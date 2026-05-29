  தூய்மையான ஆட்சிதான் இலக்கு.. ஊழல் புகார் வந்தால் உடனே நடவடிக்கை - அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பளீச்

தூய்மையான ஆட்சிதான் இலக்கு.. ஊழல் புகார் வந்தால் உடனே நடவடிக்கை - அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பளீச்

கோவையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த வருவாய்த்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன், தவெக தலைவர் விஜய்யின் தூய்மையான ஆட்சி என்ற இலக்கின்படி ஊழலற்ற நிர்வாகம் உறுதி செய்யப்படும் என்றும், ஏழை எளிய மக்களின் பட்டா சிக்கல்களுக்கு தீர்வு காணப்படும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.

Written ByR Balaji
Published: May 29, 2026, 09:14 PM IST|Updated: May 29, 2026, 09:14 PM IST
Image Credit: Image Source: ZEE Bureau

R Balaji

