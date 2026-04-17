  • கோவை வால்பாறையில் பயங்கர விபத்து.. 7 பேர் பலி! 6 பேர் படுகாயம் - அதிர்ச்சி

கோவை வால்பாறையில் பயங்கர விபத்து.. 7 பேர் பலி! 6 பேர் படுகாயம் - அதிர்ச்சி

கோவை வால்பாறையில் 13 வது கொண்டை ஊசி வளைவில் தடுப்புச் சுவரில் மோதி வேன் கவிழ்ந்த விபத்தில் 7 பேர் பலியான நிலையில், 6 பேர் படுகாயம் அடைந்துள்ளனர்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Apr 17, 2026, 09:26 PM IST
  • கோவை, வால்பாறையில் ஏற்பட்ட வேன் விபத்தில் 7 பேர் பலியாகி உள்ளனர்
  • காயமடைந்த 6 பேரை மருத்துவமனையில் அனுமதித்துள்ளனர்
  • சுற்றுலா பயணிகள் அனைவரும் கேரளாவை சேர்ந்தவர்கள் என தெரிகிறது

கோவை வால்பாறையில் பயங்கர விபத்து.. 7 பேர் பலி! 6 பேர் படுகாயம் - அதிர்ச்சி

கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் பொள்ளாச்சி அருகே வால்பாறையில் 13 வது கொண்டை ஊசி வளைவில் தடுப்புச் சுவரில் மோதி 800 அடி பள்ளத்தில் வேன் கவிழ்ந்து விபத்தில் 7 பேர் பலியாகி உள்ளனர். மேலும், 6 பேர் படுகாயம் அடைந்துள்ளனர். 

வேன் கவிழ்ந்து விபத்து 

கேரளா மாநிலம் மலப்புரம் பகுதி சேர்ந்த 16 பேர் சுற்றுலா வேனில் நேற்று முன்தினம் (ஏப்ரல் 15) வால்பாறைக்கு சுற்றுலா வந்துள்ளனர். வால்பாறை முழுவதும் சுற்றிப் பார்த்துவிட்டு இன்று மாலை (ஏப்ரல் 17) பொள்ளாச்சி வழியாக கேரளா செல்ல வேனில் வந்து கொண்டிருந்தபோது வால்பாறை மலைப்பாதையில் உள்ள 13 வது கொண்டு ஊசி வளைவில் ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை வேன் தடுப்பு சுவரில் மோதி 800 அடி வனப்பகுதியில் உள்ள பள்ளத்தில் கவிழ்ந்து 11வது கொண்டு ஊசி வளைவில் விழுந்து நொறுங்கியது. 

7 பேர் பலி - 6 பேர் படுகாயம் 

இந்த விபத்தில் வேனில் இருந்த 16 பேரில் 7 பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்ததாக முதற்கட்ட தகவல் கிடைத்துள்ளது. மேலும் 8 பேர் படுகாயத்துடன் பொள்ளாச்சி அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக ஆம்புலன்ஸ் மூலம் கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளனர். விபத்தில் சுற்றுலா வேன் முழுவதும் அப்பளம் போல் நெருங்கி காணப்பட்டதால் அவ்வழியாக வாகனத்தில் சென்றவர்களும் பொதுமக்களும் பெரும் அச்சத்தில் ஆழ்ந்து உள்ளனர். 

மேலும் உயிரிழந்தவர்களின் உடலையும் நொறுங்கிய வேனனை மீட்கும் பணியில் காவல்துறை மற்றும் தீயணைப்பு துறையினர் ஈடுபட்டுள்ளனர். சுற்றுலா வேனில் வந்தவர்கள் கேரளா மாநிலம் மலப்புறம் பகுதியில் உள்ள தனியார் பள்ளி சேர்ந்த ஆசிரியர்கள் என முதல் கட்ட தகவலில் தெரிய வந்துள்ளது. 

