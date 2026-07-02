/10ம் வகுப்பு படித்தவரா? மாதம் ரூ.58,500 சம்பளத்தில் வேலை.. விண்ணப்பிக்க கடைசி வாய்ப்பு

Coimbatore District News: தமிழக அரசு துறையில் காலியாக உள்ள பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட்டு வருகிறது. குறிப்பாக, மாவட்ட வாரியாக காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. அந்த வகையில், கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் காலியாக உள்ள பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. கோவை மாவட்டத்தில் நில அளவைப் பதிவேடுகள் துறையில் காடிலியாக உள்ள பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுவதாக தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. இதற்கு விண்ணப்பிக்க ஜூலை 9ஆம் தேதி கடைசி நாள். எனவே, இதற்கு எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம் என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
கோவை நில அளவைப் பதிவேடுகள் துறை, மண்டலத் அலுவலகத்தில் காலியாக உள்ள பதிவுரு எழுத்தர் துணை இயக்குநர் பணியிடத்தினை நேரடி நியமனம் மூலம் பூர்த்தி செய்யும் / நிரப்பும் பொருட்டு தகுதியான நபர்களிடமிருந்து 09.07.2026 மாலை 5.45 மணி வரை விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கோவை நில அளவைப் பதிவேடுகள் துறை, மண்டலத் அலுவலகத்தில் பதிவுரு எழுத்தர் பணிக்கு ஒரு காலிப்பணியிடங்கள் உள்ளன. இதற்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
|பணியிடம்
|கோவை
|துறை
|நில அளவைப் பதிவேடுகள் துறை
|பணி
|பதிவுரு எழுத்தர் துணை இயக்குநர்
|காலிப்பணியிடம்
|ஒன்று
|மாத சம்பளம்
|ரூ.15,900 முதல் ரூ.58,500
|விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்
|ஜூலை 9
பதிவுரு எழுத்தர் பணிக்கு வாசித்தல் மற்றும் எழுதும் திறனின் மதிப்பெண் அடிப்படையில் தேர்வாகும். விண்ணப்பதாரர்கள் 1:5 என்ற விகிதத்தின் அடிப்படையில் நேர்முக தேர்விற்கு அழைக்கப்படுவார்கள். திறனறித் தேர்வு மற்றும் நேர்முகத் தேர்வு குறித்த விவரங்கள் இவ்வலுவலகத்தில் பராமரிக்கப்படும் தகவல் அறிவிப்பு பலகையில் அறிந்து கொள்ளலாம் என தெரவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பதிவுரு எழுத்தர்களுக்கான விண்ணப்பப் படிவம் கோவை, மண்டல நிலஅளவைப் பதிவேடுகள் துறை, மண்டலத் துணை இயக்குநர் அலுவலகத்தில் coimbatore.nic.in -இல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதனை பதிவிறக்கம் செய்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும். பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் உரிய சான்றுகளின் நகல்களுடன்கோவை, நிலஅளவைப் பதிவேடுகள் துறை, மண்டலத் துணை இயக்குநர் அலுவலகத்தில் நேரிலோ அல்லது பதிவஞ்சல் மூலமாகவோ 09.07.2026 (வியாழக்கிழமை) அன்று பிற்பகல் 5.45 மணிக்குள் கிடைக்கும் வகையில் அனுப்பி வைக்கப்பட வேண்டும். காலம் கடந்து பெறப்படும் விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்படும். தகுதியுள்ள விண்ணப்பதாரர்களுக்கு நேர்முகத்தேர்வு நடைபெறும் இடம் மற்றும் தேதி குறித்து நேர்காணல் கடிதம் (Call Letter) அனுப்பி வைக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.