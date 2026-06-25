/"இது காவல் நிலையமா? தவெக அலுவலகமா?" - இணையத்தில் வைரலாகும் கோவை பேனர் சர்ச்சை!

கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் மருதமலை அடிவாரத்தில் உள்ள வடவள்ளி பேருந்து நிலையத்தில் காவல் நிலையம் ஒன்று செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த சூழலில், காவல் நிலையத்தின் வளாகத்தில் இருக்கும் பெயர் பலகையை மறைக்கும் அளவிற்கு தவெக கட்சி பேனர் வைக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த பேனரில் அமைச்சர் சம்பத் குமார் மற்றும் கவுண்டம்பாளையம் எம்எல்ஏ கனிமொழி சந்தோஷ் ஆகியோர் இடம் பெற்றுள்ளனர்.
காவல் நிலையத்தின் பெயர் பலகை கூட மறைக்கும் அளவிற்கு இருக்கும் இந்த பேனர் பார்த்த சிலர் அதனை புகைப்படங்களாகவும் வீடியோவாகவும் எடுத்து சமூக வலைத்தளங்களில் பதிவிட்டு வருகின்றனர். இவை வேகமாக பரவி வருகிறது. பலரும் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர். காவல் நிலையத்தின் பெயர் பலகையை மறைக்கும் அளவிக்கு பேனர் வைப்பதா? இதுதான் தவெக சொன்ன மாற்றமா? என கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர்.
"பொதுமக்கள் காவல் நிலையம் முன்பாக நின்று வீடியோ எடுத்தாலே நடவடிக்கை எடுக்கும் காவல்துறை, தனது சொந்த பெயர்ப்பலகையை ஒரு அரசியல் கட்சி மறைத்ததற்கு என்ன செய்யப் போகிறது? இது காவல் நிலையமா அல்லது தவெக மாவட்ட அலுவலகமா?" எனவும் கேள்வி எழுப்புகின்றனர்.
இந்த விவகாரம் பூதாகரமான நிலையில், காவல்துறை அதிகாரிகள் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து ஆய்வு மேற்கொண்டு பின்னர் பொது மக்களுக்கு இடையூறாகவும், விதிமுறைகளை மீறியும் வைக்கப்பட்டிருந்த அந்த பேனரை அப்புறப்படுத்தினர்.
பொது இடங்களில் பேனர்கள் வைப்பதை தவிர்க்க வேண்டும் என்றும், அதனால் மக்களுக்கு எந்தவித பாதிப்பும் ஏற்படக்கூடாது என்றும் தவெக தலைமை ஏற்கனவே உத்தரவுகளை பிறப்பித்துள்ளது. அண்மையில் அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய்யின் பிறந்தநாளின் போது கூட, பொதுமக்களுக்கு பாதகம் விளைவிக்கும் வகையில் பேனர்கள் வைக்க கூடாது என தவெக பொதுச்செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த் அறிவுறுத்தியிருந்தார்.
இருப்பினும், தலைமையின் உத்தரவையும் மீறி கீழ்மட்ட நிர்வாகிகள் காவல் நிலையத்திலேயே பேனர் வைக்கும் அளவிற்கு சென்றது அக்கட்சியின் ஆதரவாளர்களிடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதுபோன்ற செயல்கள் கட்சியின் நற்பெயருக்கு களங்கம் விளைவிக்கும் என்பதால், எதிர்காலத்தில் இதனை தவிர்க்க வேண்டும் என்பதே பலரின் கருத்தாக உள்ளது.