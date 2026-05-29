/தூய்மையான ஆட்சிதான் இலக்கு.. ஊழல் புகார் வந்தால் உடனே நடவடிக்கை - அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பளீச்

கோவையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த வருவாய்த்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன், தவெக தலைவர் விஜய்யின் தூய்மையான ஆட்சி என்ற இலக்கின்படி ஊழலற்ற நிர்வாகம் உறுதி செய்யப்படும் என்றும், ஏழை எளிய மக்களின் பட்டா சிக்கல்களுக்கு தீர்வு காணப்படும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.
கோவை சர்வதேச விமான நிலையத்தில் தமிழக வருவாய்த்துறை அமைச்சர் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் இன்று (மே 29) செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது, தமிழக வெற்றி கழகத்தின் வளர்ச்சி, அரசின் ஊழல் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மற்றும் வருவாய்த்துறையின் செயல்பாடுகள் குறித்து பல்வேறு முக்கிய தகவல்களை அவர் பகிர்ந்து கொண்டார்.
செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேசியதாவது, "தமிழக வெற்றி கழகத்தை பொறுத்தவரை, தமிழ்நாட்டில் ஒரு மிக தூய்மையான ஆட்சி நடைபெற வேண்டும் என்பதுதான் முதலமைச்சர் விஜய்யின் முதன்மையான நோக்கமாக உள்ளது. அதன் அடிப்படையில் தான் தற்போதைய அரசு பல்வேறு தீவிர நடவடிக்கைகளை தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வருகிறது.
நிர்வாகத்தில் தவறுகள் எங்கு நடந்தாலும், அதனை யாராவது சுட்டிக்காட்டும் பட்சத்தில், எந்தவித தயக்கமும் இன்றி உடனடியாக உரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும். மாநிலத்தில் இனி ஊழல் என்ற ஒன்றே நடந்துவிட கூடாது என்பதில் அரசு மிக தெளிவாக உள்ளது. அதற்கான நடவடிக்கைகளும் நடந்து வருகின்றன. எங்காவது ஊழல் புகார்கள் வந்து, அது உண்மையாக இருக்கும் பட்சத்தில், சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது பாரபட்சமின்றி கடுமையான நடவடிக்கைகள் பாயும் என்றார்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய சொத்துவரி மற்றும் குப்பை வரி உயர்வு குறித்த கேள்விகளுக்குப் பதிலளிக்க மறுத்த அமைச்சர், "இது உள்ளாட்சி துறை சார்ந்த விஷயம் என்பதால், இது தொடர்பான கேள்விகளை உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சரிடம் கேளுங்கள், அவர் இதற்கு சரியான விளக்கம் அளிப்பார்" என்று கூறினார்.
தமிழக வெற்றி கழகத்தின் அசுர வளர்ச்சி மற்றும் அரசியல் மாற்றம் குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "ஒரு அரசியல் இயக்கம் தொடங்கப்பட்டு வெறும் இரண்டே ஆண்டுகளில், தமிழ்நாட்டிலும் இந்தியாவிலும் பணநாயகத்தை முழுமையாக முறியடித்துவிட்டு ஜனநாயகத்தை உருவாக்குவதற்காக மக்கள் திரண்டு வந்துள்ளனர். இன்றைய முதலமைச்சராகவும், என்றைக்கும் முதலமைச்சராக இருக்க போகின்றவருமான விஜய்-க்கு மக்கள் வாக்களித்திருப்பது என்பது இன்றல்ல, அன்றே மக்களால் தீர்மானிக்கப்பட்டு வாக்களிக்கப்பட்டதுதான்" என்று குறிப்பிட்டார்.
வருவாய்த்துறையின் வரவு-செலவு மற்றும் நிதிநிலை தொடர்பான புள்ளிவிவரங்கள் குறித்த கேள்விக்கு, "வருவாய்த்துறையை பொறுத்தவரையில் துல்லியமான கணக்குகளை சமர்ப்பிக்க குறைந்தது ஒரு மாத காலமாவது அவகாசம் தேவைப்படும். அப்போதுதான் சரியான புள்ளிவிவரங்களை சொல்ல முடியும். தற்போதைக்கு அதற்கான புள்ளிவிவரங்கள் கையில் இல்லை என தெரிவித்தார்.
மேலும், "வருவாய்த்துறையில் உள்ள அனைத்து அதிகாரிகளுக்கும், ஊழியர்களுக்கும் உரிய அறிவுரைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக, ஏழை எளிய மக்கள் தங்களது நிலப் பட்டா தொடர்பான விஷயங்களில் ஏதேனும் தவறுகள் நடந்தாலோ அல்லது சிக்கல்களை சந்தித்தாலோ, எவ்வித அச்சமும் இன்றி நேரடியாக எனது கவனத்திற்கு கொண்டு வரலாம். அதற்குரிய தீர்வுகள் உடனடியாக எடுக்கப்படும்" என உறுதியளித்ததாக கூறினார்.
இறுதியாக, தமிழகத்தின் சட்டம் ஒழுங்கு நிலவரம் குறித்து செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பதிலளிக்காமல் புறப்பட்டுச் சென்றார்.