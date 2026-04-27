வாக்கு சதவீதம் உயர்வுக்கு விஜயும் ஒரு காரணம்.. அடித்து சொல்லும் கிருஷ்ணசாமி!

Krishnasamy On TVK Vijay: தமிழகத்தில் 234 தொகுதிகளுக்கு சட்டமன்ற தேர்தல் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடந்து முடிந்துள்ளது. இந்த தேர்தலில் 85 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளது. கடந்த தேர்தலை காட்டிலும், இந்த தேர்தலில் 85 சதவீதம் வாக்குகள் உயர்ந்துள்ளது. வாக்கு சதவீதம் உயர்வுக்கு தவெக தலைவர் விஜய் தான் காரணம் என பலரும் கூறி வருகின்றனர். இந்த நிலையில், அதுகுறித்து புதிய தமிழகம் கட்சி தலைவர் கிருஷ்ணசாமி முக்கிய கருத்தை பகிர்ந்துள்ளார்.
வாக்கு சதவீதம் உயர்வுக்கு விஜய் காரணமா?
புதிய தமிழகம் கட்சி தலைவர் கிருஷ்ணசாமி கோவை குனியமுத்தூர் பகுதியில் உள்ள பொதிகை இல்லத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், சட்டமன்ற தேர்தலில் புதிய தமிழகம் கட்சி 61 சட்டமன்ற தொகுதியில் எங்கள் வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்டார்கள். அவர்களுக்கு வாக்களித்த வாக்காளர்களுக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
பிரதிநிதிகளை தேர்ந்தெடுக்கும் தேர்தல் என்பது ஆசை வார்த்தை. அச்சுறுத்தல் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் என்றும், ஆனால் இந்த தேர்தல் அவ்வாறு நடைபெறவில்லை என்று கூறிய அவர் தமிழ்நாடு முழுவதும் ஜனநாயகமா? பண நாயகமா? என்று கேட்கும் விதத்தில் பணம் வாரி இறைக்கப்பட்டுள்ளது என்றார்.
தான் போட்டியிட்ட ஒட்டபிடாரம் சட்டமன்ற தொகுதி உட்பட அனைத்து தொகுதிகளிலும் பணம் பட்டுவாடா செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆனால் தேர்தல் ஆணையம் பணபட்டுவாடா பற்றி கண்டு கொள்ளவில்லை. ஜனநாயகத்திற்கு விரோதமாக ஏப்ரல் 19ஆம் தேதி முதல் ஏப்ரல் 23 தேதி வரை மிஞ்சிய அளவில் பணம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது என்று கூறினார்
மேலும், பணபட்டுவாடாவை தேர்தலின் ஒரு அங்கம் என தேர்தல் ஆணையம் விட்டுவிட்டதா? என தெரியவில்லை என்று விமர்சித்த அவர், ஏப்ரல் 22ம் தேதி இரவு வேட்பாளர்கள் போட்டி போட்டுக்கொண்டு பணம் கொடுத்துள்ளார்கள் என்றார். இப்படி இருந்தால் ஏழை எளியவர்கள் அரசியலுக்கு வர முடியாது என்று கிருஷ்ணசாமி தெரிவித்துள்ளார்.
தொடர்ந்து பேசிய கிருஷ்ணசாமி, தேர்தல் என்பது ஒரு சடங்காக தான் நடந்துள்ளது. பணம் உள்ளவர்களுக்காக மட்டுமே தான் தேர்தலை நடத்தியது போன்று உள்ளது என்றும் கூறினார். இதனால் தேர்தல் ஆணையம் செயல் கவலை அளிப்பதாகவும் தெரிவித்தார். இதனை அமைதியான தேர்தல் என்று சொல்ல இயலாது என்றும் கூறினார். 5,6 கட்சிகள் இந்த தேர்தலில் போட்டியிட்டதால் வாக்காளர்கள் சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. இந்த நாட்டில் ஊழல் ஒழிக்கப்பட வேண்டும் வர கூட காலத்திலாவது இதனை தடுக்க வேண்டும் என்றார்.
சட்டமன்றத் தேர்தல் சடங்கு போல நடந்துள்ளது
இந்த தேர்தல் ஜனநாயக தேர்தல் அல்ல. தேர்தல் பறக்கும் படை போதுமானதாக இல்லை என கூறிய அவர், பணப்பட்டுவாடா குறித்து தெரிவித்தும் நடவடிக்கைகள் இல்லை என்றார். தேர்தல் ஆணையர் அவருடைய கடமையை செய்ததாக தெரியவில்லை என்றும் கூறினார்.
ஓட்டு போடுவது மட்டுமே ஜனநாயகம் கிடையாது எவ்வாறு ஓட்டு போட்டுள்ளார்கள் என்பதை எல்லாம் பார்க்க வேண்டும் என்று கூறிய அவர், SIR, விஜயால் தான் வாக்கு சதவீதம் உயர்ந்ததாக கூறப்படும் கருத்துக்கு வெயிலால் காலை நேரத்தில் வந்து வாக்களித்திருப்பார்கள், பணபட்டுவாடா ஒரு காரணம், நிர்பந்தம் செய்திருப்பார்கள், விஜயால் கூட ஓட்டு போட்டிருக்கலாம். ஆனால் அதுமட்டும் காரணம் இல்லை, SIR யால் அதுவும் அதிக வாக்குக்கு காரணம் ஆகலாம் என கூறினார்
திருடனிடம் சாவியை கொடுத்தது போல் SIR யை இரண்டு கட்சிகளில் கொடுத்துள்ளார்கள் என்றும் தேர்தல் ஆணையத்தை மறு சீரமைக்க வேண்டும் இல்லையென்றால் ஜனநாயகம் படுகுழியில் போகும் என்றார். மேலும், ஒரு சர்வதேச அமைப்பு தேர்தல் முறையாக நடந்ததா என பார்க்க வேண்டும் என்றார்.
மக்கள் பணம் வாங்கினால் எப்படி குறை சொல்ல முடியும், மக்களின் நிலை இந்த அளவிற்கு மோசமாக உள்ளது என்றும் மக்களை அவ்வளவு வறுமையில் வைத்துள்ளார்கள், 500 ரூபாய்க்கு மண்டியிடும் அளவிற்கு மக்களை தள்ளி அவமானம் படுத்துகிறார்கள் என்று கிருஷ்ணசாமி கூறினார்.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ