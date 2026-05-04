தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: வால்பாறை சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Valparai Election Result 2026: கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் உள்ள வால்பாறை ( Valparai) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியை தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலை குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.  

Written by - R Balaji | Last Updated : May 4, 2026, 08:39 AM IST
வால்பாறை சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள வால்பாறை, தமிழக சட்டமன்றத்தின் 124 தொகுதியாகும். வால்பாறை சட்டமன்றத் தொகுதியின் முதன்மைத் தொழில் தேயிலை மற்றும் காபி சாகுபடி ஆகும். இப்பகுதியின் பெரும்பான்மையான நிலப்பரப்பு எஸ்டேட்களாக உள்ளதால், இங்குள்ள மக்களின் வாழ்வாதாரம் முழுமையாகத் தேயிலைத் தோட்டத் தொழிலைச் சார்ந்தே அமைந்துள்ளது. இங்கு தேயிலை மற்றும் காபி எஸ்டேட்களுடன் சேர்த்து, மிளகு, ஏலக்காய் மற்றும் சின்கோனா சாகுபடியும் நடைபெறுகிறது. 

வால்பாறை தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் வால்பாறை தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும். 

வால்பாறை வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

திமுக (DMK): ஏ.சுதாகர் 

அதிமுக (ADMK): டி.லட்சுமண சிங்

நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): உமாதேவி பெரிய பாண்டி

தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): ஸ்ரீதரன்

வால்பாறை தொகுதி  வாக்காளர் எண்ணிக்கை

மொத்த வாக்காளர்கள்: 1,73,608
ஆண் வாக்காளர்கள்: 82,100
பெண் வாக்காளர்கள்: 91,487
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 21

வால்பாறை தொகுதி  வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 85.97% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).

வால்பாறை சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி: டி.கே அமுல்கந்தசாமி (அதிமுக) - 71,672 வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்: எம். அருமுகம் (சிபிஐ) - 59,449  வாக்குகள்

மூன்றாம் இடம்: கோகிலா (நாதக) - 7,632 வாக்குகள்

நான்காம் இடம்: செந்தில்ராஜ் (மநிம) - 3,314 வாக்குகள்

வால்பாறை தொகுதி  சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் வால்பாறை தொகுதியில் 70.69% வாக்குகள் பதிவாகின.

கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்

கோயம்புத்தூர் வடக்கு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் 

கோயம்புத்தூர் தெற்கு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

கவுண்டம்பாளையம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

மேட்டுப்பாளையம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

கிணத்துக்கடவு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

சிங்காநல்லூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

சூலூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

தொண்டாமுத்தூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

பொள்ளாச்சி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

