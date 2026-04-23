திமுக - அதிமுக கோட்டையை தகர்க்குமா தவெக? கொங்கு மண்டலத்தில் எகிறும் வாக்குப்பதிவு - முழு விவரம்!

Tamil Nadu Election 2026: தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் 2026 வாக்குப்பதிவு இன்று (ஏப்ரல் 23) வியாழக்கிழமை நடைபெற்று வருகிறது. மாநிலம் முழுவதும் உள்ள 234 தொகுதிகளிலும் விறுவிறுப்பாக வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று வருகிறது. பொதுமக்கள் காலை முதலே ஆரவாரத்துடன் தங்களின் வாக்குச்சாவடிக்கு சென்று வாக்குகளை செலுத்தி வருகின்றனர். ஆங்காங்கே சிறு சிறு பிரச்சனைகள், வாக்குப்பதிவு புறக்கணிப்பு காணப்பட்டாலும், சுணக்கம் ஏதும் ஏற்படவில்லை. கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலை விட இம்முறை வாக்குப்பதிவு அதிகரித்தே வருகிறது.
தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் 5,73,43,291 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இதில் இளம் வாக்காளர்கள் 1.21 கோடி பேரும் 70 வயதிற்கு மேல் உள்ள மூத்த வாக்காளர்கள் 44.98 லட்சம் பேரும் உள்ளனர். இந்த சூழலில், மாநிலம் முழுவதும் உள்ள 75,064 வாக்குச்சாவடிகளிலும் விறுவிறுப்பாக வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று வருகிறது.
3 மணி நிலவரம் என்ன?
தமிழகத்தில், 3 மணி நிலவரப்படி சுமார் 70% வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றுள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது. அதிகபட்சமாக சேலம் மாவட்டத்தில் 75.79% வாக்குப்பதிவு பதிவாகி உள்ளது. குறைந்தபட்சமாக கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் 61.95% வாக்குப்பதிவு நடந்துள்ளது.
கோவை நிலைவரம் என்ன?
தமிழகத்திலேயே கொங்கு மாவட்டங்களில்தான் அதிகமாக வாக்குப்பதிவு நடந்துள்ளது. அதன்படி கோயம்புத்தூர் மாவட்டங்களில் 71.16% வாக்குப்பதிவு பதிவாகி உள்ளது.
கோவை மாவட்ட தொகுதிகள்
கோவை வடக்கு - 64.06%
கோவை தெற்கு - 68.68%
கவுண்டம்பாளையம் - 73.92%
கிணத்துகடவு - 73.00%
மேட்டுப்பாளையம் - 70.26%
பொள்ளாச்சி - 73.04%
சிங்காநல்லூர் - 68.93%
சூலூர் - 74.47%
தொண்டாமுத்தூர் - 72.50%
வால்பாறை - 70.65%
சேலம் மாவட்ட நிலவரம் என்ன?
சேலம் மாவட்டத்தில் 75.79% வாக்குப்பதிவு நடந்துள்ளது.
ஆத்தூர் - 76.78%
எடப்பாடி - 75.84%
கங்கவள்ளி - 75.29%
மேட்டூர் - 74.96%
ஓமலூர் - 75.15
சேலம் வடக்கு - 73.26%
சேலம் மேற்கு - 74.55%
சேலம் தெற்கு - 76.22%
சங்ககிரி - 78.42
வீரபாண்டி - 78.05%
ஏர்காடு - 75.25%
நீலகிரி மாவட்டம் - 63.67%
குன்னூர் - 64.56%
கூடலூர் - 64.22%
உதகமண்டலம் - 62.28%
ஈரோடு மாவட்டம் - 75.61%
அந்தியூர் - 73.66%
பவானி - 77.64%
பவானிசாகர் - 73.68%
ஈரோடு கிழக்கு - 76.24%
ஈரோடு மேற்கு - 74.55%
கோபிசெட்டிபாளையம் - 74.64%
மொடக்குறிச்சி - 77.34%
பெருந்துறை - 77.59%
திருப்பூர் மாவட்டம் - 75.38%
அவநாசி - 77.43%
தாராபுரம் - 75.61%
காங்கேயம் - 78.31%
மடதுகுளம் - 73.00%
பல்லடம் - 77.13%
திருப்பூர் வடக்கு - 71.22%
திருப்பூர் தெற்கு - 77.43%
உடுமலைப்பேட்டை - 73.77%
நாமக்கல் மாவட்டம் - 76.43%
குமாரப்பாளையம் - 80.67%
நாமக்கல் - 74.35%
பரமத்தி - 75.55%
ராசிபுரம் - 75.45%
சேந்தமங்களம் - 74.96%
திருசெங்கோடு - 77.87%
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் - 70.07%
பர்கூர் - 72.48%
ஓசூர் - 67.36%
கிருஷ்ணகிரி - 69.81%
தளி - 67.81%
உதங்கரை - 72.07%
வேப்பனஹள்ளி - 72.10%
தர்மபுரி மாவட்டம் - 74.68%
தர்மபுரி - 73.61%
அரூர் - 73.50%
பாலகோடு - 77.03%
பாப்பிரெட்டிபட்டி - 74.72%
பென்னாகரம் - 74.65%
கரூர் மாவட்டம் - 76.08%
அரவக்குறிச்சி - 76.15%
கரூர் - 74.26%
கிருஷ்ணராயபுரம் - 77.25%
குளித்தலை - 76.82%
திமுக - அதிமுக கோட்டையை தகர்க்குமா தவெக?
தமிழகத்தில் வழக்கத்தை விட அதிகமாக வாக்குப்பதிவு நடந்துள்ளது. இதற்கு எஸ்ஐஆர் நடவடிக்கை ஒரு காரணமாக இருந்தாலும், விஜய்யின் அரசியல் வருகையும் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது எனலாம். தமிழகத்தில் கொங்கு மண்டல மாவட்டங்களில் தான் அதிக வாக்குப்பதிவு நடந்துள்ளது. இங்கு விஜய் அதிக வாக்குகளை பிரித்திருப்பார் என கூறப்படுகிறது. ஒருவேளை அது நடந்திருந்தால், அதிமுகவின் கோட்டையாக இருக்கும் கொங்கு மண்டலம் இம்முறை தவெக, திமுக கைக்கு மாறும் வாய்ப்புள்ளது என கூறப்படுகிறது.
