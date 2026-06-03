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ரயில் பயணிகளே அலர்ட்! ஜூன் 5, 7 தேதிகளில் திருச்சி - பாலக்காடு எக்ஸ்பிரஸ் சேவையில் முக்கிய மாற்றம்!

பெருந்துறை யார்டில் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக, ஜூன் 5 மற்றும் 7 ஆம் தேதிகளில் திருச்சி–பாலக்காடு டவுன் எக்ஸ்பிரஸ் ஈரோட்டுடன் நிறுத்தப்படும். பின்னர் ஈரோட்டிலிருந்து முன்பதிவில்லா சிறப்பு ரயிலாக பாலக்காடு செல்லும் என ரயில்வே நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.  

Written ByR Balaji
Published: Jun 03, 2026, 04:41 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 04:41 PM IST
ரயில் பயணிகளே அலர்ட்! ஜூன் 5, 7 தேதிகளில் திருச்சி - பாலக்காடு எக்ஸ்பிரஸ் சேவையில் முக்கிய மாற்றம்!
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R Balaji

R Balaji

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