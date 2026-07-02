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10ம் வகுப்பு படித்தவரா? மாதம் ரூ.58,500 சம்பளத்தில் வேலை.. விண்ணப்பிக்க கடைசி வாய்ப்பு

Coimbatore District News: கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் நில அளவைப் பதிவேடுகள் துறையில் வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இதற்கு விண்ணப்பிக்க ஜூலை 9ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 02, 2026, 01:40 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 01:46 PM IST
10ம் வகுப்பு படித்தவரா? மாதம் ரூ.58,500 சம்பளத்தில் வேலை.. விண்ணப்பிக்க கடைசி வாய்ப்பு
Image Credit: Coimbatore District NewsSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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