிவிதமானதாக இருந்துள்ளது. 2011ல் வெறும் 5 ஆயிரம் வாக்குகளை பெற்ற பாஜக, அடுத்த தேர்தலில் (2016ல்) 33 ஆயிரம் வாக்குகளை பெற்றுள்ளது. அதன்பின் 2021ல் 53 ஆயிரம் வாக்குகளை பெற்று வெற்றியை அடைந்துள்ளது. 2016 மற்றும் 2021 தேர்தலை ஒப்பிடும்போது திமுகவின் கூட்டணியில் இருந்து போட்டியிட்ட காங்கிரஸின் வாக்குகள் உடையவில்லை. பாஜகவிற்கு சென்ற வாக்குகள் அதிமுகவுடையது. 2021ல் அதிமுகவுடன் கூட்டணி வைத்தாலும், 2016ஐ பார்க்கும்போதே தெரியும். 2011ல் 80 வாக்குகளை பெற்ற அதிமுக, 2016ல் 59 வாக்குகளையே பெற்றுள்ளது. கிட்டத்தட்ட 21,000 வாக்குகள் குறைந்துள்ளது. இந்த வாக்குகள் பெரும் அளவில் பாஜகவிற்கு சென்றடைந்துள்ளன. 

தற்போதைய கள நிலவரம் என்ன? 

கோவையின் பெரும்பாலான இடங்களில் தற்போது பாஜக வலுவாக இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அவர்கள் கள வேலையில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு, தங்களது கட்சியை கிராமபுறங்கள் வரை கொண்டு சென்றுள்ளதாக தெரிகிறது. தினமும் ஏதேனும் ஒரு போராட்டம், ஆர்ப்பாட்டம் என தொடர்ந்து களத்தில் இருந்து வருகின்றனர். இது அவர்களுக்கு வரும் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் பெரிதாக எதிரொலிக்கும் என அவர்கள் நம்புகின்றனர். 

பாஜகவிற்கு 27 தொகுதிகள் 

வரும் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்காக அதிமுகவுடன் கூட்டணி வைத்துள்ள பாஜகவிற்கு 27 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. எந்தெந்த தொகுதிகள் என்பது வரும் நாட்களில் முடிவு செய்யப்படும். கடந்த 2021 தேர்தலில் 20 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்ட நிலையில், இத்தேர்தலில் கூடுதலாக 7 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. கடந்த முறை கோவையில் ஒரு தொகுதியில் போட்டியிட்ட பாஜக இம்முறை இரண்டு, மூன்று தொகுதிகளில் போட்டியிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

சிங்காநல்லூர் தொகுதியில் அண்ணாமலை போட்டி? 

பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை, சிங்காநல்லூர் தொகுதியில் போட்டியிடுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது தொடர்பாக மத்திய அமைச்சர் பியூஸ் கோயலை சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தி இருக்கிறார். அதாவது சிங்காநல்லூர் அல்லது கவுண்டம்பாளையம் ஆகிய இரு தொகுதிகளில் ஒன்றை தனக்கு ஒதுக்கும்படி கேட்டுக்கொண்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. 

அதிமுகவை விழுங்கும் பாஜக 

பொதுவாக கொங்கு மண்டலத்தில் அதிமுக வலுவாக இருந்து வந்துள்ளது. இந்த சூழலில், கொங்கு மண்டலத்தில் முக்கிய நகரமான கோவையை பாஜக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆக்கிரமித்து வருகிறது. அதாவது கடந்த முறை கோவையில் ஒரு தொகுதியில் போட்டியிட்ட பாஜக, இம்முறை கோவை மாவட்ட தொகுதிகளில் இரண்டு அல்லது மூன்று தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற திட்டமிட்டுள்ளதாக தெரிகிறது. அதன் ஒரு பகுதியாகவே கடந்த முறை அரவக்குறிச்சியில் போட்டியிட்ட அண்ணாமலை, இம்முறை கோவையின் சிங்காநல்லூர் அல்லது கவுண்டம்பாளையத்தில் போட்டியிட விருப்பம் தெரிவித்து இருக்கிறார். ஏற்கனவே கோவை தெற்கு தொகுதி வானதி ஸ்ரீனிவாசன் கட்டுப்பாட்டில் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

மேலும் படிக்க: அதிமுக வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியீடு: திருப்பரங்குன்றத்தில் ட்விஸ்ட்.. தொகுதி மாறிய ராஜேந்திர பாலாஜி!

மேலும் படிக்க: சட்டப்பேரவை தேர்தல் : மக்கள் நீதி மய்யம் போட்டியிடாதது ஏன்? கமல்ஹாசன் விளக்கம்

