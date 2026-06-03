/ரயில் பயணிகளே அலர்ட்! ஜூன் 5, 7 தேதிகளில் திருச்சி - பாலக்காடு எக்ஸ்பிரஸ் சேவையில் முக்கிய மாற்றம்!

கோவையில் உள்கட்டமைப்பு மற்றும் பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக, ஜூன் மாதத்தில் இரண்டு குறிப்பிட்ட நாட்களில் திருச்சிராப்பள்ளி - பாலக்காடு டவுன் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலின் இயக்கத்தில் தற்காலிக மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
சேலம் ரயில்வே கோட்டம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பின்படி, வண்டி எண் 16843 திருச்சிராப்பள்ளி சந்திப்பு – பாலக்காடு டவுன் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில், வரும் ஜூன் 5 மற்றும் ஜூன் 7, 2026 ஆகிய தேதிகளில் ஈரோடு சந்திப்புடன் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்படும். வழக்கமாக திருச்சிராப்பள்ளி சந்திப்பில் இருந்து மதியம் 1 மணிக்கு புறப்படும் இரவு 7.35 மணிக்கு பாலக்காடு செல்லும் இந்த ரயில் ஜூன் 5, 7 ஆம் தேதிகளில் மட்டும் ஈரோட்டிற்கு மேல் செல்லாது.
ஈரோடு - திருப்பூர் வழித்தடத்தில் உள்ள பெருந்துறை ரயில் நிலைய யார்டில் தற்போது தண்டவாளம் புதுப்பிக்கும் பணிகள் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. இதன் காரணமாகவே இந்த ரயில் சேவை மாற்றம் செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டுள்ளதாக ரயில்வே நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
இருப்பினும், பயணிகள் சிரமத்தை தவிர்க்கும் வகையில், ரயில்வே துறை முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, பெருந்துறை யார்டு பகுதியில் பராமரிப்பு பணிகள் நிறைவடைந்தவுடன், இந்த ரயில் ஈரோடு சந்திப்பில் இருந்து பாலக்காடு டவுன் நோக்கி 'முன்பதிவில்லாத சிறப்பு ரயிலாக' (Unreserved Special Train) தனது பயணத்தை தொடரும். வழக்கமான வண்டி எண் 16843 நிறுத்தப்படும் அனைத்து ரயில் நிலையங்களிலும் இந்த சிறப்பு ரயிலும் நின்று செல்லும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
எனவே, ஜூன் 5 மற்றும் 7 ஆகிய தேதிகளில் இந்த வழித்தடத்தில் பயணம் செய்யத் திட்டமிட்டுள்ள பயணிகள், ரயில்வேயின் இந்த தற்காலிக மாற்றத்தை கவனத்தில் கொண்டு தங்களது பயணத்தை முன்னதாகவே திட்டமிட்டுக்கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
ரயில் சேவை மாற்றம்: பெருந்துறை யார்டு பராமரிப்புப் பணி காரணமாக, திருச்சி – பாலக்காடு டவுன் எக்ஸ்பிரஸ் (வண்டி எண்: 16843) ரயில் சேவையில் தற்காலிக மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
தேதி மற்றும் கட்டுப்பாடுகள்: ஜூன் 5 மற்றும் ஜூன் 7 (2026) ஆகிய இரண்டு நாட்கள் மட்டும் இந்த ரயில் திருச்சியிலிருந்து புறப்பட்டு ஈரோடு சந்திப்புடன் நிறுத்தப்படும்; அதற்கு மேல் செல்லாது.
முன்பதிவில்லா சிறப்பு ரயில்: பயணிகள் வசதிக்காக, பராமரிப்புப் பணி முடிந்தவுடன் இந்த ரயில் ஈரோட்டிலிருந்து பாலக்காட்டிற்கு 'முன்பதிவில்லா சிறப்பு ரயிலாக' வழக்கமான அனைத்து நிறுத்தங்களிலும் நின்று செல்லும்.