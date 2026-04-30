Axis My India கணிப்பு பலிக்கும்.. மே 4ல் விஜய் கோட்டையை பிடிப்பார்! செங்கோட்டையன் உறுதி

TVK Sengottaiyan Press Meet: தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி நடந்து முடிந்தது. தேர்தல் முடிவுகள் மே 4 ஆம் தேதி வெளியாக இருக்கிறது. இந்த நிலையில், நேற்று (ஏப்ரல் 29) தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்புகள் வெளியாகின. பல ஆய்வு நிறுவனங்கள் திமுக ஆட்சி அமைக்கும் என தெரிவித்துள்ளது. Axis My India நிறுவனம் மட்டும் தவெக 98 முதல் 120 தொகுதிகள் வரை `வென்று ஆட்சி அமைக்கும் என குறிப்பிட்டுள்ளது. அதேசமயம் திமுக 90 முதல் 110 தொகுதிகளில் வெல்லும் என தெரிவித்திருந்தது.
செங்கோட்டையன் பேட்டி
இந்த நிலையில், கருத்துக்கணிப்பு குறித்து தமிழக வெற்றிக் கழகம் உயர்மட்ட நிர்வாக குழு தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் செங்கோட்டையன் பேசி உள்ளார். அவர், எடுக்கப்படும் கருத்துக்கணிப்புகள் அனைத்தும் உண்மையாகுவதில்லை என்றும் தமிழகத்தில் விசில் புரட்சிதான் என்றும் விஜய் தான் அடுத்த முதலமைச்சர் என்றும் கூறினார்.
கருத்துக்கணிப்பு அப்படியே பிரதிபலிப்பதில்லை
இது தொடர்பாக கோவை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த செங்கோட்டையன், கருத்துகணிப்பு குறித்து தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன். தந்தி ஆன்லைன் நடத்திய கருத்து கணிப்பில் 2,50,808 பேரிடம் கருத்து கணிப்பு எடுத்து இருக்கிறார்கள். ஆன்லைன் மூலம் நடத்தி அவர்கள் கொடுத்த ரிசல்ட்டில் 120 தொகுதிக்கு மேல் வரும் என சொல்லி இருக்கிறார்கள். மற்றவர்கள் அதற்கு கீழே இருக்கும் சொல்லி இருக்கின்றார்கள் என தெரிவித்தார்.
விசில் புரட்சி
ஒவ்வொரு தேர்தலிலும் பார்த்தால் தெரியும் இலங்கை, நேபாள், வங்கதேசம், பஞ்சாப் என அனைத்து இடங்களிலும் கருத்துக் கணிப்புகளில் மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. கருத்து கணிப்பு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட பேர் குறிப்பிட்டு சொல்வது. மக்கள் அலை இதுவரை தமிழ்நாட்டின் வரலாற்றில் மட்டுமல்ல, இந்திய வரலாற்றில் இல்லாதபடி இருக்கும். பசுமை புரட்சி, வெண்மை புரட்சி, இன புரட்சி, சோசலிச புரட்சி வரிசையில், அடுத்ததாக
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விசில் புரட்சிதான் உலக அளவில் தெரியப்போகிறது.
தமிழகத்தை ஆளப்போவது விஜய்தான்
200 இடங்களில் வெற்றி பெறுவோம். விஜய் தான் தமிழகத்தை ஆள்வார். இது மக்களால் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ள ஒன்று. கருத்துக்கணிப்பு பெரிய சேனல்கள் யார் எடுத்திருக்கிறார்கள்? என கேள்வி எழுப்பிய அவர், டைம்ஸ் நவ் சேனலுக்கு எங்களை பிடிக்காது என தெரிவித்தார். இதனைதொடர்ந்து விமானம் மூலம் அவர் சென்னை கிளம்பினார்.
