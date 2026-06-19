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கோவை: எழுத, படிக்க தெரியுமா? ரூ.58,000 சம்பளம்.. தமிழக அரசின் சூப்பர் வேலை!

Coimbatore District Job News: கோயம்புத்தூர்  மாவட்டத்தில் வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. கோவை மாவட்டத்தில் உள்ள காலியாக உள்ள பணிக்கு 10ஆம் வகுப்பு முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  எனவே, இந்த பணி குறித்து விரிவாக பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 19, 2026, 02:31 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 03:57 PM IST
கோவை: எழுத, படிக்க தெரியுமா? ரூ.58,000 சம்பளம்.. தமிழக அரசின் சூப்பர் வேலை!
Image Credit: Coimbatore District Job News

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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