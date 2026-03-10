English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Coimbatore
  • பாஜகவின் திரிசூல மிரட்டல்.. பி- டீமாக செயல்படும் விஜய்!

பாஜகவின் திரிசூல மிரட்டல்.. பி- டீமாக செயல்படும் விஜய்!

Veeramani Criticizes Vijay: தனது சொந்தத் திரைப்படத்திற்குப் பிரச்சனை வரும்போது கூட மௌனம் காக்கும் விஜய், திமுகவை மட்டுமே தாக்கி பேசுகிறார். பாஜகவை எந்த விமர்சனமும் செய்வதில்லை கி. வீரமணி  குற்றம் சாட்டி உள்ளார்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Mar 10, 2026, 07:19 PM IST
  • கோவையில் ரூ. 50 லட்சம் மதிப்பில் ஜி.டி. நாயுடுவின் உருவச்சிலை திறக்கப்பட்டது
  • இதையடுத்து கி. வீரமணி ஜிடி நாயுடு சிலைக்கு மரியாதை செலுத்தினார்
  • பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், விஜய்யை விமர்சித்து பேசினார்

Trending Photos

ஷாக் அடிக்கும் LPG லிண்டர் விலை! சென்னையில் இவ்வளவு ரூபாய்க்கு விற்பனையா..?
camera icon6
LPG gas
ஷாக் அடிக்கும் LPG லிண்டர் விலை! சென்னையில் இவ்வளவு ரூபாய்க்கு விற்பனையா..?
Astrology: மார்ச் 15ல் புதன் உதயம்.. ஜாக்பாட் அடிக்கப்போகும் 3 ராசிகள்!
camera icon6
Puthan Peyarchi
Astrology: மார்ச் 15ல் புதன் உதயம்.. ஜாக்பாட் அடிக்கப்போகும் 3 ராசிகள்!
டி20 உலகக் கோப்பை.. அதிக விக்கெட்கள் டாப் 7 வீரர்கள்! லிஸ்ட்டில் 2 இந்தியர்கள்
camera icon7
T20 World Cup 2026
டி20 உலகக் கோப்பை.. அதிக விக்கெட்கள் டாப் 7 வீரர்கள்! லிஸ்ட்டில் 2 இந்தியர்கள்
IND vs NZ: நியூசிலாந்து பவுலர்களை பந்தாடிய இந்தியா! பவர் பிளேயில் அசத்தல்!
camera icon6
Ind vs NZ
IND vs NZ: நியூசிலாந்து பவுலர்களை பந்தாடிய இந்தியா! பவர் பிளேயில் அசத்தல்!
பாஜகவின் திரிசூல மிரட்டல்.. பி- டீமாக செயல்படும் விஜய்!

Coimbatore Latest News: கோவை வ.உ.சி மைதானத்தில் ரூ. 50 லட்சம் மதிப்பில் அமைக்கப்பட்டுள்ள அறிவியல் அறிஞர் ஜி.டி. நாயுடுவின் உருவச்சிலையை தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் இன்று மார்ச் 10 காணொளி வாயிலாகத் திறந்து வைத்தார். இதனைத் தொடர்ந்து, திராவிடர் கழகத் தலைவர் கி. வீரமணி ஜிடி நாயுடு சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார். 

Add Zee News as a Preferred Source

இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து திராவிடர் கழகத் தலைவர் கி. வீரமணி பேட்டி அளித்தார். அப்போது, தந்தை பெரியாரின் மிக நெருக்கமான நண்பர் ஜி.டி. நாயுடு. அவருக்கு பெருமை சேர்க்கும் வகையில், திமுக அரசு ஜிடி நாயுடு மேம்பாலத்தை திறந்து வைத்தது. தற்போது இந்த சிலையையும் திறந்துள்ளது. இதற்காக திராவிட மாடல் அரசுக்கும் முதலவருக்கும் நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தமிழ் அறிஞர்களின் பெருமைகளை உணர்த்தும் இந்த ஆட்சி, வரலாற்று ரீதியாகப் பணியாற்றி வருவதால் மீண்டும் இரண்டாவது முறையாகத் திராவிட முன்னேற்றக் கழகமே ஆட்சி அமைக்கும் என்பது உறுதியாகத் தெரிகிறது என்றார். 

விஜய் பாஜகவின் பி-டீம் 

இதை தொடர்ந்து, நடிகர் விஜய் பாஜக கூட்டணியில் சேருவார் என்று சிலர் கூறி வருவது தொடர்பாக கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு கொள்கைப் பிடிப்பு இல்லாதவர்களிடம் எதையுமே எதிர்பார்க்க முடியாது என்று விமர்சித்தார். இது தொடர்பாக பேசிய அவர், தனது சொந்தத் திரைப்படத்திற்கு வரும் பிரச்சனைக்கு கூட வாயை திறக்காமல் மெளனம் காக்கும் விஜய், திமுகவை மட்டுமே தாக்கி பேசுகிறார். அவர் இதுவரை  பாஜகவைப் பற்றி எவ்வித விமர்சனமும் செய்யவில்லை. மோடி அரசின் வருமானவரித்துறை, அமலாக்கத்துறை மற்றும் சிபிஐ ஆகிய மிரட்டல்களுக்கு அஞ்சி, விஜய் அந்த அரசின் பி-டீம் (B-team) போலச் செயல்படுகிறார் என கடுமையாக விமர்சித்து பேசினார்.  

இந்தியா என்ன வாங்க வேண்டும் என்பதை அமெரிக்கா தீர்மானிப்பதா? 

தொடர்ந்து பேசிய அவர், ஒன்றிய மோடி அரசு மகளிர் தினப் பரிசாக சிலிண்டர் விலையை உயர்த்தி இருக்கிறது. மோடி அரசின் வெளியுறவுத்துறை கொள்கை தோல்வியடைந்துள்ளதால் பெட்ரோல் உள்ளிட்ட அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை உயர்ந்து சாதாரண மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். நாட்டின் இறையாண்மையைப் பாதுகாப்பதில் மத்திய அரசு தவறி இருக்கிறது. ஒரு நாடு என்ன வாங்க வேண்டும் என்பதை அமெரிக்கா போன்ற நாடுகள் தீர்மானிப்பது நாட்டின் சுதந்திரத்திற்கே ஆபத்தானது என்றார்.

ஜி.டி. நாயுடு பெயர் சர்ச்சை

இறுதியாக, ஜி.டி. நாயுடுவின் பெயரில் உள்ள சாதி அடையாளம் குறித்த சர்ச்சைக்கு விளக்கம் அளித்த கி.வீரமணி, அது சாதி கண்ணோட்டத்துடன் பார்க்கப்பட வேண்டியது அல்ல கோபால்சாமி துரைசாமி நாயுடு என்பது அவரது பெயரிலேயே இணைந்துவிட்ட ஒன்று என்றும், அப்படி பார்த்தால் ராஜகோபாலாச்சாரியார் அல்லது சங்கராச்சாரியார் என்று அழைப்பதைப் போலவே இதுவும் தவிர்க்க முடியாத ஒரு விதிவிலக்கு என்றும் அவர் கூறினார். எனவே, இதில் விஷமத்தனம் தேடுபவர்களைக் கண்டுகொள்ளத் தேவையில்லை என்றார்.

விஜய் - பாஜகவுடன் கூட்டணி வைக்கிறாரா? 

பாஜவை கொள்கை எதிரி என அரசியல் பயணத்தின் தொடக்கத்தில் இருந்து விஜய் கூறி வந்தார். ஆனால் கரூர் சம்பவத்திற்கு பின்னர் அவரது நடவடிக்கைகளில் மாற்றம் ஏற்பட்டது. அதன்பின், எங்குமே பாஜக குறித்து அவர் பேசவோ விமர்சிக்கவோ இல்லை. சமீபத்தில் கூட, நடக்க இருப்பதோ சட்டமன்ற தேர்தல், போட்டி தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் கட்சிகளுக்கு. பின்னர் ஏன் பாஜகவை விமர்சிக்க வேண்டும் என கூறி இருந்தார். இந்த சூழலில்தான், தற்போது விஜய் பாஜகவுடன் கைக்கோர்க்க உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றனர். இந்த நிலையில், திராவிடர் கழகத் தலைவர் கி. வீரமணி, பாஜகவின் திரிசூல மிரட்டலுக்கு விஜய் அஞ்சுகிறார் என்றும் கொள்கை பிடிப்பு இல்லாதவர்களிடம் எதையும் எதிர்பார்க்க முடியாது என்றும் அவர் பாஜகவின் பி - டீம் என்றும் விமர்சித்து இருக்கிறார். 

மேலும் படிக்க: LPG Cylinder: இன்னும் விலை உயரும்.. எவ்வளவு தெரியுமா? ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் அதிர்ச்சி தகவல்

மேலும் படிக்க: 12 மணி முதல் 3 மணி வரை வெளியே வர வேண்டாம் - தமிழ்நாடு அரசு எச்சரிக்கை

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
vijayBJPVeeramaniCoimbatore

Trending News