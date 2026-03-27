பள்ளி மாணவிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை.. போக்சோவில் கைதான ஆசிரியர்!

TN Crime Latest News: நாமக்கல் மாவட்டம் திருச்செங்கோட்டை அடுத்துள்ள காந்தி ஆசிரமம் புதுப்பாளையத்தில் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த பள்ளியில் 40க்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவிகள் படித்து வருகின்றனர்.
மாணவிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை
இந்த பள்ளிக்கு கடந்த ஆறு மாதத்திற்கு முன்பு பட்டதாரி ஆசிரியர் கழகத்தின் மாநில பொதுச் செயலாளராக உள்ள, ஆங்கில பட்டதாரி ஆசிரியர் செந்தில் வயது 48 சுல்லிபாளையம் அரசு பள்ளியில் இருந்து பணி மாறுதலாகி வந்தார். இந்த நிலையில், ஆசிரியர் செந்தில் மாணவிகளிடம் தவறான நோக்கத்தில் தொடுவது, பேசுவது போன்ற தவறான செயல்களில் ஈடுபட்டு வந்துள்ளார்.
இதனைத் தொடர்ந்து மாணவிகள் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் சாந்தியிடம் தெரிவித்தனர். இதன் பேரில் தலைமை ஆசிரியர் பொறுப்பு சாந்தி எலச்சிபாளையம் வட்டார கல்வி அலுவலர் வளர்மதியிடம் வாய்மொழியாக புகார் தெரிவித்தார். இதையடுத்து இந்த புகார் தொடர்பாக சைல்டு வெல்ஃபேர் கமிட்டி தலைவர் வழக்கறிஞர் பாலசுப்பிரமணியம் குழுவினர் சம்பந்தப்பட்ட சிறுமைகளிடம் தனித்தனியாக விசாரணை நடத்தினார். இதை தொடர்ந்து கடந்த மார்ச் 6 ஆம் தேதி பள்ளி கல்வித்துறை ஆங்கில பட்டதாரி ஆசிரியர் செந்திலை தற்காலிக பணிநீக்கம் செய்து உத்தரவிட்டது. ஆனால் காவல்துறையில் புகார் கொடுத்து கைது செய்வதற்கு பள்ளி கல்வித்துறை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என கூறப்படுகிறது.
ஆசிரியர் கைது
இந்த நிலையில் இந்திய மாணவர் சங்க நாமக்கல் மாவட்ட குழு சார்பில் மாவட்ட கல்வி அலுவலரிடமும், மாவட்ட பள்ளி கல்வித்துறை சார்பில் காவல் நிலையத்ததிலும் புகார் அளித்து தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினர். பாதிக்கப்பட்ட மாணவிகளுக்கு மனநல ஆலோசனை கொடுத்து தகுந்த பாதுகாப்பு அளிக்க வேண்டும் என மனு கொடுத்தனர். இதை அடுத்து நேற்று முன்தினம் மார்ச் 25 ஆம் தேதி நாமக்கல் மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு, ஆற்றுப்படுத்துநர் நளினி கொடுத்த புகாரின் பேரில் திருச்செங்கோடு அனைத்து மகளிர் காவல் நிலைய ஆய்வாளர் அமுதா பணியிடம் நீக்கம் செய்யப்பட்ட ஆங்கில பட்டதாரி ஆசிரியர் செந்திலை போக்சோ சட்ட பிரிவில் கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர் படுத்தினர்.
பின்னர், நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில் காவலில் வைக்க உத்தரவிட்டதை தொடர்ந்து திருச்செங்கோடு கிளைச் சிறையில் பட்டதாரி ஆசிரியர் செந்தில் அடைக்கப்பட்டார். பட்டதாரி ஆசிரியர் கழகத்தின் மாநில பொதுச் செயலாளராக பொறுப்பில் இருக்கும் ஆசிரியர் செந்தில் போக்சோவில் கைதானது காந்தி ஆசிரமம் புதுப்பாளையம் பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
