பழக்க தோஷம்! அதிமுகவிற்கு ஓட்டு கேட்ட செங்கோட்டையன்.. இரட்டை இலை இல்லை விசில்

TVK Sengottaiyan: தவெக செங்கோட்டையன் சத்தியமங்கலத்தில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டபோது, இரட்டை இலைக்கு வாக்கு கேட்டார். பின்னர் திருத்திக்கொண்ட அவர் விசில் சின்னத்தில் வாக்களிக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டார். 

Written by - R Balaji | Last Updated : Apr 11, 2026, 06:48 PM IST
  • பிரச்சாரம் மேற்கொண்ட செங்கோட்டையன் இரட்டை இலைக்கு வாக்கு கேட்டார்
  • ”எடப்பாடிக்கு ஓட்டு போட்டால் அது நோட்டாவுக்கு போட்டதாக சமம்”
  • தவெக செங்கோட்டையன் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு

தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு வரும் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி நடைபெற இருக்கிறது. இத்தேர்தலுக்காக அனைத்து கட்சி வேட்பாளர்களும் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். மூத்த கட்சி தலைவர்களும் வேட்பாளர்களை ஆதரித்து பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். அந்த வகையில், சத்தியமங்கலத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வேட்பாளரை ஆதரித்து செங்கோட்டையன் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். அப்போது, திடீரென தமிழக வெற்றி கழகத்தின் இரட்டை இலை சின்னத்திற்கு வாக்களிக்க வேண்டும் என்று வாய்தவறி பேசினார். பின்னர் அதை சுதாரித்துக் கொண்டு விசில் சின்னத்திற்கு வாக்களிக்குமாறு திருத்தி கூறினார்.

இரட்டை இலைக்கு ஓட்டு கேட்ட செங்கோட்டையன் 

ஈரோடு மாவட்டம் பவானிசாகர் சட்டமன்ற தொகுதியில் தமிழக வெற்றிக்கழகத்தின் சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் வே.பெ தமிழ்ச்செல்வியை ஆதரித்து பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். அதில் எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு ஓட்டு போட்டால் அது நோட்டாவாக மாறிவிடும் என தெரிவித்து பேசிக் கொண்டிருந்த அவர், இறுதியில் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளருக்கு இரட்டை இலை சின்னத்தில் வாக்களியுங்கள் என்று வாய் தவறி கூறினார். பின்னர் சுதாரித்துக் கொண்டு இரட்டை இலை சின்னத்தை நான் கேட்டு கேட்டே பழகி விட்டேன். ஒரு மூதாட்டி தான் கோபிசெட்டிபாளையத்தில் வாக்கு சேகரிக்க செல்லும் பொழுது உங்களுக்குத்தானே எப்பொழுதும் வாக்களிப்போம் இரட்டை இலை சின்னம் தானே. ஆனால் நான் தற்போது விசில் சின்னத்தில் போட்டியிடுகின்றேன். எனக்கு விசில் சின்னத்தில் வாக்களிக்குமாறு கேட்டுக் கொண்டேன். அவரும் அதற்கு நிச்சயம் உங்களுக்கு தான் எனது வாக்கு என்று கூறினார் என பேசினார். 

பணம் வாங்கிகொண்டு விசிலுக்கு ஓட்டு போடுங்கள் 

தொடர்ந்து பேசிய அவர், திமுகவிடம் ஒரு லட்சம் கோடி பணம் உள்ளது. அதேபோல் அதிமுக எடப்பாடி பழனிச்சாமியிடம் ரூ. 50,000 கோடி பணம் உள்ளது. விஜய்க்கு கூடும் மக்கள் கூட்டத்தை பார்த்து இரு கட்சிகளும் பயந்து போய் இருக்கின்றனர். அவர்கள் ஓட்டுக்கு ரூ. 1,000, 2,000 வரை கொடுக்க தயாராக உள்ளனர். ஓட்டுக்கு பணம் கொடுத்தால் வாங்கி கொள்ளுங்கள், ஆனால் தவெகவின் விசில் சின்னத்திற்கு ஓட்டு போட்டு விசில் அடித்து விடுங்கள் என தெரிவித்தார். 

எடப்பாடிக்கு வாக்களிப்பது நோட்டாவுக்கு வாக்களிப்பத்றகு சமம் 

பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், திமுக ஆட்சியில் மின் கட்டணம் 100% உயர்ந்துள்ளது. ஈரோடு மாவட்டம் புற்றுநோய் உள்ள மாவட்டமாக மாறி வருகிறது. தற்போது 18 சதவீதம்  மக்கள் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இது மேலும் உயர வாய்ப்புள்ளது. குழந்தைகள் பாலியல் தொல்லை மற்றும் போதைப் பொருட்கள் தமிழகத்தில் அனைத்து பகுதிகளிலும் நடமாடி வருகிறது. இதை தமிழகத்தில் தடுக்க முடியாத அரசை உடனே அகற்ற வேண்டும் என்பதுதான் மக்களின் ஆசை. இதை அகற்றும் சக்தி என்.டி.ஏ கூட்டணிக்கு இல்லை. மேலும் 10 முறை தோல்வி கண்ட பழனிச்சாமியால் நிச்சயமாக முடியாது. அவருக்கு ஓட்டு போடுவது நோட்டாவுக்கு ஓட்டு போடுவதற்கு சமம். சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுக்கு பின்னர் எடப்பாடியார் என்பதற்கு பதிலாக எடப்பாடி யார்? என தெரியவரும் என்றார். 

