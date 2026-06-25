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"இது காவல் நிலையமா? தவெக அலுவலகமா?" - இணையத்தில் வைரலாகும் கோவை பேனர் சர்ச்சை!

மருதமலை அடிவாரம் பகுதியில் இருக்கும் வடவள்ளி பேருந்து நிலைய காவல் நிலையத்தில் தவெக சார்பில் பேனர் ஒன்று இடம் பெற்றிருப்பது சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ளது. 

Written ByR Balaji
Published: Jun 25, 2026, 09:02 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 09:02 PM IST
"இது காவல் நிலையமா? தவெக அலுவலகமா?" - இணையத்தில் வைரலாகும் கோவை பேனர் சர்ச்சை!
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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